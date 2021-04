Kolagēns! Vai tikai jaunības eliksīrs, kas aptur laiku?

Atbildes uz jautājumiem sniedz Latvijas kosmētikas zīmola GMT BEAUTY līdzautore, sejas un ķermeņa estētikas speciāliste Terēze Beļkova.

Kolagēns pamatu pamats

Kolagēns ir organisma galvenais “celtniecības materiāls” – olbaltumviela, kas sastāv no aminoskābju ķēdēm. Kolagēns izstrādājas cilvēka organismā un ir nozīmīgs tā nevainojamā darbībā. Kolagēns atrodas visās mūsu ķermeņa struktūrās un dzīvības funkcijas nodrošināšanai būtiskos orgānos – ādā, kaulos, cīpslās, saitēs, skrimšļos, muskuļos, asinsvados, nagos un matos utt. Tiesa, ar gadiem dabiska kolagēna ražošana iet mazumā, un tas ir ne tikai sajūtams (sāp locītavas, muskuļi, biežāks traumatisms utt.), bet atspoguļojas arī ārējā izskatā. Diemžēl kolagēns sadalās ātrāk nekā sintezējas.

Ir pierasts uzskatīt, ka kolagēnu saturošie ādas kopšanas līdzekļi ir novecošanās (pēc 27 gadu vecuma!) pazīmju novēršanai, tomēr ieteicams tos lietot jau pusaudžiem, it īpaši, ja ir problemātiska āda, dermatoloģiskas slimības (psoriāze, atopiskais dermatīts u. c.). Laba ādas izskata pamatā ir mitrināšana, un vislabāk to veic kolagēns, kas ir viens no dabiskākajiem mitruma piegādātājiem ādai. “Mūsdienīgi un veselīgi ir sniegt ādai nepieciešamo, ņemot vērā tās stāvokli, nevis izvēlēties kosmētiskos līdzekļus, kas ieteikti atbilstoši nodzīvotajiem gadiem. Es pat teiktu, ka tā ir kosmētika Nr. 1, kas nepieciešama jauniem cilvēkiem (arī pirms 27 gadiem!). Tā sniedz enerģiju ādai! Jaunībā mēs visvairāk esam pakļauti stresam, uztraukumiem par tagadni un nākotni, tieši tad ir intensīva fiziska un garīga slodze, kas “ar uzviju” tērē iekšējos resursus. Tādējādi organismā samazinās kolagēns, jo vielmaiņa patērē vairāk olbaltumvielu, nekā spējam uzņemt ar pārtiku. Taču, jo ātrāk mēs par savu ādu sākam rūpēties, jo labāk izskatāmies, kad pienāk brieduma gadi. Nav pamats domāt, ka šie līdzekļi kaitē ādai un, piesaistot šos “papildspēkus”, ādas dabiskā “ražošana” apstājas. Atbilstoši izvēlēti kolagēnu saturošie kosmētiskie līdzekļi palīdzēs saglabāt savus dabīgos resursus. Un jāsaprot, ka ar “komandas darbu” var panākt labākus rezultātus,” saka T. Beļkova.

Līme audiem

Kolla tulkojumā no grieķu valodas nozīmē līme. Patiesībā tā arī ir – kolagēns ir olbaltumviela, kas satur kopā mūsu organisma saistaudus un nodrošina to elastību. Jo stingrākas saites, veselāki skrimšļi, locītavas, jo brīvāk cilvēks spēj pārvietoties, būt kustīgs un aktīvs. Kolagēnam ir svarīga loma arī tad, ja gadījusies trauma un nepieciešama rehabilitācija. Arī ādai kolagēns nodrošina elastīgu un izturīgu pamatu. Dermu – ādas vidējo slāni, kas balsta mūsu ādas virskārtu –veido apmēram 80 procenti kolagēna, tomēr ar gadiem tā īpatsvars mazinās.

