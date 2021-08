Kad ādai nepieciešamas brīvdienas jeb kā palīdzēt ādai atjaunoties pēc saulainās vasaras?

Augusts ir īstais laiks, lai parūpēties par savu ādu, sniedzot tai nepieciešamo. Un šoreiz runa iet par papildus barības vielām, kas spēj nodrošināt ādas veselību netiktai ārēji, bet arī, kā saka, “no iekšām”.

“Skaistums nāk no iekšām”

Lai dotu ādai spēku atjaunoties, ir nepieciešams uzpildīt organisma ar vitamīnu, minerālvielu un taukskābju rezervēm. Visātrāk un efektīvāk šo plānu īstenot var, uzņemot vajadzīgās papildvielas ar uztura bagātinātājiem. Piekrīti, lai cik ļoti tu sev no rīta solītos ēst tā, lai organismu bagātinātu tikai un vienīgi ar nepieciešamo, vakarā, analizējot dienas maltītes, nākas atzīt skaudro realitāti – uzņemto “vērtīgo vielu” daudzums ir krietni mazāks vai pat galīgi nemaz.

Viena no obligātajām “labajām vielām”, kas cilvēka, īpaši sievietes, organismam ir vitāli svarīga, ir omega-3. Pēdējās desmitgades laikā arvien vairāk speciālistu šīs neaizvietojamās taukskābes, ko organisms pats neražo, aicina uzņemt ar krila eļļu.

Kāpēc? Jo, krila eļļa ir unikāla pēc sastāva. Tā nodrošina omega-3 taukskābju eikozapentaēnskābes (EPS) un dokozaheksaēnskābes (DHS) nonākšanu organismā fosfolipīdu formā, kas ir strukturāli atšķirīgi no “sentēvu omega-3 avota” - zivju eļļas, kurā omega-3 taukskābes ir triglicerīdu veidā. Šī atšķirība ir būtiska, jo nosaka, kā EPS un DHS iedarbojas. Kolīdz krila eļļas sastāvā esošās omega-3 taukskābes nonāk organismā, mūsu šūnas tās nekavējoties atpazīst kā “savējos” un uzņem, tālāk jau transportējot uz audiem un orgāniem. Ir pierādīts, ka omega-3 krila eļļā ir bioloģiski efektīvāka un stabilāka1, tātad šī vērtīgā viela organismā nonāk ātrāk un uzsūcās gandrīz simtprocentīgi.

Pierādīts efekts ādas skaistumam

Aker Biomarine™, kas ir pasaulē lielākais krilu nozvejas uzņēmums, pastāvīgi veic pētījumus par krila eļļas ietekmi uz cilvēka organismu. Zinātņu institūta komandas uzmanība tiek regulāri pievērsta arī krila eļļas iedarbības efektam uz ādu. Īsumā par diviem pēdējiem pētījumiem un secinājumiem.

Pirmajā, atklātas grupas pētījumā 31 sieviete ar normālu ādu 90 dienu ilgu laika periodu katru dienu lietoja 1 kapsulu krila eļļas, kas identiska pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life ® produktam LYL Krill Oil. Otrā, dubultmaskētā placebo kontrolētas grupas pētījumā piedalījās 100 skaistā dzimuma pārstāves un normālas ādas īpašnieces. 84 dienu garumā viena puse (50 personas) ik dienu uzņēma 2 krila eļļas kapsulas un otra puse - placebo devu.

Sieviešu ādas mitruma līmenis, pirmajam pētījumam noslēdzoties, bija paaugstinājies par 4,3% un ādas elastīgums par gandrīz 2%2. Otrā pētījuma noslēdzošie rezultāti konstatēja, ka ūdens zudums dalībnieču ādā samazinājās par 8,5%, ādas mitruma līmenis palielinājās par 7,7% un ādas elastīgums par 3,4%.3

Abi pētījumi apstiprināja, ka krila eļļa spēj uzlabot ādas elastību un gludumu, nodrošināt ādas mitrināšanu līdz par dziļākajiem ādas slāņiem un fotoaizsardzību, aizkavēt ūdens zudumu, kā arī mazināt mikroiekaisuma procesus. Šis īpašais omega-3 avots, pateicoties fosfolipīdiem, spēj garantēt ādas šūnu barjeras veidošanos un ādas atjaunošanos. Ādas atveseļošanās noris šūnu līmenī, palīdzot nogādāt barības vielas līdz ādas šūnām, uzturot nepieciešamo keramīdu līmeni ādas virsējā slānī un atjaunojot tās dabisko aizsargbarjeru. Galarezultātā šī visa procesa redzamā daļa – vesela, gluda, maiga un mirdzoša āda.

Vērts pieminēt, ka krila eļļas sastāvā dabiskā veidā ir arī šobrīd pasaulē visspēcīgākais zināmais antioksidants - astaksantīns, kas antioksidatīvajā darbībā ir par 65 reizēm spēcīgāks par mums tik pierasto C vitamīnu. Astaksantīns efektīvi nomāc šūnu bojājumus, ko rada brīvie radikāļi, paaugstina kolagēna saturu organismā un ir efektīvs, lai paātrinātu mikrotraumu dzīšanu.4

1https://www.naturalproductsinsider.com/specialty-nutrients/krill-oils-trifecta-nutrientsepadha-choline-and-astaxanthin

2A placebo controlled, double blind study to investigate the effect of daily 1g Superba BoostTM krill oil supplementation on skin function, Michael Paul Wakeman, Norway 1st March, 2017. – 8th June, 2017.

3A placebo controlled, double blind study to investigate the effect of daily 2g Superba BoostTM krill oil supplementation on skin function, Michael Paul Wakeman, Norway 1st March, 2017. – 8th June, 2017.

4https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30982442/