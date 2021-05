Lieliska ziņa latviešiem – radās iespēja izmantot izpārdošanas iespējas arī Spānijā!

Vilinošs sortiments un pārsteidzošas cenas Spānijā!

Grūti noticēt, bet tās pašas preces Spānijas Mango, Zara, Massimo Dutti, Stradivarius un daudzos citos veikalos var maksāt daudz lētāk nekā mūsu valsts veikalos. Kaut arī lielajiem zīmoliem e-veikali ir visā pasaulē, bet bieži vien to izcelsmes valstī tie piedāvā plašāku izmēru, stilu, krāsu sortimentu un ievērojami lielākas akcijas nekā tie paši veikali Latvijā. Dažreiz PREČU CENA VAR ATŠĶIRTIES PAT DIVKĀRŠI!

Taču Latvijas pircēji joprojām saskaras ar problēmu, ka ārvalstu veikali nepiegādā preces uz mūsu valsti...

Kā izmantot lielākās akcijas ārvalstu e-veikalos?

Jau vairākus gadus Perceu piegādes platforma palīdz latviešiem nogādāt preces no e-veikaliem Vācijā, Polijā, Anglijā, Itālijā un Francijā. Un turpmāk Perceu dos iespēju latviešiem iepirkties arī saulainajā Spānijā!

Kā vienu no populārākajiem veikaliem Spānijā varam titulēt - SHEIN. Šeit var atrast visu, sākot no klasiskām biksēm līdz peldkostīmiem un apaviem, bet produktu cenas sākas TIKAI NO DAŽIEM EIRO. Patiesais iepirkšanās maniaku prieks!

Vēl viens ļoti populārs Spānijas veikals ir Lefties. Izcilas kvalitātes atpūtas un sporta apģērbi, apavi, plašs stilīgu apģērbu sortiments bērniem - šis veikals jau ir nostiprinājies Perceu klientu iecienītāko vidū. Un iespējams, tāpēc, ka "kalnus" modernu preču šeit var iegādāties par pārsteidzoši zemām cenām!

Tiem, kas vēlas iegādāties el.skrejriteņus, skrituļslidas, viedpulksteņus vai citas aktīvās atpūtas preces, nepieciešams ielūkoties spaņu Decathlon.es vai Carrefour.es tiešsaistes veikalos. Nevajag aizmirst arī par slavenajiem spāņu gardumiem un garšvielām! No tāda sortimenta e-veikalos Todoespecias.com vai Ruma.es acis apžilbst.

Tirdzniecības gigants Amazon tagad vēl vieglāk pieejams

Kārotās preces par zemākām cenām noteikti var atrast ne tikai Spānijā. Par jaunu atklājumu Perceu klientiem kļuva tirdzniecības gigants Amazon, kas uzsāka darbību Polijā! Lai arī Perceu piedāvā preču piegādi no Vācijas, Spānijas, Anglijas, Itālijas, Francijas un Lietuvas, taču pēc ziņas, ka Amazon ir startējusi arī Polijā, šī valsts kļūst vēl pievilcīgāka iepirkšanās nolūkos. Un ne velti – šeit pircēji atrod ļoti plašu sortimentu, konkurētspējīgākas cenas un ātru piegādi.

Vienkāršākais iepirkšanās veids – preču nopirkšanas pakalpojums

Tie, kuriem iepirkšanās ārvalstu e-veikalos šķiet sarežģīta valodas barjeras vai citu grūtību dēļ, var izvēlēties preču nopirkšanas pakalpojumu. Viss, kas jums jādara, ir norādīt saiti uz vēlamo preci, un Perceu komanda nopirks jums preci par labāko cenu!

Jauns preču saņemšanas punkts

Pēc iepirkšanās pat tajos ārvalstu veikalos, kuri nesūta preces uz Latviju, Perceu klienti savus pirkumus var saņemt mājās, izvēloties kurjerpakalpojumus. Vai arī ērti saņemt, tikko atvērtajā savākšanas punktā Rīgā.

Ja iepirkšanās ārzemēs Jums joprojām šķiet sarežģīta, Perceu saņemšanas punkta darbinieki labprāt sniegs padomus, tur varēsiet saņemt vairāk informācijas. Tāpēc droši atveriet durvis uz ārzemju e-veikaliem un izmantojiet iespēju iegādāties iecienītākās preces pat vairākas reizes lētāk!

Reklāmas raksts sadarbībā ar Perceu.