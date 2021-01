"Cietsirdīga un bezatbildīga" - "Prada" pārtrauc sadarbību ar slavenu ķīniešu modeli surogātmāšu skandāla dēļ

Izskanējušas ziņas, ka sieviete pēc šķiršanās no sava partnera pametusi divus bērnus, kurus ārvalstīs dzemdējušas surogātmātes. Pēc šādu ziņu parādīšanās internetā, daudzi aicināja sievietei liegt darboties izklaides industrijā. Ķīnā izmantot surogātmāšu pakalpojumus ir aizliegts ar likumu.

Vairākas dienas pēc skandāla "Prada Group", kas kā liecina vietējie mediji tikai pirms nedēļas bija izvēlējusies aktrisi par modes nama seju Ķīnā, izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka viņas "personiskās dzīves" "ievērojamais atspoguļojums medijos" liek izbeigt "visas attiecības".

Iepriekš aktrises Zheng bijušais partneris Zhang Heng izmantojot vietējos soctīklus paziņoja, ka atrodas ārzemēs, lai rūpētos par "divām nevainīgām dzīvībām" – viņa bērniem.

Viņš esot iestrēdzis ASV, situāciju nodēvējot par "bezpalīdzīgu". Vietējie mediji ātri vien atraduši bērnu dzimšanas apliecības, kurās redzams, ka viņi dzimuši ASV divām atsevišķām sievietēm 2019. gada beigās un 2020. gada sākumā, bet par māti nosaukta aktrise Zheng.

Intensīvās spekulācijas par surogātmāšu izmantošanu it kā apstiprinājis audio ieraksts, kurā dzirdams kā Zheng pauž neapmierinātību par to, ka pārtraukt grūtniecību esot par vēlu.

Sievietes tajā brīdī esot bijušas septītajā grūtniecības mēnesī. Tikmēr vīrietis, uz kuru medijos atsaucas kā uz aktrises tēvu, norādījis, ka bērni visticamāk atdoti adopcijai.

Daudzi soctīklos metušies aktrisi nosodīt, sakot, ka viņa ir "nežēlīga" un "bezatbildīga" māte. Savā paziņojumā otrdien Zheng atsaucoties uz audioierakstu norādīja, ka tas ir tikai viens teikums no sešu stundu garas sarunas.

Viņa arī piebilda, ka "nebēgs no tā, ko sacījusi", lai gan neesot skaidrs, par kādiem tieši vārdiem viņa to domā. Tikmēr valsts plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietne "The Global Times" citējusi advokātu Pekinā, kas apgalvo, ka lai arī Ķīnā surogātmātes pakalpojumus nedrīkst izmantot, tie, kas pēc šādiem pakalpojumiem devušies uz ārzemēm, nevar tikt saukti pie atbildības saskaņā ar vietējiem likumiem.

Tomēr "atteikšanās no saviem bērniem" joprojām esot "pakļauta Ķīnas jurisdikcijai".