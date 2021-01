Viņas dzīve bija Holivudas sapnis... Līdz to nežēlīgi aprāva Mensona kulta sekotāji

Dzimusi 1943. gada 24. janvārī kā vecākā no trim meitām pulkvedim Polam Džeimsam Teitam un viņa sievai Dorisai Gvendolīnai, Šerona lielu daļu jaunības pavadīja pārvietojoties pa dažādām ASV pilsētām līdz 17 gadu vecumā devās uz Itāliju.

Studējot Veronā, Teita ar draugiem aizrāvās ar Pola Ņūmena daiļradi un pat tika pieņemti darbā filmēšanās laukumā. Šerona sākas satikties ar aktieri Ričardu Beimeru, kurš viņu iedrošināja pievērsties aktrises karjerai. Šeronai iepriekš jau bija veicies ar piedalīšanos skaistumkonkursos un, strādājot kā modelei.

Tomēr ar darba piedāvājumiem īpaši neveicās. Līdz brīdim, kad Šerona pārvācās uz Losandželosu. Pēc iepazīšanās ar Beimera aģentu aktrises karjera uzņēma apgriezienus.

Šeronai bija lomas televīzijā, taču drīz vien viņa sāka satikties un apprecējās ar Filipi Forketu, franču aktieri un aristokrāta dēlu. Drīz vien laulība gan tika šķirta konfliktu dēļ, kas bija saistīti ar abu karjeru.

Pēc tam Šerona sāka satikties ar slavenību frizieri Džeju Sebringu. Viņš Šeronu bildināja, taču aktrise atteica, jo vēlējās koncentrēties uz savu karjeru.

Turpmākie centieni dabūt kādu darbu bija neveiksmīgi, līdz Šerona tika pie lomas filmā "Eye of the Devil" ("Sātana acs"), kur viņa filmējās kopā ar Deividu Naivenu un Deboru Keru.

Šerona iepazinās ar uzlecošo poļu režisoru Romanu Polaņski, ar kuru drīz vien sāka kopdzīvi Londonā. Par spīti sliktajām filmas "Valley Of The Dolls" recenzijām, Šerona tika nominēta "Golden Globe" kā daudzsološākā industrijas jaunpienācēja.

Šerona un Polaņskis apprecējās, taču pārim bija domstarpības. Šerona vēlējās tradicionālu laulību, kamēr Romans gribēja būt brīvās attiecībās.

Viņa un Romans izklaidējās kopā ar aktieriem Pīteru Selleru, Stīvu Makvīnu, Vorenu Bītiju, Kirku Duglasu, Kērku Daglasu, aktrisi Miju Ferovu, mūziķi Džimu Morisonu un citiem.

1968. gada beigās Šerona palika stāvoklī no Polaņska un 1969. gada februārī pārvācās uz Kaliforniju. Mājā regulāri notika ballītes. 1969. gada 8. augustā Šerona vakariņoja ārpus mājas kopā ar draugiem. Mājās viņi atgriezās plkst.22.30 vakarā.

Īsi pirms pusnakts Šerona kopā ar trim draugiem tika nogalināti. Slepkavību pastrādāja četri Čārlza Mensona sekotāji. Šerona lūdza, lai viņai ļauj palikt dzīvai vismaz tik ilgi, lai piedzemdētu bērnu, bet viņa tika sadurta līdz nāvei. Šerona tobrīd bija 26 gadus veca, bet 2021. gadā viņai apritētu 78 gadi.

Čārlzs Mensons

Čārlzs Mensons pagājušā gadsimta 60. gados kopā ar paša iedibinātā kulta sekotājiem organizēja vairākas nežēlīgas slepkavības.

Mensons, kurš izcieta mūža ieslodzījumu, kas viņam tika piespriests par septiņām pirmās pakāpes slepkavībām un par sazvērestību nolūkā pastrādāt slepkavību, mira 2017. gadā 83 gadu vecumā.

Līdz pārvešanai uz slimnīcu, viņš kopš 1989. gada atradās Kalifornijas štata Korkoranas cietumā, un varasiestādes 12 reizes bija noraidījušas viņa lūgumus par priekšlaicīgu atbrīvošanu no ieslodzījuma.

Šerona Teita un Kventins Tarantīno

2019. gada augustā klajā nāca kulta režisora Kventina Tarantīno priekšpēdējā filma "Reiz Holivudā", kurā tika stāstīts par skandalozā režisora Romāna Polaņska sievas Šaronas Teitas un viņas draugu brutālo noslepkavošana, ko īstenoja Čārlza Mensona sektas biedri.

Jau kopš tā laika, kad Kventins Tarantīno izziņoja par savas devītās filmas plāniem un kļuva skaidrs, ka tā sauksies "Reiz Holivudā", turklāt lomās būs tādas zvaigznes kā Leonardo di Kaprio un Breds Pits, interese par šo darbu bijusi milzum liela.

No "drošiem avotiem" kļuva zināms, ka filmā tikšot stāstīts par devītajā grūtniecības mēnesī esošās Teitas slepkavību.

Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos.

2020. gadā kino godalgas "Critics' Choice" ceremonijā Santamonikā Kalifornijā kā labākā filma tika godināta režisora Kventina Tarantīno lente "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Reiz Holivudā").

"Reiz Holivudā" saņēma arī labākā oriģinālā scenārija un scenogrāfijas godalgas.