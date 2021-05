Uz grēksūdzi pie Opras Vinfrijas. Skandalozas TV dīvas intervijas, kas lika pasaulei runāt

63 Foto Viena no pasaules ietekmīgākajām sievietēm - TV personība Opra Vinfrija +59 Skatīties vairāk

Skandalozā intervija, ko Lielbritānijas princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla sniedza Oprai Vinfrijai, turpina radīt virsrakstus medijos visā pasaulē – tiek pārbaudīti fakti, mēģinot pieķert Saseksas hercogus melos, un noskaidrota karaļnama pārstāvju reakcija. Kamēr vērīgākie skatītāji Oprai pārmet intervēšanas prasmi – viņa esot gājusi Saseksas hercogu pavadā un vairījusies uzdot neērtus jautājumus, pretējā nometnē esošie norāda – Opra ir un paliek slavenību interviju karaliene.

Ja reiz kāds, kas ilgi klusējis, nolemj runāt, tad tikai ar Opru. Tā, piemēram, pēc Harija un Meganas intervijas arī Britnija Spīrsa apsverot sava stāsta (jau vairāk nekā 12 gadus par popzvaigznes dzīvi un finanšu līdzekļiem lemj aizbildnis) atklāšanu leģendārajai televīzijas sarunu šovu vadītājai.

Kamēr Britnija vēl izsver visus par un pret, mēs atskatāmies uz citām Opras intervijām, kas satricināja pasauli.

Donalds Tramps, 1988. gads. (Foto: CAMERA PRESS/Walter McBride / Vida Press)

Donalds Tramps

Viena no pirmajām reizēm, kad Tramps publiski dalījās ar nodomu startēt ASV prezidenta vēlēšanās, bija Opras intervijas laikā 1988. gadā. “Es domāju, es uzvarētu. Es jums teikšu tā: es nekandidētu, lai zaudētu,” savā pašpārliecinātajā manierē pauda Tramps.

Toreiz viņš tikās ar Opru, lai reklamētu savu grāmatu, taču apsprieda arī ārpolitiku. Intervija sasniegusi septiņus miljonus skatījumu.

Maiks Taisons. (Foto: Starmax/PA Images)

Maiks Taisons

Boksera Maika Taisona saruna ar Opru ir viena no viņas visu laiku visvairāk skatītajām intervijām – YouTube to noskatījušies 9,9 miljoni.

2009. gadā čempions smagajā svarā emocionāli stāstīja par savas karjera augstākajiem un zemākajiem punktiem. Viņš arī stāstīja par cietumā pavadīto laiku, par bēdīgi slaveno cīņu ar Evanderu Holīfildu, kuram Taisons nokoda gabalu no auss, un meitas nāvi.

Sāras Fērgusones un prinča Endrū kāzas, 1986. gads. (Foto: imago images/Newscast)

Sāra Fērgusone. (Foto: action press/ Vida Press)

Sāra Fērgusone

Jorkas hercogienes Sāras Fērgusones intervija ar Opru Vinfriju 1996. gadā kļuva sensacionāla vairāku iemeslu dēļ. Prinča Čārlza jaunākā brāļa Endrū sieva Sāra Opras šovā piedalījās, lai publiski lūgtu piedošanu. Jorkas hercogiene kādam indiešu uzņēmējam, kas vēlāk izrādījās žurnālists, bija apsolījusi noorganizēt tikšanos ar bijušo vīru, kurš tobrīd ieņēma valsts tirdzniecības pārstāvja amatu, pretī par to pieprasot pusmiljonu britu mārciņu.

Sarunas laikā viņa neslēpa, ka hercogienes dzīve nav medusmaize, nosauca britu presi par “nežēlīgu, ļaunprātīgu un absolūti invazīvu” un dalījās savās pārdomās par princeses Diānas neapskaužamo situāciju.

Vitnija Hjūstone, 1998. gads. (Foto: CAMERA PRESS/Bennett G/W / Vida Press)

Vitnija Hjūstone

Cīnoties ar narkotiku atkarību, leģendārā dziedātāja Vitnija Hjūstone pēc septiņu gadu klusēšanas 2009. gadā sniedza atklātu interviju Oprai, neslēpjot detaļas par narkotiku lietošanu un rehabilitāciju. Viņa arī runāja par vardarbību ģimenē, ko piedzīvoja attiecībās ar vīru Bobiju Braunu. Tā bija viena no Vitnijas Hjūstones pēdējām intervijām, ko viņa sniedza pirms savas nāves 2012. gadā.

