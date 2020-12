Katras beigas ir jauns sākums. Unas Ulmes dienasgrāmata TV šovā "Sapņu ķērājas". 8. (noslēguma) sērija

Lai arī šova filmēšana beidzās pirms neilga laika, man šķiet, ka pagājusi vesela mūžība. Atbrīvojoties no savām bailēm un beidzot noticot sev, esmu sākusi nopietnu pārmaiņu ceļu, kas manu dzīvi padarījis ārkārtīgi piepildītu un dinamisku. Es nesaku, ka agrāk nekā no tā nebija. Bet bija savādāk. Es negāju un nedarīju “uz pilnu banku”. Biju piesardzīga, baidoties no potenciālām neveiksmēm, tādēļ daudz ko līdz galam nerealizēju. Dzīvoju pēc programmas “ja nu man neizdosies” pat neapzinoties, ka šādā veidā jau ieprogrammēju attiecīgo scenāriju. Bet, kā jau rakstīju iepriekš, šī fiziskā baiļu robežas pārkāpšana man lika apzināties – es varu un man sanāks!

Šova noslēgumā mēs lidojam gaisa balonā, kas pēc manām domām ir ārkārtīgi simboliski. Attālināties no realitātes un paskatīties uz savu dzīvi no malas. Un ļauties plūdumam: “Kur vējš nesīs, tur piezemēsimies, saka mūsu pilots.”

Lūk, šī vēl viena mana šova laikā iegūtā atziņa – dzīve ir jātver vieglāk, mēs nevaram visu saplānot un nespējam visu kontrolēt. Mums ir jāraugās uz to plašāk un brīvāk. Gluži kā skatoties uz zemi no gaisa balona. Viss tāpat notiks tā, kā tam ir jānotiek un vējš mūs aizpūtīs tur, kur mums ir jānolaižas.

Bet raidījuma tēma šajā reizē ir Ievas rosināta – mākslīgais skaistums. Lai gan Ieva savos 45 gados izskatās satriecoši, viņai traumas dēļ nācies veikt apakšlūpas rekonstrukciju, tādēļ tur ir rētas un viņa vēlas šo defektu novērst. Bez tam, Ievai ārkārtīgi patīk pilnīgas lūpas! Tāpēc viņa dodas tās uzlabot, līdz ņemot Lieni, kurai gan nekādu īpašu vēlmju kaut ko mainīt savā ārējā izskatās nav. Viņa pat neko nav darījusi ar savām mīmikas krunciņām, jo nevēloties atņemt daļu no savas būtības. Tomēr biorevitalizācijai – sejas mitrināšanas injekciju procedūrai, Liene ļaujas. Kā abām dāmām gāja un vai Ieva tika pie lielākām lūpām, skatieties raidījumā!

Tēmas ietvaros Ievai vasarā izdevās satikt visai kolorītu personību Viktoriju Wild, vismaz ar šādu vārdu viņu pazīst Instagram lietotāji, kur dāmai ir 220 tūkstoši sekotāji. Sevi viņa prezentē kā modeli, TV personību un jāsaka, ka viņai ir ar ko lepoties – krūtis ir patiesi iespaidīgas. Savulaik tajās bijuši 2000 ml lieli implanti, bet nācies veikt krūšu samazināšanu un nu vairs tur esot “tikai” 1300 ml. Sarunā ar Ievu Viktorijai grūti nosaukt zonas, kas nav mākslīgi uzlabotas, ak jā, dibenā viņai neesot implanti – tikai tauki, kas atsūkti no vēdera, kas esot pilnīgi dabiski!

Mūsu studijas viešņa, plastikas ķirurģe Evija Rodke uz jautājumu – vai pieņemtu Viktoriju, ja viņa vēlētos veikt vēl kādu uzlabojumu atzīst, ka sūtītu meiteni mājās. Evija mums nedaudz paver savas profesijas aizkulises un pastāsta, ka daudzām klientēm nākas atteikt: “Bieži vien sievietes nāk pēc padoma un plastikas ķirurgam vienlaikus jābūt draugam, seksopatologam, psihologam un jāpalīdz jāsaliek sievietes domas pa plauktiņiem,” saka Evija. Trakākais, ko Evijai lūguši klienti ir lūgums izveidot Elfa ausis vai mēli kā čūskai, ar šķēlumu pa vidu. Arī šie “pacienti”, protams, aizsūtīti mājās.

Ciemos pie mums šoreiz arī viena no pašmāju pazīstamākajām influencerēm Elīna Didrihsone, kurai ir 80 tūkstošus liels sekotāju pulks. Redzu viņu pirmo reizi un jāatzīst, ka meitene atstāj ļoti patīkamu iespaidu. Viņa ir vienkārša, sirsnīga un patiesi atklāta, iespējams, tieši tādēļ viņas teiktais allaž izsauc tik plašu rezonansi. Elīna nekad nav slēpusi savus vizuālos uzlabojumus un loģiski pamato, kādēļ veiktas tādas izvēles. Tas saistīts ar sejas un ķermeņa proporcijām un kā atzīst meitene – šāda viņa sev patīk labāk. Un es tur neredzu neko nosodāmu. Man pat žēl, ka raidījumā mēs dzirdam ļoti maz no Elīnas teiktā, jo patiesībā savā 23 gadu vecumā viņa sasniegusi ļoti daudz, ir mērķtiecīga un patiešām forša meitene!

Mūsu vīriešu kārtas ciemiņš šajā reizē vēdiskais astrologs Uģis Kuģis. Un atkal jau sabrūk kaut kādi mani stereotipi ar Uģi. Vai tiešām tas ir viens un tas pats vīrietis? Pie mums studijā ir nevis nopietns filozofs, kas visus māca, kā dzīvot, bet jautrs puisis, kurš plēš jokus un noved mūs līdz smieklu asarām. Viņa piedzīvojums Palangā, kad vietējās meitenes mēģināja savaldzināt Uģi, kad viņš bija pavisam jauns mūks, ir anekdotes cienīgs. Bet runājot par mūsu tēmu Uģis ir pauž pārliecību – ja sieviete tiek mīlēta, viņa būs pati skaistākā un tā arī jutīsies.

Atvadoties no skatītājiem, mēs saskandinām glāzes un izdarām secinājumus katra pati priekš sevis un novēlam skatītājām neatlikt sapņu piepildīšanu uz rītdienu. Kā saka Ieva: “Nav sajūta, ka kaut kas ir beidzies, bet ka visi ceļi tagad ir vaļā”. Jā, arī es tam pievienojos un aicinu Jūs ņemt rokās papīra lapiņu, zīmuli un sākt veidot savu sapņu sarakstu. Jo, kā mēs pārliecinājāmies šī šova laikā – sapņi piepildās!

