Mobilās lietotnes ērtākai ikdienai. Stāsta "Riga TechGirls" līdzradītāja Marina Petrakova

Marina ir viena no tām mūsdienu sievietēm, kura, jāatzīst, ar tehnoloģiju ir pilnībā uz Tu. Savu ikdienu viņa aizvada Riga TechGirls. Tā ir pirmā biedrība Latvijā, kas veltīta meiteņu un sieviešu izglītošanai un iedvesmošanai par tehnoloģijām. Marina kopā ar domubiedrenēm organizē pasākumus, kursus, mentoru un citas atbalsta programmas, lai veicinātu tieši sieviešu digitālās prasmes un iesaistīšanos tehnoloģiju jomā. Stāstot par savu ikdienu, Marina atklāj, ka neatņemams palīgs ikdienas steigā un darbos viennozīmīgi ir viedtālrunis, kurā lejupielādētas tādas mobilās lietotnes, kas ļauj ne vien atvieglot ikdienu, labāk organizēt darbu un būt produktīvākai, bet arī izglītoties, tīkloties un ietaupīt laiku, ko veltīt draugiem, ģimenei un hobijiem.

KONTAKTIEM UN PAŠIZAUGSMEI

Virtuālās realitātes lietotne AltspaceVR pieejama visās platformās un nodrošina iespēju tikties vienuviet ar cilvēkiem no visas pasaules. Lietotne ļauj apmeklēt dažādas nodarbības, darbnīcas, tīklošanās pasākumus un pat konferences, piemēram, Women in Immersive Tech ikmēneša tikšanās, stand-up atvērtais mikrofons, meditācijas nodarbības, Covid-19 zinātniskās darbnīcas u. c. Tāpat lietotnē ikviens var ērti organizēt arī savu pasākumu. Marinas iecienītākie un lietotnē apmeklētākie notikumi ir VR Educators, cilvēku ar hiperaktivitātes sindromu tīklošanās vakari un Women in Immersive Tech kopienas ikmēneša pasākumi.

DARBAM

Mobilā lietotne Asana atvieglos ikdienu tām, kuru darbs norit komandās un nepieciešams regulāri sekot līdzi projektu veiksmīgai izpildei. Lietotne ērti izmantojama gan telefonā, gan datorā, strādājot pie vairākiem projektiem vairākās komandās. Tā ļauj komunicēt ar komandas biedriem, sniedz pieeju darba uzdevumiem, sekot līdzi izpildes termiņiem, tuvākajiem plāniem un citām projektam nozīmīgām niansēm. Vēl viena lieliska komunikācijas un ziņu apmaiņas vietne ir Slack, kas arī pieejama gan telefonā, gan datorā, padarot komunikāciju ērtu, ātru un vienkāršu. To iespējams izmantot jebkurā laikā un vietā, ātri reaģējot uz aktuālo. Rīks, kas viennozīmīgi būs ieguvums jebkurai komandai, ļaujot strādāt efektīvāk un aizmirst e-pastus.

IZGLĪTĪBAI

edX patiks tām, kuras regulāri vēlas papildināt zināšanas un apgūt jaunas jomas. Lietotne piedāvā apmeklēt dažādu pasaulē atzītu universitāšu, piemēram, Hārvarda universitātes, Mičiganas Tehnoloģiju universitātes u. c., kursus visdažādākajās jomās. Ņemot vērā savas ikdienas gaitas, iespējams izvēlēties gan tādus kursus, kas notiek pēc konkrēta grafika konkrētos laikos, gan tādus, kas ļauj apgūt vielu sev ērtā laikā. Iespēja saņemt arī sertifikātus.



SOCIĀLAJIEM TĪKLIEM

Arī Marinai, gluži kā daudzām citām, sociālie tīkli ir mūsdienu realitāte un neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Veiksmīgai sociālo tīklu ierakstu sakārtošanai un plānošanai Marina izmanto mobilo lietotni Buffer, atklājot, ka tas vienlaikus būs ļoti noderīgs rīks tieši tām, kuras saistītas ar sociālo tīklu mārketingu. Vienkārši un ātri veidot interaktīvus un aktuālus video un Instagram stāstus par jebkuru tēmu palīdz PicsArt.

GARĪGAM LĪDZSVARAM



Atpūsties no ikdienas steigas, smelties mieru un gūt harmoniju palīdzēs meditācijas lietotne Headspace, kas piemērota pat iesācējām. Lietotnē pieejami viegli uztverami video, kas atklāj dažādas meditācijas tehnikas un palīdz vadīt pašu meditācijas procesu.

VESELĪBAI



Laikā, kad pasaulē notiek cīņa ar Covid-19 vīrusu, rūpēs par savu un tuvo veselību viedtālrunis vairs nav iedomājams bez slimības ierobežošanai radītās mobilās lietotnes Apturi Covid. Tas ir ātrākais veids, kā uzzināt, vai ir bijusi saskare ar Covid-19 slimnieku. Ar lietotnes palīdzību par infekcijas risku iespējams brīdināt ne tikai tuvākos un pazīstamos, bet daudz plašāku cilvēku loku. Lietotni bez maksas var lejupielādēt ikviens viedtālruņa lietotājs.

