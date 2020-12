Šogad svinam klusi, taču omulīgāk un skaistāk. Kā rotāt māju Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam?

Ārtelpas

● Lauku vai pilsētas savrupmāju, tās fasādi, pagalma kailos kokus un vārtus vari rotāt ar egļu vītnēm un gaismas virtenēm, taču izvēlies speciālos modeļus ārtelpām, lai tās darbotos arī ziemīgos laikapstākļos. Pagalmā vari novietot vāzes vai traukus ar priežu zariem, kas apvīti ar košām lentēm.

● Gan ārtelpu, gan iekštelpu rotāšanai labāk izmantot vienu krāsu gammu – gan rotājumiem, gan salvetēm uz svētku galda, gan kājslauķim pie durvīm. Prātīgāk izvēlēties divu klasisku krāsu salikumus, piemēram, sarkanu ar zeltu vai zaļu un zilu ar sudrabu, un paturēt to visu aksesuāru izvēlē.

Dārzs

● Podus ar skujām un lentēm vari nolikt uz ragavām un novietot šo konstrukciju pie mājas ieejas. Lieliski izskatīsies dārzā izvietoti sveču lukturi – der visdažādākā dizaina, jo arī tie radīs romantisku gaisotni.

● Izvieto dārzā pašu rokām darinātas ledus skulptūras, piemēram, ledus bumbas. Tās veido tā: balonā ielej ūdeni, ievieto dekoratīvas bumbiņas, pīlādžogas, krāšņas lapas un sasaldē. Pēc tam balonu pārgriez un novāc, iegūstot dekoratīvu ledus bumbu. Līdzīgi var izmantot arī ar plastmasas glāzes.

Ārdurvis

● Tās rotā arī dzīvokļu iemītnieki. Žanra klasika ir Ziemassvētku vainags ar zvaniņiem vai lielu lenti, ko var piestiprināt pie durvīm ar divpusējo līmlenti, lai nebojātu durvju virsmu. Vainags ne vienmēr jāizgatavo no skujām, to var darināt arī no sausiem ziediem, klūgām vai šābrīža modes lietām – vīna korķiem un dziju kamoliem.

● Vainaga vietā durvis vari rotāt ar ģimenes uzvārda pirmo burtu, kas izgriezts no kartona, dekorējot to tāpat kā vainagu. Labi izskatīsies pie durvīm piestiprinātas Ziemassvētku eglīšu figūriņas. Visus dekorus vari piestiprināt uz divpusējās līmlentes vai līmējamā āķīša.

Foto: Shutterstock

Priekšnams

● Priekšnamu vajadzētu rotāt pieticīgāk nekā citas telpas, koncentrējoties uz akcentiem. Neliela telpa nav jāpārslogo ar pārliekiem rotājumiem. Ja šajā telpā ir skapis ar spoguļdurvīm vai spogulis, to vari apbērt ar tumsā spīdošām uzlīmēm. Ikdienas kājslauķi pie durvīm vari nomainīt uz svētku – ar Ziemassvētku tematiku. Pie sienas priekšnamā vari piekārt tāfeli vai lielu lapu, uz kuriem mājiniekiem rakstīt vēlējumus nākamajam gadam.

● Ja priekšnamā ir kumode, uz tās vari novietot Ziemassvēku kompozīciju, piemēram, no īleksa zariem. Nevajadzētu karināt gaismas virtenes un lukturīšus pie drēbju pakaramā, toties tos var piestiprināt pie griestiem – tas radīs svētku apgaismojuma efektu, turklāt vizuāli paplašinās priekšnama telpu. Bērniem patiks uz sienas izveidotas figūras no gaismas diožu lentes.

● Ja priekšnamā ir kāpnes, margas rotā ar egļu zariem, gaismas virtenēm vai novēlējumu kartītēm, kas izgatavotas no ģimenes fotogrāfijām, piemēram, no ceļojumiem.

Dzīvojamā vai viesistaba

● Ģimene svētku norises galvenokārt izdzīvo šajā telpā, tāpēc dzīvojamai istabai jāpievērš visvairāk uzmanības. Telpas Ziemassvētku noformējums atkarīgs no interjera. Klasikai piestāvēs raksturīgie krāsu salikumi – sarkans, purpurs, zaļš un zelts. Baltai telpai – zila un sudraba krāsa. Mūsdienīgā vai lofta telpā iederēsies pilnīgi viss, taču aktuālākie ir lauku vai ekoloģiskais koncepts.

