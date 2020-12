Gluži kā Holivudas trillerī – aktieris Jānis Āmanis mīļotās bildināšanā iesaistījis specvienību

Otrdienas vakarā viesojoties televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” šovā “Kad viņas satiekas", aktieris pastāstījis, ka ar Santu saskatījies kādā izklaides vietā Ogrē.

Jānim simpātiskā sieviete uzreiz iekritusi sirdī, bet Santa bijusi pretējās domās un atklāti sacījusi - viņš pārāk daudz runājot par sevi un abi nekad nebūšot kopā. Taču apņēmīgo vīrieti šie vārdi nav samulsinājuši - kādā no satikšanās reizēm uz atvadām viņš savai topošai sievai apņēmīgi noteicis: “Nu nekas, agri vai vēlu tu tāpat būs mana!”

Un liktenis abiem deva vēl vienu iespēju – pēc sešiem gadiem viņi satikās vēlreiz, kad viens otrā ieskatījušies daudz ciešāk un uzsākuši attiecības. Tomēr arī šoreiz Jānim Āmanim bijusi padomā kāda jestra viltība – viņš Santu un abu kopīgo draudzeni uzaicinājis uz izrādi, piebilstot – lai pie teātra saņemtu biļetes, Santai ir jānosauc kāds slepens kods: “Es mīlu Jāni Āmani.”

Arī bildinājumu Jānis Āmanis bija sarīkojis gluži vai Holivudas trillera cienīgu, kas noteikti paliks atmiņā vēl ilgi. Kādā dienā, kad pie Āmaņiem viesojusies Santas mamma, pavisam negaidot dzīvoklī ielauzusies “specvienība.” Neparasti tērptie vīrieši nosēdinājuši Santu dīvāna un rācijā sacījuši – “Johnny, Johnny – this is Alfa. You can come in (Jāni, Jāni runā Alfa. Tu vari ienākt). “Un tad es nācu iekšā,” ar lepnumu sejā liktenīgās dienas notikumus “Kad viņas satiekas" studijā atceras Jānis.

Aktieris arī neslēpj, ka, krītot uz ceļa mīļotās priekšā, bijis uztraucies kā nekad un no garās iecerētās runas spējis vien pateikt: "Vai tu būsi mana sieva un bērnu māte, līdz nāve mūs šķirs?” Turklāt šajā brīdī pat pamanījies nevis saderināšanās gredzenu uzvilkt mīļotai pirkstā, bet gan kastīti ar rotu skaļi aizvērt ciet.