"Kaut kur jau man tie vārdi jāsasmeļ..." Ko lasa Kaspars Breidaks?

"Man svarīgi, lai sortiments ir dažāds un ir grāmata, kuru varu kā “uzkodu” paķert, kad ir 10–15 brīvas minūtes, un “pamatēdiens”, kad lasītpriekam varu nodoties stundu, divas no vietas. Ar grāmatām mainos, tās aizņemos un pērku. Ja ir kāda sazvanīšanās Zoomā un fonā ir grāmatu plaukts, nekautrējos jautājumu “kā iet?” aizstāt ar “ko lasi?” – tā uzzinu vairāk.

Turu acis un ausis vaļā. Kolīdz kāds piemin, ko lasījis, izprasu krustu šķērsu, lai saprastu, vai šo grāmatu vajadzētu iekļaut arī manā “ēdienkartē”. Regulāri lasu citu atsauksmes Facebook grupā Izcilas grāmatas un pētu pasaules bestselleru sarakstus.

Pašlaik lasu Tim Voors grāmatu The Great Alone: Walking the Pacific Crest Trail par autora pieredzi, vienatnē ejot sešus mēnešus gar Amerikas piekrasti – no Meksikas līdz Kanādai. Ļoti interesē cilvēks dabā, vienatne, prāta un ķermeņa robežu pārbaudīšana un pārbīdīšana.”

Pēdējā izlasītā grāmata

Andris Kalnozols Kalendārs mani sauc. Šī nav, bet var būt tava dzīves un empātijas rokasgrāmata. Esmu sajūsmā par iespēju tik tuvu būt kāda domām un sajūtām. Atpazinu sevi, tevi, mūs. Pa īstam. Sirsnīgi un asprātīgi.

Dvēselei un cilvēcībai

Viktor E. Frankl Man’s search for meaning. Viena no “smagākajām” grāmatām, kas lasīta. Taču ļoti, ļoti bagāta un vērtīga. Psihiatra, kurš izdzīvojis četras koncentrācijas nometnes, stāsts par to, ka ciešanas cilvēka dzīvē ir neizbēgamas, taču svarīgi, kā ar tām sadzīvot un kur meklēt jēgu.

Vērtīga lasāmviela vecakiem

Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson The Whole-Brain Child. Par un ap komunikāciju ar bērniem un viņu audzināšanu tā, lai nesiltu “drošinātāji” kā vecākiem, tā mazajiem ģēnijiem.

Ieguvējs jebkurā situācijā

Chris Voss Never Split the Difference. Šajā grāmatā piedāvātos paņēmienus savas dzīves “instrumentu kastē” vajadzētu iekļaut ikvienam, kurš nevēlas, lai viņu izmanto. Viss par to, kā vest pārrunas un risināt sarežģītus jautājumus un situācijas, lai tu no tā iegūtu un par sevi parūpētos.

Baltijas senvēsture

Jānis Lejiņš Zīmogs sarkanā vaskā. Fantastisks darbs – triloģija. Lai gan sākumā nepieciešama pacietība, jo jāceļo laikā un terminos, tā tiks atalgota ar pašmāju Game of Thrones tipa spriedzi un emocijām. (Attēlā pirmā grāmata – Red.)