Kolagēnu saturošie līdzekļi atjauno ādā kolagēna zudumu, taču tie iedarbojas tikai uz ādas virsējo slāni, veidojot gaiscaurlaidīgu plēvīti, kas intensīvi ādai piesaista un uztur mitrumu, neļaujot tai izžūt. Pierādīts, ka kolagēna molekula pēc uzbūves ir pārāk liela un sarežģīta, lai iekļūtu pilnībā ādā un organismā. Gados jaunam cilvēkam pietiek ar ārīgu kolagēna “uzklāšanu”, taču vēlāk to jāsāk lietot iekšķīgi, jo organismā tas vislabāk nonāk caur zarnu traktu. Organisms pats izlemj, kā izlietot šo aminoskābju maisījumu – kauliem, nagiem, matiem, ādai vai kādam citam svarīgam orgānam, kas cieš no kolagēna trūkuma. Tomēr iekšķīga kolagēna lietošana nevar aizstāt ārīgo lietošanu, jo ādas aizsargkārtu, no kā ir atkarīgs labs izskats, var uzturēt tikai ārīgi. Un tas, ka pēdējā laikā arvien mazāk savā ēdienkartē iekļaujam “kolagēnu”, ko senāk cilvēks vairāk uzņēma ar uzturu, ēdot buljonu, kas vārīts no dzīvnieku kauliem, skrimšļiem, un auksto gaļu, nodara pāri mūsu organismam un ādai.

GMT BEAUTY ir izstrādājis jūras kolagēna līniju, lai intensīvi paaugstinātu ādas kolagēna un elastīna sintēzi. Botoksam līdzīgās, augu bāzes aktīvās vielas apvienojumā ar antioksidantiem samazinās grumbiņu rašanos un palēninās novecošanās procesu.

Līnijā ietvertie augstas efektivitātes kolagēna ādas kopšanas produkti papildina cits citu. Speciālisti ir izstrādājuši trīs Lēdijas komplektus – “Minimumu”, “Ekselenci” un “Maksimumu”, lai sniegtu ādai visu nepieciešamo divu mēnešu garumā. Bez krēma un seruma “Ekselence” ietver iekšķīgi lietojamu kolagēnu šokolādes konfekšu veidā, “Maksimums” – arī procedūru kursu pie speciālista.

Šīs konfektes no augstvērtīgiem ingredientiem tiek ražotas Latvijā, un ir 100% roku darbs. Viena konfekte satur diennakts kolagēna devu – 2,5 gramus. “Gardajā skaistumā” esošā šokolāde nodrošinās enerģiju, un labu garastāvokli, ķiršu pildījumā ir C vitamīns, kas labāk palīdz uzsūkties kolagēnam.

GMT BEAUTY ir izstrādājis arī divus inovatīvus kolagēna produktus

Acu krēms DARK CIRCLE EYE CREAM sniegs botoksa efektu, mazinās acs muskuļu sasprindzinājumu, ko rada viedierīces, kā arī minimizēs tumšos lokus zem acīm. Tas darbojas arī kā viegls korektors.

Mūsu jaunā “mājsēdes” dzīve ir ieviesusi jaunus paradumus un dienas ritmu. Zilā gaisma un elektromagnētiskie starojumi bojā mūsu ādu, mēs redzam, kā pasliktinās ādas kvalitāte. Tādēļ izveidojām izsmidzināmu aizsargspreju BLUE LIGHT SHIELD, kas spēcīgi mitrinās un neitralizēs datoru un viedierīču ekrānu izstaroto zilo jeb HEV (High Energy Visible) gaismu. Ilgu laiku ādas veselības jomā lielākais raižu iemesls bija saules ultravioletais starojums, taču pēdējā laikā mūs apdraud tā sauktais modernais piesārņojums. Pat ja to neredz, organisms jūt! HEV ietekmē šūnu DNS līmenī un izmaina tās kodu. Un bojātām šūnām nav nākotnes! Ar laiku rodas deģeneratīvas izmaiņas – pastiprinās komedonu veidošanās, asinsvadu tīklojums, pigmentācija, āda kļūst jutīgāka, paātrinās novecošanās procesi, mazinās ādas aizsargbarjera utt.

Esiet veseli un skaisti, sekojiet savas ādas stāvoklim, tās kopējais apjoms ir 2 m2, un āda ir vienīgais orgāns, par kuru varat rūpēties no ārpuses .

