"Man ir bezgalīga vajadzība iedvesmoties" - kādus podkāstus klausās dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce

Pasaules elpa

The New Yorker: The Writer’s Voice. Podkāsts, kurā iespējams klausīties to visas pasaules autoru darbus, kuri iekarojuši The New Yorker daiļliteratūras sleju lappuses. Mans lielākais “guilty pleasure” pēc šā podkāsta ir iespēja uzmeklēt konkrēto autoru tīmeklī un papētīt, kāds ir bijis viņa profesionālās attīstības ceļš, un apjēgt, kas man tuvs un interesants ir saklausāms viņu darbos un pieredzē. Klausos un sapņoju.

Loterija

TED Talks Daily. Manuprāt, TED Talks bija viena no pirmajām platformām, kas sāka stāstniecības renesansi. Šobrīd iedvesmojošas konferences un audio saturs ir mūsu ikdiena. TED Talks man patīk tieši subjektīvās un personiskās informācijas dēļ, kas slēpjas katrā raidierakstā. Viņu podkāsts ir kā loterija, kurā nevari palikt zaudētājos, jo katrs ieraksts ir vienkārši īsts un paplašina manu redzesloku visos iespējamajos virzienos.

Teātra cienītājiem

Pīpētavas sarunas. Pirms gada, kad tika iezvanīti pirmā lokdauna zvani, ar Gati Maliku un tehnisko kolēģu komandu sākām veidot Liepājas teātra pīpētavas sarunu podkāstu, ar kura palīdzību turpinām saglabāt teātra interesentiem iespēju neattālināties no teātra laikā, kad tas ir ciet. Aicinām uz sarunām tos teātra jomas pārstāvjus, kuri interesē mūs pašus, un pļāpājam par visu iespējamo! Mūsu podkāsts ir viens no maniem personiskajiem šā gada glābšanās riņķiem, kas palīdzējis noturēt degunu virs ūdens līmeņa. Sarunas ļauj uzelpot.

Grāmatu klubiņš

Piedzīvot. Šis ir pašmāju podkāsts, kura veidotāja Aija Bremšmite vada ļoti patīkamas sarunas ar latviešu rakstniekiem, literatūras blogeriem un citiem sociālo tīklu satura veidotājiem, kuriem patīk lasīt. Podkāsts man pilda tādu kā “grāmatu klubiņa” funkciju, motivējot izlasīt kaut ko jaunu no latviešu literatūras piedāvājuma un cenšoties starp saklausītā rindām pamanīt, ko lasītāji no latviešu literatūras sagaida.

Rakstnieku istabas

Story Break. Totāli smieklīgs un iztēli raisošs podkāsts, kura veidotāji – Will Campos, Matt Arnold un Freddie Wong – ir amerikāņu kino un TV satura veidošanas profesionāļi. Podkāstā viņi imitē darbu, kas noris t. s. rakstnieku istabās. Stundas laikā viņi vai nu būvē no jauna, vai transformē kādu no labi zināmiem Holivudas bestselleriem, mētājas ar idejām, strīdas, aizpļāpājas un vienkārši ļauj man būt klātesošai savā ideju lidojumā. Tas iedvesmo.

Saistītās ziņas Kādus podkāstus klausās Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks Sāls un marmelāde. Saruna ar dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci "Spēlmaņu naktī" par gada izrādi atzīta Valtera Sīļa iestudējums "Puika, kurš redzēja tumsā"