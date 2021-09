Eļļa skaistumkopšanā - kā pareizi izvēlēties, kā lietot. Uzmanies no lētām minerāleļļām!

Konsultē zīmola "GMT Beauty" dibinātāja Terēze Beļkova un zīmola "Dzīvie" izveidotāja Agnese Irbe.

Varētu domāt, ka sievietes ar sausas sejas ādas tipu eļļu var lietot, cik daudz un bieži vēlas, tomēr tā nav. Pirmkārt, ir ļoti būtiski, kāda eļļa tiek lietota, jo katrai eļļai ir sava iedarbība, sastāvs un molekulmasas lielums. Otrkārt, ilgstoši lietojot tikai un vienīgi eļļu, var rasties dažādas problēmas – āda var kļūt sausāka, vai – gluži pretēji – var tikt aizsprostotas poras.

Piemērotākās eļļas izvēli noteiks vajadzība, ko vēlies sasniegt, lietojot šo produktu. “Izvēloties eļļu sejai vai ķermenim, noteikti rūpīgi jāizlasa sastāvs, lai aiz skaista nosaukuma neslēpjas, piemēram, minerāleļļa (paraffinum liquidum) vai kāda cita sintētiska sastāvdaļa. Jāņem vērā, kāds ir aromatizētājs – dabisks vai nenosakāmas izcelsmes parfīms. Jābūt pārliecinātai, ka nav alerģijas uz kādu no sastāvdaļām vai ēterisko eļļu, kuras mēdz pievienot bāzes eļļām, lai sniegtu aromterapeitisku efektu,” skaidro Terēze Beļkova.

Uztur mitruma līmeni

No mitruma zuduma ādu sargā aizsargbarjera, un šā mūra ķieģeli ir lipīdu slānis, kura sastāvā ir nepiesātinās taukskābes. Parādoties bojājumiem ādas virskārtā, tā sāk pastiprināti zaudēt ūdeni un izžūt. Šis ir brīdis, kad eļļu lietošana ir ieteicama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, eļļu molekulas, kas arī satur taukskābes, vairumā gadījumu ādu uztver kā savus lipīdus – tie iebūvējas ādas aizsargbarjerā, sekmējot dabisko lipīdu atjaunošanos. Kā skaidro Beļkova, tādējādi ādas aizsargbarjera saņem vajadzīgos ielāpiņus un remontē iespējamos bojājumus – pašatjaunojas un novērš mitruma zudumu. Otrkārt, eļļa veido uz ādas plānu aizsargkārtiņu, kas ir kā papildu aizsargmehānisms pret ārējās vides izraisītiem ādas bojājumiem.

Visu ar mēru!

Par spīti labajām īpašībām, ilgtermiņā ikdienas krēmu aizstāt ar eļļu nebūtu ieteicams. “Ja eļļas būs par daudz, var tikt izjaukts aizsargslāņa lipīdu sastāvs un struktūra, kas attiecīgi ietekmēs dabisko ādas mitruma līmeņa balansu, un iegūsim sausuma sajūtu,” atzīmē Terēze Beļkova.

Turklāt sejas kopšanas krēmu sastāvā ir ūdens un citi mitrinoši komponenti, kamēr eļļa, kā jau noskaidrojām, rūpējas par to, lai šo mitrumu noturētu. Jauna āda ir labi hidratēta, un tajā ir pietiekami daudz mitrumu saistošu vielu, taču nobriedušai ādai ir nepieciešama papildu mitrināšana. Labs risinājums ir pievienot eļļu krēmam vai klāt to uz mitras ādas. “Tādā veidā ragveida slānis var absorbēt ūdeni, un uzklātā eļļa to notur ādā. Tāpēc mēs saviem eļļas serumiem pievienojam alveju, jo tā palīdz eļļai uzsūkties un mitrina,” saka Agnese Irbe.

Kā eļļa var būt sausa?

Arvien lielāku popularitāti gūst tā dēvētās sausās eļļas. Tām ir vieglāka struktūra, un vairumā gadījumu šīm eļļām tiek pievienotas īpašas nesējvielas, kas ļauj tām labāk uzsūkties. Tāpēc šie produkti neatstāj taukainu sajūtu un ir ērtāki lietošanā. Tie var būt arī augu vai dārzeņu eļļu izvilkumi ar vai bez sintētiskiem piemaisījumiem. Arī iegādājoties šīs eļļas, ieteicams rūpīgi izvērtēt sastāvu, jo efektīvāka būs dabisku eļļu kombinācija. Beļkova iesaka sausās eļļas lietot uzreiz pēc dušas, iemasējot mitrā ādā, un tikai tad slaucīties ar dvieli. Tādējādi tās iekļūs dziļāk ādā, palīdzot tai atjaunoties. Sausās eļļas var izmantot arī matu kopšanā, lai novērstu matu sausumu un pūkošanos.

