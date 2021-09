Iznākusi Zanes Zustas grāmata "Es esmu Boss" - Latvijā pirmā bērniem domātā grāmata par trauksmi

Rakstniece Zane Zusta vēlējusies radīt materiālu, kas caur sirsnīgu stāstu vienkāršā un saprotamā valodā paskaidrotu bērnam, kas ar viņu notiek, vienlaikus ieskicējot arī vecākiem, ko piedzīvo viņu atvase. Grāmata tapusi kopā ar izcilo bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu un psiholoģi, KBT speciālisti Gunitu Kleinbergu.

"Esmu gandarīta, ka gan izdevējs, gan abi lieliskie speciālisti noticēja man, veltīja savu laiku, darbu un uzmanību, lai radītu vērtīgo darbu un iepazīstinātu lasītājus ar šo tēmu, turklāt ticu, ka grāmata noderēs ļoti plašam speciālistu lokam, kuri ikdienā strādā ar bērniem," atklāšanā atzīst rakstniece.

"Jaukais stāsts izskaidro, ko nozīmē trauksme un obsesīvas jeb uzmācīgas domas un kompulsijas jeb darbības, kuras mānīgi vedina domāt, ka tās veicot, trauksme mazināsies. Varbūt skan sarežģīti, taču patiesībā ticu, ka visi esam piedzīvojuši brīžus, kad raizējamies par neizslēgtu gludekli un, trauksmes vadīti, atgriežamies to pārbaudīt. Par problēmu tas kļūst tad, ja šādās pārbaudēs cilvēks pavada vairākas stundas un tas bojā dzīves kvalitāti. Pirmais solis, lai risinātu kādu problēmu ir sabiedrības izglītošana un esmu priecīgs un pateicīgs Zanei par to, ka viņa šo tēmu ir aktualizējusi un sākusi par to runāt," svinīgajā atklāšanā teic bērnus psihiatrs Ņikita Bezborodovs.

Vērtīgās darba lapas grāmatas beigās izstrādāt palīdzējusi psiholoģe un KBT speciāliste Gunita Kleinberga, kura atzīst, ka stāsts uz mazajiem klientiem jau izmēģināts: "Bērni brīnās - kā šī grāmata tik labi zina, kā es par to jūtos? Arī darba lapas esam izpildījuši un varu teikt - tās tiešām strādā."

Grāmata domāta ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem, skolotājiem, pirmsskolas pedagogiem, auklītēm, ārstiem, psihologiem, psihiatriem - ikvienam, kurš ir saskarmē ar bērniem. Tajā ir brīnišķīgas ilustrācijas, kuras radījusi māksliniece Krista Miltiņa. Grāmatu izdod izdevniecība "Zvaigzne ABC".

Zane Zusta ir vairāku Latvijā populāru grāmatu autore un raksta kā bērniem, tā pieaugušajiem. Viņas grāmatas “Ucipuci meklē mājas” un “Ucipuci domā ārpus kastes” guvušas bērnu atsaucību arī citur pasaulē. Pieaugušo literatūrā Zane Zusta fokusējas uz cilvēku psiholoģiju un ir radījusi dižpārdokļus “Tarakāni Manā galvā”, “Tarakāni Tavā galvā” un psiholoģisko romānu “Aiz durvīm”.

