Masāža – iekšējās un ārējās labsajūtas unisons

Veselības profilakse – visa pamatā

Masāžu vairs neuzskata tikai par stresu atvieglojošu procedūru. Cilvēki to meklē arī kā preventīvu medicīnas metodi, kas palīdz uzlabot viņu veselību un labsajūtu," stāsta Kristīne. "Dažas no tūlītējām masāžas priekšrocībām ir spēja samazināt sirds sitienu biežumu un asinsspiedienu, kā arī uzlabot asinsriti un limfas cirkulāciju."

Jāmin, ka gandrīz puse no visiem masāžas klientiem to izvēlas veselību un labsajūtu veicinošu iemeslu dēļ, un lielākajai daļai masāža ir rekomendēta kā daļa no ārstēšanas plāna. Vīrieši biežāk nekā sievietes izvēlas masāžas terapiju kā veselības uzlabošanas metodi. Otra puse klientu, savukārt, masāžu izvēlas, lai atslābinātos un samazinātu stresu.

Kā vienai, tā otrai klientu grupai viens no pieprasītākajiem masāžas veidiem KOLONNA salonos ir klasiskā ķermeņa masāža, kas līdzsvaro nervu sistēmu, uzlabo asinsriti, nostiprina muskuļu korseti, kā arī veicina šķidro audu (asins un limfas) pārvietošanos. Procedūra uz organismu iedarbojas kā mehānisks kairinājums, kas veicina organisma funkciju atjaunošanos pēc fiziskas vai garīgas slodzes.

Kā ar skaistumkopšanu?

Masiere Kristīne Ukraiņeca uzsver arī limfātiskās sistēmas nozīmi. Klienti arvien vairāk interesējas par masāžu arī skaistuma un plašāku veselības ieguvumu kontekstā, ir uztvērusi domu par to, cik spēcīgi limfas drenāža ietekmē vispārējo veselību un mirdzošu ādu.

Limfātiskā sistēma palīdz patogēniem, pārmērīgajiem šķidrumiem un baktērijām pārvietoties pa ķermeni un tos izvadīt, un tā netiek regulēta iekšēji. To stimulē kustības, masāža un atsevišķi pārtikas produkti. Dabīgi limfas pārvietošanas un detoksikācijas līdzekļi ir sarkanas krāsas pārtika, piemēram, ogas, ķirši, granātāboli, dzērvenes un it īpaši sarkanās bietes. Joga, elpošanas un lēkāšanas vingrinājumi, kā arī trenažieru zāles apmeklējums ir lieliski limfas drenāžas stimulatori.

Pieskāriens ar smaržu terapiju

Masāžas laikā cilvēks visvairāk izjūt pieskārienus savam ķermenim. Tomēr arī smarža un ožas sajūta ir ļoti spēcīgi un ārkārtīgi efektīvi līdzekļi, kas masāžai piešķir terapeitiskāku iedarbību. Smaržu jeb aroma terapija laika gaitā ir ieguvusi lielu popularitāti kā masāžu uzlabojošs elements, kas sniedz vislabāko iespējamo pieredzi.

Aromterapijas masāžas pamatā ir relaksējoša masāža ar ēteriskajām eļļām, kas jūtami uzlabo fizisko un emocionālo stāvokli. Ēteriskās eļļas un augu ekstrakti ir tikuši izmantoti jau gadsimtiem ilgi, to pielietošana mūsdienās ir kļuvusi īpaši aktuāla, jo, atkarībā no ēteriskās eļļas struktūras, tās var dot signālus smadzenēm un līdz ar to radīt uzmundrinošas, pacilājošas vai nomierinošas sajūtas.

Parasti viens masāžas seanss ilgst aptuveni 60 minūtes, un ir ieteicams to izmantot vismaz vienu reizi nedēļā, jo masāžas vislabāk iedarbojas ilgtermiņā. Bet, ja esi iesācējs un vēlies gūt ieskatu tajā, ko var sniegt masāža, aicinām līdz 12.jūlijam izbaudīt KOLONNA salonu piedāvājumu - apkakles zonas masāžu 20 minūšu garumā tikai par 15 EUR.

