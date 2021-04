Huppa pavasaris – arī tiešsaistē

Kad pandēmija lika saskarties ar vēl nepieredzētiem apstākļiem, zīmols Huppa meklēja risinājumu, kā nodrošināt savas produkcijas pieejamību, tāpēc jau pagājušā gada pavasarī tika izveidots un atvērts ērti lietojams internetveikals – www.huppa.lv. Tajā iespējams detalizēti iepazīties gan ar Huppa apģērbu kvalitātes standartiem, ko pēc to tehniskajām īpašībām un izskata novērtē visā pasaulē, gan tehnisko raksturojumu, gan apģērbu materiālu īpašības, kas ir izturīgi pret aukstu, mitru un vējainu laiku, gan kopšanas ieteikumiem. Tiešsaistes veikalā iespējama arī preču filtrēšana: pēc vēlamā izmēra (ir arī izmēru tabula), auduma raksta, vecuma grupas, sezonas. Atsevišķi izdalīts apģērbu piedāvājums meitenēm, zēniem, sievietēm, vīriešiem.

Svarīgi!

*Pasūtījumu izsūtīšana notiek rindas kārtībā, pasūtījums tiek izsūtīts tajā pašā dienā uz Omniva pakomātu vai ar Venipak kurjeru ar piegādi līdz mājām! Tas ir ļooti ērti tiem , kas dzīvo ārpus rīgas.

*Saņemšana ir arī veikalā (Zemitāna ielā 9, Rīgā) iespējama uzreiz (darbdienās no pulksten 10-18), e-pastā saņemot apstiprinājumu par pasūtījuma izpildi.

*Pasūtījumu veikt gan kā pastāvīgais klients, gan kā viesis, bet reģistrācija uzņēmumā Huppa sniedz vairākas priekšrocības (atlaides, īpašie piedāvājumi)

No 7.aprīļa abi HUPPA firmas veikali ir atvērti, un apkalpo pircējus klātienē, ievērojot visus noteiktos piesardzības pasākumus!

Arī mammām un tētiem

Pirms diviem gadiem Huppa uzsāka eksperimentu – ražot apģērbu ne tikai pavisam maziņiem un lielākiem bērniem, bet arī viņu mammām un tētiem, piedāvājot tādas pašas audumu kvalitātes apģērbu līdz pat XXL izmēram. Gan Huppa veikalu iekārtojums, gan jauno kolekciju izkārtojums veidots, priekšplānā izvirzot apģērbu pieaugušajiem, īpaši akcentējot, ka zīmols domā ne tikai par maziem bērniem, bet arī sievietēm un vīriešiem, piedāvājot gan siltas ziemas jakas (pagarinātās parkas) un mēteļus, gan siltinātus starpsezonu plašķīšus, gan stepētas starpsezonu jakas.

Foto: Publicitātes foto

Kā ikkatru pavasari, arī šogad daudzu vecāku iemīļotais bērnu apģērbu zīmols, kas Latvijas tirgū pazīstams jau 13 gadu, piedāvā priecīgi krāsainu kolekciju – gan vēja un ūdens necaurlaidīgus pavasara kombinezonus mazuļiem, gan pavasara virsdrēbju komplektus, vējjakas un bikses bērniem un pusaudžiem. Tie ir bāzes modeļi, vispopulākie Huppa apģērbi, kas nemainās, un, kas svarīgi – arī cena pagaidām nemainās.

Foto: Publicitātes foto

Huppa pavasara kolekcijā ir arī plašķi ne tikai meitenēm, bet arī sievietēm un stepētas jakas STENNA gan mazajiem, gan lielajiem. Zīmols piedāvā modeļus ar gan pavisam plānu, gan mazliet biezāku pildījumu, tostarp jau pircēju atzinību iemantojušās sieviešu vējjakas-parkas JANELLE ar lietus kapuci pavasarīgi košās krāsās. Un, kas svarīgi – tās pieejamas līdz pat XL izmēram. Savukārt vīriešiem (līdz XXL izmēram) sašūtas gan jaunas sportiskāka stila stepētās jakas STEFAN, gan klasiskās pavasara jakas JANEK.

