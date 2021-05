Kā pasargāt sejas ādu no piesārņojuma, zilās gaismas un oksidācijas nelabvēlīgās ietekmes?

Piesārņojums ir viens no mūsdienu satraucošākajiem faktoriem, taču par jauno ādas ienaidnieku var dēvēt tieši zilo gaismu. 90% zilās gaismas rodas no redzamās gaismas, ko izstaro saule, savukārt 10% rodas no mākslīgajiem avotiem. Zilā gaisma dziļi iespiežas ādā, brīvie radikāļi reaģē un izraisa oksidatīvo stresu, kas veicina ādas novecošanos gan īstermiņā, gan ilgtermiņā: ādas bioritms tiek izjaukts, palēlinās šūnu reģenerācija, āda zaudē savu mirdzumu.

Tāpēc jūras augu kosmētikas zīmols Algotherm radījis jaunu produktu līniju, lai vispusīgi pasargātu no vides piesārņojuma, zilās gaismas un oksidācijas nevēlamās ietekmes uz ādu.

Jaunā skaistuma rutīna, serums, dienas gels un nakts krēms, viens otru papildinot, efektīvi palīdzēs atgūt mirdzošu, ar skābekli apgādātu ādu.

Algotherm AlgoEclat Oxybooster serums

Aizsargā ādu no oksidatīvā stresa, noguruma, zilās gaismas un piesārņojuma, mazinot novecošanās pazīmes. Āda kļūst nevainojama, tiek apgādāta ar skābekli, atjaunojot tās dabisko mirdzumu.

Algotherm AlgoEclat Oxybooster dienas gels

Aizsargā, nomierina un mitrina ādu visas dienas garumā. Piešķir sejas ādai svaigu un mirdzošu sejas toni.

Algotherm AlgoEclat Oxybooster nakts krēms

Atjauno un pabaro ādu. No rīta ādas tonis ir svaigs un mirdzošs. Noguruma pazīmes mazinās: 10 stundu miega efekts.

Visu trīs produktu sastāvā ir Algotherm radīts, jauns, inovatīvs komplekss AlgoEclat, kas sastāv no zilās spirulīnas un parastās marūbijas, kas aizsargā ādu pret piesārņojuma faktoriem, zilās gaismas graujošās iedarbības, kā arī nostiprina ādas dabiskās aizsargspējas. Zilā spirulīna ir ar ļoti spēcīgu antioksidanta iedarbību un pierādīts, ka tā spēj samazināt brīvos radikāļus līdz pat 90%. Savukārt parastā marūbija samazina zilās gaismas izraisītos oksidācijas procesus, stimulē bojājumu atjaunošanos un nostiprina ādas aizsargbarjeru.

Serums un dienas gels bagātināts ar papildu patentētu sastāvdaļu Pollustop®, kas ir dabiska fiziskā barjera, izveidojot elpojošu ”otro ādu”, kas samazina piesārņojuma ietekmi uz ādu un aizsargā pat no vissmalkākajām piesārņojuma daļiņām.

Dienas gela un nakts krēma sastāvā ir aktīvs oligo komplekss, kas radīts 10 gadu ilgos pētījumos dermatoloģiskajās inovācijās. Komplekss radīts trīs soļu patentētā procesā, radot izcilu ūdeni ādas šūnām. Tajā ir augsta minerālvielu un mikroelementu koncentrācija, tas palīdz ādai novērst stresu un nostiprina ādas aizsargbarjeru.

Mūziķe Aija Andrejeva

Kā jau visiem Algotherm produktiem, pirmais, ko novērtēju, ir smarža. Arī šo produktu esmu gatava turpmāk lietot kaut vai tikai smaržas dēļ! Tā mani absolūti apbur!

No jaunās kolekcijas AlgoEclat manas sejas ādas favorīts ir nakts krēms. Sajūta pēc šī krēma lietošanas ir kā pēc labas sejas maskas. Man tas tiešām strādā, kā nakts maska. Sejas āda ļoti novērtē šo produktu. Protams, izcilā kombinācijā Oxybooster nakts krēms strādā kopā ar 3 in 1 Oxybooster serumu, kas sagatavo ādu nakts krēmam!”

TV raidījumu vadītāja Kristīne Komarovska

“Algotherm uzticu savu sejas ādas kopšanu jau vairāku gadu garumā. Esmu sajūsmā par serumu no jaunās produktu līnijas, kam ir ļoti mitrinoša un viegla tekstūra. Mana ikdiena mēdz būt ārkārtīgi dinamiska, bieži strādāju garas un nogurdinošas darba stundas, tāpēc īpaši novērtēju nakts krēma atjaunojošo iedarbību, kas iedarbojas gluži kā maska."

Dr. Kristīne Kalniņa (Zabludovska)

“AlgoEclat produktu līniju vērtēju ļoti pozitīvi, āda patiešām tiek intensīvi mitrināta, sausuma vai velkoša sajūta tiek ātri likvidēta. Pēc mēneša lietošanas, āda kļuva gludāka un starojošāka, izcili mitrina visas dienas garumā. Izlīdzina ādas toni un sagatavo ādu kosmētikas uzklāšanai. Mans favorīts no šīs produktu līnijas ir AlgoEclat serums, tas ir patīkamas konsistences, ātri iesūcas ādā, intensīvi mitrina un rada tūlītēju starojošas ādas efektu. Piemērots ikdienas lietošanai visiem ādas tipiem. Īpaši priecē seruma sastāvs, kas pasargā ādu no apkārtējās vides kaitīgās iedarbības – oksidatīvā stresa un zilās gaismas, mazinot ādas novecošanās procesus.”

Dr. Diāna Plise

Lietojot AlgoEclat produktus ilgstoši, āda kļūst gludāka, viendabīgāka un atsvaidzināta. Ieteicu šīs līnijas produktus normālas vai kombinētas ādas īpašniekiem. Kā arī cilvēkiem, kuri dzīvo ātrā mūsdienu pilsētas ritmā, bet īpaši novērtē dabīgo sastāvu kosmētiskos produktos un rūpējas par ādas aizsardzību no ārējās vides.”