Kā pareizi lietot un izvēlēties?

* Eļļu ādas un matu kopšanai, ieteicams lietot kursu veidā 1–2 mēnešus.

* Lietojot eļļu, ieteicams to plaukstās nedaudz uzsildīt un uzklāt uz mitras ādas (var izmantot izsmidzināmo ūdeni), pēc tam iemasēt un atlikumu noņemt ar salveti.

* Eļļu klāj plānā slānītī. Piemēram, sejai, kaklam un dekoltē pietiek ar 5–7 pilieniem eļļas.

* Uzmanies no lētām minerāleļļām! Tās izveidos neelpojošu plēvi, kas ilgtermiņā ādas stāvokli pasliktinās.

* Lai eļļas saglabātu savas īpašības, tām jābūt auksti spiestām, labi attīrītām no piemaisījumiem, tāpēc labas eļļas nebūs lētas.

* Rūpīgi izvērtē, kam eļļa paredzēta. Piemēram, eļļas, kurām ir liels oleīnskābes īpatsvars, nevis stiprina, bet šķīdina lipīdu slāni, un tās pievieno attīrošiem līdzekļiem. Tāpēc eļļas nevajag jaukt savā starpā, bet pirkt jau gatavus eļļu maisījumus un ņemt vērā ražotāja norādījumus eļļu lietošanā.

* Pievērs uzmanību derīguma termiņam un uzglabāšanas temperatūrai. Parasti dabiskās eļļas ieteicams uzglabāt tumšā vēsā vietā.

Weleda granātābolu liftinga eļļa. Astoņu organisku eļļu maisījums ar augstu antioksidantu koncentrāciju nodrošina spēcīgu atjaunojošu efektu. Stiprina ādu, padarot to elastīgu, mazinot krunciņas un pasargājot no brīvo radikāļu kaitējuma. 100% dabisks produkts. Maksā 35 EUR (30 ml), DOUGLAS.LV

Mahanarayan ājurvēdas eļļa. Tradicionāls ājurvēdas līdzeklis, kura sastāvā ietilpst eļļu un 56 ārstniecības augu maisījums, nodrošinot efektīvu ārstēšanu sāpošām locītavām un mugurkaulam. Spēcīgs pretreimatisma un pretsāpju līdzeklis. Maksā 7,70 EUR (100 ml), MANZANA.LV

Dzīvie dievišķais divslāņu serums. Satur bio alveju, jojobas un avokado eļļu vienādās proporcijās, tāpēc labi uzsūcas, atbrīvo no sausuma sajūtas un mitrina. Papildus sastāvā esošais ģerānijas, lavandas un tējas koka ēters nomierina kairinātu ādu. Maksā 21 EUR (30 ml), DZIVIE.LV

Antipodes Divine eļļa sejas ādas kopšanai. Bioloģiska avokado, mežrozīšu un makadamijas riekstu eļļa uztur mitruma līmeni, nodrošinot starojošu un elastīgu sejas ādu. Ar saldā apelsīna un jasmīna aromātu. Piemērota visiem ādas tipiem. Maksā 33,95 EUR (30 ml), BIO.LV

Dr. Hauschka citronu-citronzāles ķermeņa eļļa. Sastāvā citronzāles lapas, āmulis, kosa, citrona miziņa un saulespuķu eļļa. Nostiprina ādu un ķermeņa kontūras, perfekts līdzeklis celulīta novēršanai. Atsvaidzinošā smarža uzmundrina. Maksā 22 EUR (75 ml), BIO.LV, APOTHEKABEAUTY.LV

GMT sausā masāžas eļļa ar piparmētru

Vienpadsmit dabisko eļļu maisījums mīkstina un baro ādu, paaugstina ādas aizsargfunkcijas.

Piparmētru eļļa atsvaidzina ādu, novērš tūsku, uzlabo asinsvadu sieniņu tonusu, iedarbojas relaksējoši un paaugstina organisma aizsardzības spējas. Maksā 25 (500 ml), GMTBEAUTY.COM

Madara Deep Moisture universāla vitamīnu eļļa. Apvieno naktssveces, gurķenes un aveņu sēkliņu eļļu, kā arī smiltsērkšķa un mežrozītes ekstraktus. Uzmundrina un sniedz ādai enerģiju, palīdzot novērst sausuma sajūtu, blāvumu un noguruma pazīmes. Piemērota sejai un ķermenim. Maksā 29,90 EUR (50 ml), MADARACOSMETICS.COM

