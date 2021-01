Kādu foto izvēlēties sociālajiem tīkliem? Iesaka eksperte

Teju ik katrs no mums ir sastapies ar profiliem vai kontiem, kuru attēlu rotā kāda dzīvnieka bilde vai arī profilā redzamas vairākas personas, kompānija, ģimene, vai profilā izmantots jautras noskaņas, bet sliktas kvalitātes pašiņš. Mēdz būt, ka attēlā vispār nav iespējams kaut kur tālumā saskatīt un identificēt personu. Tāpat noteikti daļa atceras publiski izskanējušo skandālu par kādas valsts iestādes darbiniekiem, pēc kuru sociālo tīklu profila bildēm tika analizēts viņu materiālais stāvoklis, dzīvesveids un tā atbilstība veicamajiem pienākumiem, ienākumiem u.tml. Līdzīgi tiekam vērtēti arī mēs – no potenciālā darba devēja puses, no sadarbības partneru un klientu skatpunkta u.tml.

Sociālo tīklu profils ir mūsu pirmais iespaids – pirmais randiņš. Eksperti norāda, ka, pirmā iespaida vadīti, mēs nepilnā pusminūtē varam iegūt priekšstatu par personas ekonomisko stāvokli, izglītību, saskarsmes prasmēm, panākumiem, materiālo stāvokli. Un ņemot vērā, kādas izmaiņas piedzīvo cilvēka spējas uztvert informāciju un neverbālos signālus, šis laika sprīdis, kurā mums veidojas paliekošais pirmais iespaids, arvien sarūk. Ja, tiekoties aci pret aci, iespaida radīšanā un vadīšanā pieslēdzas arī balss, mīmika u.tml., tad sociālajos tīklos mums ir tikai foto.

Ja Tu domā par profesionāla un efektīva iespaida veidošanu sociālajos tīklos, iesaku sākt ar to, ka vienoties ar sevi, kādam nolūkam Tu vispār veido sociālo tīklu saturu, jo Tavs iespaids sociālajos tīklos veidosies kompleksi: kā Tavs foto un vēstījums no tā saskan ar saturu, ko radi, ar ko dalies, ko paud.

Galvenie principi:

Foto primāri ir jāatbilst Tev pašam (vecumam, būtībai).



Foto Tev ir jābūt saskatāmam, atpazīstamam – tātad kvalitatīvs tuvplāns.



Smaids, dabiskums, atvērtība ķermeņa valodā atbruņos un uzrunās ikvienu, kas lūkosies Tevī.



Ja esi vairāku sociālo tīklu turētājs, nemaldini lietotājus un izmanto vienas foto sesijas materiālu. Vari izmantot vienu un to pašu bildi visos tīklos.



Radi noturīgu iespaidu par sevi un nemaini foto bieži.



Fotografēšanu uztici kādam no malas – pašiņš kā profila bilde ne vienmēr ir labākais rezultāts.



Piedomā, kur foto tiek uzņemts (ko vēsta fons fons, blakus esošie priekšmeti u.tml. un vai tie nenovērš uzmanību).



Un visbeidzot Tu pats: apģērbs, matu sakārtojums, grims un vislabākais smaids. Veidojot profila foto ir vērts ieguldīt nedaudz vairāk laika un piedomāt pie rezultāta, īpaši, ja domā par profesionālo attīstību, izaugsmi un Tev rūp iespaids, kādu vēlies par sevi radīt un izkopt. To visu sakombinē atbilstoši tam, kam adresē savu iespaidu, ko vēlies uzrunāt.

Neaizmirsti ar skaisto, uzlaboto foto izrotāt arī ziņapmaiņas vietnes (WhatsApp u.tml.), serveru kontus (Google u.tml.), tiešsaistes platformas (ja tādas izmanto) un citus digitālās komunikācijas kanālus, jo tie Tava iespaida radīšanā piedalās un pastiprina Tavu kopējo tēlu.

Autore: Inese Pabērza, komunikācijas eksperte, apmācību vadītāja