Ekskluzīvās intervijas reklāmas foto. (Foto: Harpo Productions. Courtesy: Everett Collection/ Vida Press)

Maikls Džeksons

Vēl viena no visu laiku ievērojamākajām Opras Vinfrijas intervijām, ko noskatījušies miljoniem cilvēku visā pasaulē. Maikls Džeksons 14 gadus atteicās runāt ar mediju pārstāvjiem, bet Oprai 1993. gadā atvēra sava rančo Nekurzemes vārtus. Abi apsprieda popmūzikas karaļa plastiskās operācijas, ādas krāsu un viņa attiecības ar tēvu.

Rianna. (Foto: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press)

Rianna

2009. gadā pasauli šokēja piekautās barbadosiešu dziedātājas Riannas fotogrāfijas. Viņas tā laika draugs R'n'B dziedātājs Kriss Brauns bija palaidis rokas un tika atzīts par vainīgu, saņēma nosacītu sodu un aizliegumu tuvoties bijušajai draudzenei.

Opras intervijā 2012. gadā Rianna pirmo reizi par notikušo runāja vaļsirdīgi un atzina, ka ir Braunam piedevusi. “Tagad mēs esam ļoti, ļoti tuvi draugi.”

Ellena Dedženeresa. (Foto: CAMERA PRESS/Caroline Eluyemi / Vida Press)

Kadrs no seriāla Ellen zīmīgās epizodes, 1997. gads. (Foto: ©Touchstone Television/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Elena Dedženeresa

Pēc tam kad Elenas Dedženeresas varone seriālā Ellen savai terapeitei, ko atveidoja Opra Vinfrija, atzina, ka ir lesbiete, īstā Elena devās uz Opras šovu un arī “iznāca no skapja”. “Kāpēc tu domāji, ka tev vajadzēja iznākt ārā (atklāti paziņot par savu seksuālo orientāciju)?” jautāja Opra. “Jo tas ir okei,” atbildēja Elena. Intervija notika 1997. gadā un izraisīja plašu rezonansi – gan pozitīvu, gan negatīvu. Opra esot saņēmusi naidpilnākās vēstules savas karjeras laikā.

Opra Vinfrija un Toms Krūzs. (Foto: Ray Garbo/Shutterstock/ Vida Press)

Toms Krūzs

Opras saruna ar Tomu Krūzu notika 2005. gadā, kad aktieris tikko bija sācis attiecības ar Ketiju Holmsu. Sarunas laikā viņš pārsteidza Opru un skatītājus, uzlecot uz dīvāna un saucot: “Esmu iemīlējies!” Vai nav romantiski? Jau nākamā gada pavasarī Toms Krūzs un Ketija Holmsa kļuva par vecākiem meitai Suri un rudenī svinēja kāzas. Diemžēl 2012. gadā pāra mīlasstāsts beidzās un laulība tika šķirta.

Baraks Obama un Opra Vinfrija, 2013. gads. (Foto: Patsy Lynch/Shutterstock/ Vida Press)

Arī Mišela Obama ir viesojusies pie Opras. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Baraks Obama

Nav noslēpums, ka Opra un Obamas draudzējas, tāpēc Baraks Obama ir intervēts vairākkārt. Daudzi pat uzskata, ka tieši “Opras efekts” palīdzēja Obamam iegūt vairākus miljonus vēlētāju balsu 2008. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Pēdējā sarunā ar Opru Baraks Obama pauda savu atbalstu Džo Baidenam.

Lenss Ārmstrongs, sniedzot interviju Oprai. (Foto: AFP/Scanpix)

Lenss Ārmstrongs. (Foto: PA)

Lenss Ārmstrongs

Oprai neapšaubāmi piemīt talants ne tikai izvilināt noslēpumus, bet arī vaļsirdīgas atzīšanās. Riteņbraukšanas leģenda Lenss Ārmstrongs, atbildot uz Opras ātrajiem jautājumiem, kas tika uzdoti drīzāk kā tiesas zālē, nevis intervijā, 2013. gadā atzinās aizliegto vielu lietošanā. Tā bija pirmā Ārmstronga intervija pēc tam, kad Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība un ASV Antidopinga aģentūra diskvalificēja sportistu uz mūžu, atņemot viņam septiņus izcīnītos titulus prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France.

Princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana intervijā Oprai. (Foto: VIA REUTERS)

Katrai monētai ir divas puses. Vai Saseksas hercogi nepārsteidzās, piekrītot intervijai ar Opru?

Saseksas hercogu sniegtajā intervijā Oprai Vinfrijai galvenais akcents bija likts uz rasismu un domām par pašnāvību, ar ko Meganai nācies saskarties, esot karaļnamā. Taču šajā nepilnas divas stundas garajā sarunā hercogu pāris atklāja vēl daudz ko citu. Megana komentēja baumas par nesaskaņām ar hercogieni Ketrīnu, Harijs runāja par attiecībām ar princi Čārlzu, kā arī topošie vecāki pavēstīja, ka jau ir zināms gaidāmā bērniņa dzimums. Pāris vēlējās pasaulei izstāstīt savu versiju par pēdējos gados notikušo, taču karaļnama eksperte un izdevuma The Guardian autore Barbara Ellena izteikusi minējumu, ka Meganas Mārklas un prinča Harija vēlme būt pieņemtiem Holivudas elites aprindās varētu būt apgrūtināta tieši Oprai Vinfrijai sniegtās intervijas dēļ.

Saseksas hercogs un hercogiene pērn iegādājās sev māju Kalifornijā, kur viņu kaimiņi ir pasaulē labi pazīstami cilvēki no šovbiznesa aprindām. Eksperte uzskata, ka Meganas un Harija mērķis ir iefiltrēties Holivudas elites dzīvē, lai varētu saieties ar tādām ģimenēm kā Klūniji un Obamas. Taču nesenie izteikumi par karalisko ģimeni šīs izredzes, viņasprāt, ievērojami samazinot. Rakstot laikrakstam The Guardian, karaļnama eksperte Barbara Ellena negatīvi novērtējusi pāra izredzes tikt pieņemtiem Holivudas elites aprindās, jo viņi izvēlējušies nepareizu taktiku, kā aiziet no karaliskās ģimenes.

Ellena raksta: “Ņemot vērā, kur Megana un princis Harijs vēlas nonākt, vai viņi nav pāršāvuši pār strīpu?”

“Ņemsim par piemēru: vai Mišela Obama jebkad ir apsēdusies uz TV studijas dīvāna, lai žēlotos par savu vīramāsu?” Turpretī Megana runāja par Kembridžas hercogieni Ketrīnu, pasakot, ka svaine viņu pirms kāzām saraudinājusi. Tiesa, Megana tikai atspēkoja valodas, kas agrāk klīda, ka viņa esot saraudinājusi Ketrīnu, kura bijusi īpaši emocionāla pēc tikko pasaulē nākušā trešā bērna. Megana intervijā neizplūda detaļās par konfliktu, norādot, ka tas nebūtu korekti pret Ketrīnu. Viņa tikai apliecināja, ka noticis pretējais sabiedrībā valdošajam uzskatam.

Ellena uzskata, ka šāda publiska “žēlošanās” varētu radīt grūtības vēlāk būt pieņemtai zināmās aprindās. “Lai gan atzīts, ka šāda rīcība ir aizskaroša karaļnamam, tiek aizmirsts, ka tas ir arī pretrunā tam, kā uzvedas pasakaini bagātie, ļoti ietekmīgie un izsmalcinātās elites pārstāvji.”

Eksperte atzīmē, ka Megana un Harijs vēlas draudzēties ar Džordžu un Amalu Klūnijiem, Bilu un Melindu Geitsiem, Bejonsi un Jay-Z, Baraku un Mišelu Obamām. Taču viņa norāda, ka šie cilvēki allaž ir ļoti diskrēti attiecībā uz savu privāto dzīvi, kuriem privātums ir primārais noteikums.

Ellena ir pārliecināta, ka Saseksiem nāksies smagi piestrādāt, lai pierādītu, ka ir cienīgi būt vienā paziņu lokā ar pasaulē visvairāk cienītajām slavenībām.

Autore raksta, ka esot “maz ticams, ka viņi izjutīs patiesu radniecību” ar šīm A līmeņa slavenībām, kā arī norādīja, ka, viņasprāt, Saseksu pāris pagaidām “neiederas” šajā elitārajā lokā tā dzīves ceļa dēļ, kādu līdz šim izvēlējies.