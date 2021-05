"Ko tu izdomā? Nekā tāda nebija!" 4 postošas frāzes, ko narcistiski vecāki saka saviem bērniem

Cilvēki ar narcistiskām iezīmēm jeb narcisi izmanto dažādas manipulācijas tehnikas, lai sasniegtu savus mērķus. Narcistisku vecāku bērni kļūst par ķīlniekiem, kas izaug ļoti toksiskā vidē. No malas šādi vecāki šķiet pašaizliedzīgi, mīloši un gatavi ziedoties bērnam. Bet patiesībā viņi absolūti neprot just līdzi, viņiem nepiemīt empātija, viņi neatpazīst citu cilvēku jūtas. Viņiem ir vienalga.

Psiholoģe Jelena Savčuka nosauc četras tipiskas situācijas, kādas piedzīvo ģimenes locekļi, kas dzīvo ar narcisu. Dažreiz apstākļi sakrīt tā, ka abi vecāki ir personības ar narcistiskām iezīmēm.

"Tas nav iemesls lepoties. Cita lieta, ja tu būtu uzvarējis pasaules čempionātā ..."

Attiecībās ar narcisu dzīve riņķo starp trim pieturpunktiem - idealizācija, vērtības degradēšana un atstumšana. Vispirms bērnu noliek uz pjedestāla un apber ar dāvanām un uzslavām. Tas nozīmē arī to, ka no bērna daudz tiek gaidīts. Viņš ir īpašs. Viņš nedrīkst likt vilties saviem vecākiem un darīs to, ko viņi grib. Paša bērna vajadzības netiek ņemtas vērā.

Ja vecāki savā bērnā redz peldēšanas čempionu, tad viņiem nav svarīgi, ka bērns, iespējams, varētu būt talantīgs flautists. Šajā brīdī bērns saprot, ka tāds, kāds viņš ir, viņš vecākiem nepatīk. Un sāk būvēt ideālu tēlu, kas būs vecāku mīlestības vērts.



Ja vecākus bērna sasniegumi neapmierina, tad viņu nekavējoties nomet no pjedestāla, sāk kritizēt, salīdzināt ar citiem, ignorēt, liek saprast, ka viņš tos ir ļoti sarūgtinājis. Bērnam rodas vainas apziņa un vēlme kaut nedaudz atbilst augstajiem vecāku standartiem. Narcisu - vecāku mīlestība vienmēr ir jānopelna.

Citu acīs šādi vecāki izskatās ļoti pašaizliedzīgi. Viņi velta savu dzīvi bērnam un dara visu, lai atvasei būtu labi sasniegumi dažādās jomās. Ja bērns sasniedz vecāki izvirzītos mērķus, tad tas, kas jau ir sasniegts, tiek pazemināts vērtībā, un tiek uzvirzīti jauni uzdevumi. “Tas nav iemesls lepnumam, lūk, ja tu to izdarītu, tad gan...”

"Ko tu izdomā! Nekā tāda nebija!"

Gazlaitings ir emocionālās vardarbības forma, kad manipulators iedveš savam upurim, ka viņa uztvere ir neprecīza, atmiņas - nepareizas. Cilvēkam rodas šaubas par notiekošā realitāti, viņš sāk justies kā prātā jucis, kas vairs nespēj uztver realitāti objektīvi.

Narciss bieži kritizē un izsmej otra cilvēka jūtas. Parasti izmanto frāzes: “Tu mani izprovocēji,” “Tu visu pārspīlē,” “Es to nekad neesmu teicis”, “Tā nebija”. Rezultātā bērns sāk šaubīties par sevi un savu uztveri. Bieži vien jau pieaugušie bērni joprojām neapzinās, cik toksiskas bija šīs attiecības. Viņi nespēj adekvāti novērtēt jaunas attiecības, jo nepaļaujas uz saviem instinktiem un sajūtām.

"Padomā taču par vecmāmiņu! Viņa to neizturēs"

Veselīgās attiecībās bērns saņem stabilitātes un drošības sajūtu. Neveselīgās ir daudz provokāciju, situāciju, kas rada vainas sajūtu, un zemtekstu, kuru patiesā jēga ir jāuzmin. Narcisiem patīk veidot attiecību peripetijas, lai pierādītu, ka situāciju kontrolē viņi. Iecienīta manipulācija ir atsaukšanās ir kādas trešās personas vērtējumu. Tā var būt ome, kaimiņiene, kolēģis vai vispār izdomāta persona.



Manipulācijas mērķis ir parādīt, ka bērns neadekvāti uzvedas, piespiest viņu apšaubīt savas jūtas. “Mana draudzenes šokā par tavu uzvedību”, “Cilvēki nesapratīs, ja uzzinās, par ko tu esi apvainojies”, "Vecmāmiņas sirds neizturēs, ja tu tā darīsi". Salīdzinājumiem ir jārada šaubas bērns apziņā, vai viņš ir saprātīgs.

"Tu varētu labāk"

Narcisiem piemīt spēja un talants ļoti labi maskēties. Sabiedrībā tie ir harizmātiski, patīkami, izglītoti un sociāli labi adaptējušies cilvēki. Reti kurš var iedomāties, kas notiek mājās aiz aizvērtām durvīm. Divas sejas redz arī bērns, kas no vienas puses novērtē vecāka prātu un sasniegumus, no otras puses redz arī "melno pusi" un manipulācijas. Iestājas tā saucamā kognitīvā disonance - kuram tēlam lai tic? Bērns cenšas būt vēl labāks, centīgāks, lai izpelnītos mīlestību un labu attieksmi, bet neiznāk. Lai ko viņš darītu, nekad nav pietiekami labi vai pareizi. Pat nedarot neko sliktu, viņš tāpat netiek līdz vecāka uzliktajiem augstajiem standartiem.



Patiesībā ģimenes locekļi nekad nevarēs izdarīt tā, lai narciss būtu apmierināts. Tas nav iespējams. Pat paši tuvākie cilvēki viņam ir tikai enerģijas avots savu vajadzību apmierināšanai un glaimu izteikšanai, lai tiktu apmierinātas viņa ambīcijas.

Ko darīt, lai nepaliktu par narcistiska vecāka upuri

Mazi bērni ir neaizsargāti. Viņi dzīvo ar saviem vecākiem un nekur nevar aiziet. Pusaudži un pieaugušie var mēģināt mainīt situāciju.



Ideāls variants ir pārtraukt kopdzīvi ar tādu cilvēku. Ja tādas iespējas nav, jāmēģina situācija uztvert apzināti. Proti, precīzi saprast, kas notiek komunikācijā ar narcistisku vecāku. Pamanīt viņa manipulācijas un gazlaitinga mēģinājumus.

Neiesaistīties spēlē, kurā vispirms cildina, pēc tam noniecina.

Necensties uzlabot attiecības, jo tas principā nav iespējams.

Censties šīs attiecības padarīt sev pēc iespējas mazāk traumatiskas.

Samazināt kopā pavadīto laiku, nosakot noteikumus. Parasti vecāki sāk aktīvi pretoties - viņi nāk ciemos bez ielūguma, dalās ar nelūgtiem padomiem. Ļoti svarīgi šādā situācijā ir noturēt personīgās robežas.