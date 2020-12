24 Foto Džonijs Deps un Ambera Hērda ierodas Londonas Augstākajā tiesā 2020. gada 16. jūlijā +20 Skatīties vairāk

Izdevuma “Vulture” rīcībā nonākusi informācija, ka Virdžīnijā tiesas sēdēs, kas sāksies 2021. gadā, Džonijs Deps nolēmis pierādīt, ka viņa bijušās mīļotās eseja, ko viņa uzrakstīja izdevumam “Washington Post” par vardarbību ģimenē, ir pilnībā izpostījusi viņa aktiera karjeru. Viņš arī nolēmis pieprasīt bijušajai sievai segt zaudējumus. Lai arī Ambera savā rakstā nevienu neminēja vārdā, bija nepārprotami skaidrs, kuru personu konkrēti viņa domājusi.

Savukārt Ambera ir gatava tiesā stāties pretī bijušajam vīram ar vēl nepatīkamākām apsūdzībām. Pirmstiesas procesa laikā Hērdas advokāti norādījuši, ka Deps krāpis sievu ar burtiski visām savām slavenajām kolēģēm projektos, pie kuriem kopīgi strādājuši. Dokumentos minēti tādu aktrišu vārdi kā Keiras Naitlijas, Marionas Kotiljāras un Andželinas Džolijas. Ar viņām viņš strādājis pie filmām “Karību jūras pirāti”, “Sabiedrības ienaidnieki” un “Tūrists”.

Ar ko beigsies tiesas prāva Virdžīnijā, šobrīd prognozēt nav iespējams. Tāpēc Džonijs Deps, kurš burtiski kvēlo naidā pret Amberu, nolēmis preventīvi demoralizēt savu bijušo sievu. Pēc zinātāju teiktā, Džonijs izmantojot to, kas palicis no viņa ietekmes, lai panāktu Amberas Hērdas atlaišanu no darba pie “Akvamena” nākamās filmas. Sociālajos tīklos Depam ir dedzīgi fani, kas viņu atbalsta. Turklāt viņi interneta vidē darbojas tik uzcītīgi, ka reizēm rodas iespaids, ka vismaz daži no “Karību jūras pirātu” aktiera pielūdzējiem ir roboti, ne dzīvi cilvēki.

Ambera Hērda publiski apstiprinājusi, ka gatavojas atgriezties Meras lomā “Akvamena” turpinājumā. Viņa izsmējusi Depa fanu petīciju, kuru tie iesnieguši studijai “Warner Bros” ar lūgumu atbrīvot aktrisi no darba. Pēc Hērdas domām pusotrs miljons parakstu ir “meli, kas izdomāti, lai saceltu lieku jezgu”.

Aizvadītajā mēnesī Deps zaudēja tiesas prāvā pret izdevumu “The Sun”, kas ievērojami samazina viņa izredzes jaunajā prāvā. Tas, ka tiesa viņu atzina par vainīgu sievas sišanā, maksāja viņam lomu filmā “Fantastiskās būtnes 3”. Taču milzīgu honorāru par vienu filmēšanas laukumā pavadītu dienu Deps šā kā tā ir jau saņēmis, ar ko iepriecinājis fanu tūkstošus. Zināms, ka Grīnvaldu Depa vietā atveidos Madss Mikelsens, kurš labāk pazīstams no seriāla “Hanibāls”.