Foto: Publicitātes foto

*Der zināt! Starpsezonu stepēto jaku pildījumā ir sintētiskās dūnas, kas pēc struktūras ir gaisīgas, ne tik blīvas kā sintepons. Savukārt audums ir pārklāts ar poliuretāna membrānas kārtu – tā ir plēvīte ar mikro porām, kas aizkavē ūdens iekļūšanu izstrādājumā, aiztur vēju, saglabā siltumu, taču vienlaicīgi ļauj iztvaikot mitrumam, tādējādi nodrošinot ķermeņa termoregulāciju. Tieši audumu kvalitāte nodrošina Huppa apģērbu izturību pret jebkuriem laika apstākļiem.

Lietus bikses mainīgiem laikapstākļiem

Tāpat šajā pavasarī tiek piedāvātas bērnudārzos jau ļoti populārās Huppa plānās lietus bikses – Tās ir divu veidu: no ūdens un vēja necaurlaidīga, bet elpojoša materiāla JORMA, un 100% ūdensnecaurlaidīgas PANTSY, kas neļauj izmirkt ne pastaigājoties lietū, ne dauzoties, lēkājot pa peļķēm. Tās ērti uzvilkt gan uz džinsiem, gan trikotāžas legingiem (meitenēm). Ideālas mūsu mainīgajiem laikapstākļiem. Bet, tā kā gumijotais audums, kas nelaiž cauri mitrumu, arī neelpo, tas nav domāts valkāšanai visas dienas garumā, vien uz pāris stundām. Šo produktu līniju atzinīgi novērtējušas tieši bērnudārzu audzinātājas, kuras to iesaka mazuļu vecākiem – lai bērni ik dienu un jebkuros laika apstākļos vismaz uz brīdi varētu iziet svaigā gaisā. No tāda paša materiāla ir arī jakas JACKIE, ja nu tiešām visu vajag 100% ūdensnecaurlaidīgu – vai dodoties garā pastaigā pa lietus pielijušu mežu vai laivu braucienā.

Foto: Publicitātes foto

Softshell un 95% kokvilna

Huppa pircēji jau novērtējuši un iecienījuši apģērbu no Softshell – tā ir augstas kvalitātes trikotāžas virsaudums ar elpojošu un ūdens necaurlaidīgu membrānu un patīkamu kokvilnas flīsa oderi. Sievietēm ir Softshell jakas un plašķi AVA , vīriešiem – jakas AKIVA, un šīs sezonas jaunums ir kombinezoni mazuļiem ADAL. Šī materiāla apģērbs ir ļoti ērts pavasarīgām pastaigām dabā, sportiskām aktivitātēm, kā arī vēsākiem vasaras vakariem.

Pavasara kolekciju papildina arī cimdi, cepures un šalles jaunajai kolekcijai pieskaņotās krāsās. Tāpat arī mīksta flīsa auduma kombinezoniņi DANDY (pavisam maziņiem un flīsa jaciņas un bikses gan zīdaiņiem (no 74. izmēra), gan pirmsskolas vecuma bērniem

Foto: Publicitātes foto

Un, protams, arī trikotāža – pirmsskolas (no apmēram divu gadu vecuma) un sākumskolas vecuma bērniem. Tie ir augstvērtīgas trikotāžas krekliņi, džemperi (šeit, šeit un šeit) , svārki, kleitas, legingi, cepures un apļveida šalles.

Ar ko šī trikotāža ir tik īpaša? Tās sastāvā ir 95% kokvilna un 5% likra. Tā ir reizē diezgan blīva un elastīga, arī formu saturoša (neizstaipās) un – ar labu krāsas noturību (drīkst mazgāt 40°C).

