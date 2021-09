no privātā arhīva

Populārā jūtūbere Beta Beidz: “Jāpalīdz meitenēm, kurām nav paveicies sociālā slāņa loterijā”

"Es gribu dzīvot sabiedrībā, kur jaunas meitenes nekautrējas no mēnešreizēm, it kā tas būtu kaut kas kaunpilns vai slēpjams," saka interneta satura veidotāja Beta Beidz. Latvijā jau otro reizi notiks akcija, kuras laikā tiks ziedotas higiēnas preces meitenēm, un Beta Beidz ir viena no akcijas vēstnesēm.