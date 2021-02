Kāpēc veikt tauku sasaldēšanu? Speciāliste stāsta, kas ir aukstuma metode jeb kriolipolīze

Ja organismā ir uzkrājušies nevēlami tauki, no tiem var atbrīvoties ar dažādām metodēm, un viena no tām ir kriolipolīze. Tā ir aukstuma metode, kuras darbības pamatā ir precīzi noregulētas zemas temperatūras iedarbība uz tauku šūnām. Tās sasaldē ar kontrolēta aukstuma palīdzību. Kristalizētās taukšūnas atmirst, sadalās un dabīgi tiek izvadītas no organisma. Līdz ar to, lai tiktu vaļā no tauku nogulsnēm, nav nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.

Aukstuma metode ir piemērota tām ķermeņa zonām, no kurām ne ar fiziskām aktivitātēm, ne ar diētām nevar atbrīvoties no uzkrātajiem taukiem. Kriolipolīzei piemērotas zonas ir vēders, sēža, galifē zona, dubultzods, padušu zona, sāni (tā sauktie mīlas rokturīši), mugura (tauku krokas krūštura rajonā), rokas (tauku uzkrājums virs tricepsa). Procedūru iespējams veikt vienlaikus vairākām zonām, piemēram, rokām un mugurai, vēderam un kāju iekšpusei.

Kā tas notiek? Pirms kriolipolīzes ārsta konsultācija ir obligāta, lai izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību procedūras veikšanai. Sākumā speciālists atzīmē zonas, kurām veiks kriolipolīzi, izvēlas un pielāgo atbilstošos uzgaļu aplikatorus. Uz apstrādājamās problēmzonas uzliek speciālu gela spilvenu, kas pasargā audus no apsaldējuma. Iekārta darbojas, izmantojot konkrētai ķermeņa zonai pielāgojamus dzesēšanas uzgaļus: ar vakuumu tauku kroka tiek iesūkta un fiksēta dzesēšanas uzgalī, ko pakāpeniski atdzesē līdz optimālajai iedarbības temperatūrai –10 °C. Procedūra ilgst 70 minūtes. Aukstums ir jūtams tikai pirmajās minūtēs, kamēr noris atdzesēšana. Nobeigumā apstrādātajai zonai veic limfodrenāžas masāžu. Tūdaļ pēc manipulācijas var doties ikdienas gaitās.

Uz ko cerēt? Pirmos rezultātus var vērot 15 dienas pēc procedūras, bet pilnībā pēc 3–4 mēnešiem. Lai rezultāts būtu patiešām lielisks (tas gan ir atkarīgs no izvēlētās zonas un organisma individuālās reakcijas), ir nepieciešamas 1–3 sesijas (vienai zonai) ar 6–8 nedēļu intervālu. Anti-Aging Institute kriolipolīze vienai zonai izmaksā 400 eiro, divām zonām – 680 eiro.

Procedūru nedrīkst veikt grūtniecības un krūts barošanas laikā, ja ir kardiostimulators, aukstuma nepanesamība/alerģija, ādas veselības problēmas (dermatīts, ekzēma, psoriāze u. c.), arī tad, ja tiek lietoti asins recēšanas medikamenti vai ir slikta veselība.