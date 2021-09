Padomi, kā tikt galā ar trauksmi (Covid-19 dēļ)

Šoruden daudziem cilvēkiem ir radušās bažas, ka Covid-19 vīruss atkal varētu apturēt viņu ikdienu. Vasaras izskaņā daudzi no mums atsāka strādāt klātienē, sagatavoja bērnus skolas gadam, domājot, ka viss sliktais ir aiz muguras. Tikmēr saslimušo statistika daudzus rada bažīgus, ka arī šo ziemu nāksies pavadīt mājsēdē. Garīgās veselības speciālisti portālā huffpost.com iesaka dažus veidus, kā parūpēties par savu labsajūtu un mazināt trauksmi.

Tu jau vienreiz tiki galā

Šoruden daudzi no mums jau zina, kas var notikt sliktākajā gadījumā, mēs visi strādāsim no mājām, bērni mācīsies attālināti, katru dienu būs jādomā, kā pabarot ģimeni un katras brīvdienas - kā izklaidēt. To neviens nevēlas piedzīvot, taču labā ziņa ir tā, ka mēs visi tam jau vienreiz izgājām cauri, mēs zinām, kas mūs sagaida un spēsim to izdarīt arī otrreiz, ja būs tāda vajadzība. Lai arī mums negribas to piedzīvot otrreiz, mēs zinām, ka spējam ar to tikt galā.

Kontrolēts ziņu daudzums

Daudzus no mūs satrauc ziņu sižeti, kuros tiek atjaunināta statistika par saslimušajiem, mirušajiem un skolas mācību klasēm, kas devušās karantīnā. Psihologi uzsver, ka mums ir jābūt labi informētiem, lai spētu par sevi parūpēties. Taču, ja jūti, ka pēc ziņu sižeta jūties satraukts, nomākts vai bēdīgs, samazini ikdienā uzņemto ziņu daudzumu. Ir labi arī vienoties ar draugiem un ģimenes locekļiem, ka nestāstīsiet viens otram šausmu stāstus un ļaunākos iespējamos scenārijus. Ir vērts drosmīgi pateikt: “Paldies, ka man to stāsti, bet šāda veida informācija man šobrīd rada nevēlamu trauksmi”!

Atlaist kontroli

Lai arī tu mazgā rokas, valkā sejas aizsargmasku un dezinficē durvju rokturus, vienalga tavos spēkos nav kontrolēt visu. Psihologi atgādina, ka pasaules notikumus mēs bieži vien nespējam ietekmēt tā, kā vēlētos, un tas mūs sarūgtina. Tāpēc labāk ir noskaņot sevi būt elastīgam, lai arī kas notiks šoziem, es tikšu galā. “Es darīšu visu, lai pandēmija beigtos, taču tikšu galā arī ar plānu B vai C” – iesaka psihoterapeiti.

Atrast prieku

Lai arī ir sajūta, ka visa mierīgā un kaut cik stabilā pasaule var sabrukt kuru katru brīdi, ir vērts atrast dzīvē ko tādu, kas sagādā prieku. Vienam tas ir kāds žurnāls, otram tumšā šokolāde, bet kādam tamborēšana vai kūku cepšana. Pilnīgi vienalga, kas tev sagādā prieku, atlicini tam savu laiku un resursus. Prieks palīdzēs līdzsvarot negatīvās emocijas un satraukumus, dzīve vairs nešķitīs tik drūma.

Daba un kustība

Garīgās veselības speciālisti ir vienisprātis, ka mūsu labsajūtai nepieciešams svaigs gaiss un kustības. Ideālā gadījumā to var apvienot, ej pastaigās, palīdzi kādam sagrābt rudens lapas, dodies uz kopīgiem treniņiem vai mājās pavingro uz paklājiņa. Pateicoties internetam, jebkurš var pievienoties vingrošanai tiešsaistē vai kustēties līdzi kādam ierakstam. Ja strādā no mājām, katru dienu izej ārā vismaz 30 minūšu pastaigā.