● Ja istabā ir kamīns vai krāsns, tām jāpievērš vislielākā uzmanība. Ja kamīna nav, vari radīt sveču kamīnu no kartona vai līmējamām tapetēm vai uzzīmēt tā kontūras uz sienas. Virs kamīna iederēsies zvani, kompozīcijas no dažādām gaismas virtenēm un svecēm. Gaismas virtenes šogad jāizvēlas tādas, kas deg ar vienas krāsas gaismu, nevis krāsainas. Kamīna portālā ieliec dāvanas, bet uz plaukta novieto Ziemassvētku figūras.

● Telpā spēlējies ar krāsām, turpini izvēlēto krāsu gammu vai veido spilgtus akcentus. Rotājumos ievēro tos toņus, kurus esi izvēlējies, un pieskaņo tiem arī telpas tekstilu – spilvenus, pledus, galdautus. Svecēm un svečturiem, kā arī egles un svētku galda noformējumam jāiekļaujas kopējā stilistiskajā risinājumā.

● Viesistabas griestus vari rotāt ar gaismas diodes lenti, zelta vai caurspīdīgās lentēs iekārt bumbas vai zvaigznes. Rotā arī logus – uz palodzēm novieto Ziemassvētku kompozīcijas, bet aizkariem piekar piemērotu toņu lentes vai gaismas diožu lampiņas.

● Dīvānus un krēslus rotā ar tematiskiem spilveniem vai atlasa lentēm piemērotās krāsās. Neaizmirsti arī par svētku cienastu groziņiem – piparkūkām, mandarīniem, konfektēm, kā arī Ziemassvētku smaržu, ko palīdzēs radīt sveces ar dabīgu vaniļas, skuju, kanēļa vai citrusa aromātu.

● Pati galvenā rota viesistabā, protams, ir egle; taču tā var būt arī priede vai īlekss. Egle der arī mākslīga, piemēram, izgatavota no koka, turklāt šogad tai var būt jebkāda pieskaņota krāsa. Mazās telpās egli var aizvietot ar skujkoku zariem vai mazu eglīti podiņā. Mājās var būt arī vairākas egles – lielas un mazas.

Bērnistaba

● Ja ģimenē ir bērni, Ziemassvētki ir viņu lielākās gaidas, tāpēc bērnistaba jāizgrezno kopā ar bērniem. Kopīgiem spēkiem izgrieziet sniegpārsliņas, ar ko rotāt logu, izvēlieties aplikāciju uz sienas, visur salieciet Ziemassvētku tēlu figūriņas. Visam jābūt drošam – nekādas plastmasas, stikla vai porcelāna, tikai dabiskas detaļas, ko nevar salauzt, saplēst vai norīt. Aizmirsti par svecēm un atklātu uguni! Ideāls variants – maza īsta vai koka eglīte bez mantiņām. Apgaismojumam – gaismas diodžu virtenes, gaismekļi zvaigznes, egles vai dzīvnieku figūru formās. Visas tematiskās rotaļļietas – koka vai mīkstās. Bērnistabā iederēsies arī gultasveļa ar Ziemassvētku tematiku.

● Laikus novieto bērnistabā vēstuļu kasti, kurā likt vēstules Ziemassvētku vecītim. Alternatīva vēstulēm ir Adventa kalendārs ar dāvaniņām, piemēram, maziem maisiņiem ar datumiem, kuros bērns tos atvērs. Pārsteigums var būt pavisam neliels – konfekte vai cepums. Šāds kalendārs jau no decembra sākuma rada priecīgu, gaidpilnu atmosfēru.

Guļamistaba

● Dekorē gultas galvgali, aizkaru karnīzes, gaismekļus. Vāzes ar egļu skujām uz kumodes, pašu izgatavotas virtenes no vecām fotogrāfijām vai kartītēm, cepumiem, žāvētiem citrusaugļiem, karodziņiem, pašdarinātām bumbām…

Virtuve

● Visvairāk laika tomēr pavadām virtuvē, tāpēc arī tā jāizrotā svētkiem. Taču šajā telpā nepārspīlē ar rotājumiem, tikai tik daudz, lai būtu jaušama svētku tuvošanās. Idejas – mirguļojošas gaismiņas pie griestiem, sveces un mazas eglītes, puansetijas un īleksi uz palodzes, vainagi vai virtenes uz logiem. Pieskaņots tekstils – dvieļi, priekšauts, virtuves cimdi ar atbilstīgu zīmējumu.

