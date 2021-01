Astrologa Andra Rača prognoze: "2021. gads nebūs ātrs"

2021. gads solās būt mierīgāks par aizejošo 2020. gadu. Pēc austrumu kalendāra Baltā Metāliskā Vērša gads sāksies 12. februārī.

Vēl janvāra pirmajā pusē dzirdēsim atbalsis no 2020. gada neapmierinātības, taču pamazām tās pieklusīs.

Valdošā planēta būs Saturns, tāpat kā 2020. gadā, taču tagad ierobežojumus uztversim daudz mierīgāk. Nemanīsim tik daudz protestu. Cilvēki kļūs solidārāki un sociāli atbildīgāki. To noteiks Ūdensvīra zīme, kas izpaudīsies labākajā veidā – kā indivīdu brīvprātīga apvienošanās sabiedriski nozīmīgiem mērķiem. Vēl būtiskāk pieaugs interneta platformu loma mūsu dzīvē. Daudzviet notiks obligāta pāreja uz digitālu servisu.

Maijā – jūlijā, visticamāk, pavērsies iespējas brīvāk ceļot. Šajā laikā sagaidāms pasaules ekonomikas izaugsmes tempu pieaugums. Tūrisma nozare varēs uzelpot. Taču domājams, ka tā darbosies uz pusslodzi. Pilnība tā varēs atgūties tikai 2022. gada sākumā, kad Jupiters (tūrisma, attīstības, lielu investīciju, patēriņa, izaugsmes planēta) nostāsies spēcīgā pozīcijā Zivju zīmē.

Temps samazināsies

Ļoti svarīgi ir saprast, ka 2021. gads nebūs ātrs. Tajā nevarēs viegli gūt panākumus ātro izrāvienu cienītāji. Austrumu tradīcijā Vērsis (sākotnēji Govs) ir auglīga, visumā mierīga un nesteidzīga, taču spēcīga dzīvnieka simbols. Tāpēc visgudrākie izrādīsies tie, kuri rīkosies apdomīgi un domās par panākumu gūšanu ilgtermiņā. Droši var ielikt pamatus nopietniem projektiem. Īpaši veiksies tiem, kuri pirms projektu uzsākšanas pamatīgi iepazīs savas potenciālās komandas biedrus, izdiskutēs pamatus, uz kuriem tiks būvēta kopīgā nākotne.



Jānoliek malā personiskās intereses, un jāsaprot, ka, tikai kopīgi definējot un sasniedzot stratēģiskus mērķus, ilgtermiņā katrs indivīds iegūs labumu. Kolektīvās enerģijas spēka nozīmīgums – tas ir 2021. gadā būtiskākais, kas atšķir to no daudziem iepriekšējiem gadiem. Varēsim pieredzēt nebijuša mēroga projektus, kuros apvienosies dažādu valstu cilvēki.



Šis ir daudzsološs gads tiem, kuri cer uz lielvalstu pūliņu apvienošanu klimata regulācijas, migrācijas koordinēšanas un citos visai pasaulei nozīmīgos jautājumos.



Varētu pieaugt starptautisku organizāciju loma, kas pēdējos gados ir mazinājusies dažu lielvalstu ietekmē.



Zīmīgi, ka olimpiskās spēles notiks 2021. gadā, kas ir daudz “draudzīgāks” savās enerģijās nekā 2020. gads. Daudzpusēji ieinteresētas dažādu valstu sporta asociācijas un komitejas, koordinējot savu rīcību, spēs organizēt plaša mēroga pasākumus, neraugoties uz iespējamajiem ierobežojumiem.

Arī mums savā zemē ļoti ieteicams būtiski palielināt savstarpējo sadarbību starp dažādām ministrijām, aģentūrām un sabiedriskajām organizācijām. Ir īstais laiks legalizēt lobiju darbību, lai mums nebūtu jāatklāj kārtējās sarunas pirtīs un viesnīcās.

Ar ko vēl jārēķinās

Pārejot uz modernākām tehnoloģijām vai samazinot ietekmi uz ekoloģiju, 2021. gadā daudzviet pasaulē tiks aizvērtas ražotnes un likvidētas dažādas struktūras. Latvijā tā būs pašvaldību reforma, kas ilgtermiņā būs izdevīga visai tautai.



Pareizi darīs tie, kuri nākamgad nedomās tikai par savām interesēm, bet rīkosies kā sabiedrības daļa. Cerams, ka tas izpaudīsies sabiedrisko mediju – radio un televīzijas – atbalstā, gatavojot 2022. gada budžetu. Tāpat uz īstā viļņa būs tie, kuri apvienosies dažādās iedzīvotāju aktivitāšu grupās, nevalstiskās organizācijās vai partijās.



Vairāk tiks kontrolēts sociālo tīklu darbs. Biežāk dzirdēsim par slēgtiem kontiem un varbūt pat saukšanu pie atbildības. Būtiski pieaugs arī pašu sociālo tīklu grupu administratoru ietekme uz tur publicētajiem tekstiem. Kā jebkuru procesu, arī šis būtu jāvēro sabiedrībai, jo noteiktas ideoloģijas imports no lielvalstīm var nesaskanēt ar mūsu tautas vairuma viedokli.



Dažādas brīvprātīgi dotas atļaujas ietekmēs indivīda tiesības, taču dominējošā tendence būs tāda, ka vairākums kontrolē mazākumu.



2021. gadā tiks aktivizētas naudas plūsmas caurspīdīguma idejas. Būs nopietni hakeru uzbrukumi, kas liks valstīm un uzņēmumiem veikt investīcijas kiberdrošības nostiprināšanā. Visticamāk, tiks mazinātas iespējas nelegāla satura lejupielādei.

5G tehnoloģijas daudzviet pilnībā mainīs nozaru darbību.



Pasaule aizvien vairāk savienosies, pateicoties tehnoloģijām.



2021. gads nav tik labs ģimeņu atbalsta ziņā, tāpēc vecākiem ir jāizrāda lielāka sociālā aktivitāte, aizstāvot savas intereses. Ģimeņu stiprināšanai vislabāk izmantot maiju, jūniju un jūliju – gan siltā laika un skolēnu brīvlaika, gan astroloģiskā fona dēļ, jo šajā periodā kopības sajūta būtiski palielināsies. Jācer, ka apstākļi ļaus organizēt dažādas dvēseliski vienojošas vasaras nometnes.



2020. gadā daudzi pāri ir atlikuši plānotās kāzas, un tāpēc 2021. gadā to būs vairāk. Labu kāzu datumu nekad nav daudz, taču periodā no maija līdz jūlijam tādu ir gana arī nedēļas nogalēs.

Saistītās ziņas Kuras zodiaka zīmes 2021. gadā laimīgi apprecēsies Astrologi: 2021. gads solās būt pārmaiņu gads Kā atvērt sirdi šajā laikā. Akvelīna Līvmane par astroloģiju, teātri un spēku turēties pie gaišā