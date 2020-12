Karaliskās kaislības turpinās: princeses Diānas jaunie vaibsti seriālā "The Crown"

31 Foto Emma Korina kā lēdija Diāna Spensere seriālā “The Crown” +27 Skatīties vairāk

Bērnudārza audzinātāja pilī

Apprecoties ar Elizabetes II vecāko dēlu Čārlzu, lēdija Diāna Spensere nonāca neapskaužamā situācijā un uz savas ādas izdzīvoja visas slavas blaknes. Modernajam stāstam par meiteni no tautas, kura ieprecas karaļnamā, nebija laimīgas beigas – Diānas dzīve aprāvās 36 gadu vecumā 1997. gadā Parīzē pēc autoavārijas, un spekulācijas par to, kas īsti toreiz notika, nav rimušas vēl šobaltdien.

Toreiz viss sākās kā pasakā – princis iepazinās ar Diānu, kura strādāja Pimliko bērnudārzā, un Londonas audzinātāja kļuva par vienu no planētas slavenākajām sievietēm. Viņu attiecībās ir vairāki nozīmīgi posmi: 1981. gadā kāzas, 1982. gadā Viljama piedzimšana, 1984. gadā – Harija piedzimšana, 1991. gadā pāris pašķīrās, 1996. gadā laulību šķīra, bet jau 1997. gada 31. augustā lēdijas Dī dzīve traģiski aprāvās.

Diānas stāsts modināja arī kinematogrāfistu interesi. Jau 1981. gadā tapa pirmā filma Čārlza un Diānas karaliskais romāns, kas iezīmēja šīs savienības starta punktu. 1992. gadā televīzijas repertuārā nonāca filma Čārlzs un Diāna: nelaimīgi līdz mūža galam. 2005. gadā Venēcijas kino festivālā izrādīja īsfilmu, kas apgalvo, ka Dī ir sveika un vesela un dzīvo kādā no Urugvajas galvaspilsētas Montevideo šaubīgajiem rajoniem. 2007. gadā pirmizrādi piedzīvoja mākslas filma Diāna: princeses pēdējās dienas (titullomā īru aktrise Ženevjēva O’Railija), kas detalizēti atklāj viņas dzīves pēdējos divus mēnešus.

Pieminot mātes nāves divdesmito gadadienu, prinči Viljams un Harijs akceptēja divu dokumentālu filmu veidošanu. Diāna, mūsu māte: viņas dzīve un mantojums fokusējas uz Diānas darbu humanitārajā jomā, Diāna. Septiņas dienas atspoguļo bojāeju un sēras, ko izraisīja britu tik mīlētās princeses nāve.

Diānas lomā iejutušās aktrises Serēna Skota Tomase, Džūlija Koksa un Naomi Votsa – Olivera Hiršbīgela filma Diāna saņēma iznīcinošas atsauksmes –, un nu pienākusi kārta jauniņajai Emmai Korinai, kura tēlos Diānu Netflix ambīciju spilgtākajā pierādījumā – seriālā Kronis. Katra tā sērija izmaksā desmit miljonus, taču naudas izmantojums ir tik pārliecinošs, ka Kronis jau saņēmis 65 (!) balvas un 173 reizes ticis tām nominēts.

Emma Korina lēdijas Diānas Spenseres lomā "The Crown" 4. sezonā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

No Kentas uz Londonu

Kā Emmas Korinas dzimšanas datums interneta ārēs norādīts 1995. gada decembris. Viņas dzīve sākās mīlošā, stabilā ģimenē Kentas grāfistē. Emmas tēvs ir biznesmenis, mamma – ārste, kura dzimusi Dienvidāfrikā un šobrīd ir viena no valsts vadošajām speciālistēm – bērnu runas terapeitēm. Korinu ģimenes māja atrodas Sīlā netālu no Sevenouksas, īpašumā ir arī baseins, īpašuma aptuvenā vērtība – divarpus miljoni britu mārciņu.

Interesanti, ka Emmas varone Diāna savulaik mācījās Sevenouksas pilsētas Vesthītas skolā, bet abu bērnība gan bijusi krasi atšķirīga – Diānai vecāku šķiršanās radīja traumu, kurai gadu gaitā pievienojās citas: sāpīgas attiecības ar vīru un viņa mīļāko Kamillu, depresija un bulīmija, taču, neraugoties uz to, Diāna bija arī mīloša divu dēlu māte, tautas princese un viena no sava laika slavenākajām sievietēm.

Emmas jaunākie brāļi Ričards un Džontijs pamatizglītību ieguva privātskolās Sarijā un Kentā, Emma pati mācījās Romas katoļu neatkarīgajā skolā Voldingemā. Mācības nebija lēts prieks – 36 tūkstoši mārciņu gadā. Skolu pabeigusi, Emma apguva Šekspīra daiļradi un tad kā brīvprātīgā skolotāja devās uz Dienvidāfrikas pilsētu Knisnu.

Vēlāk viņa iestājās Svētā Džona koledžā Kembridžā un tur par visiem simts procentiem pārliecinājās, ka vēlas būt aktrise. Korina piedalījās universitātes teātra iestudējumos – krietni agrāk uz tiem pašiem dēļiem savu talantu bija spodrinājuši Stīvens Frajs un Hjū Lorijs, kā arī Olīvija Kolmane. Kad kļuva zināms, ka meitene apstiprināta Diānas lomai, teātra pārstāvji nevairījās publiski apveltīt jauno aktrisi ar komplimentiem.

Taču ceļš līdz tam bija ilgs, un pagājušā gada sākumā, kad viņas kandidatūru sāka izskatīt Diānas lomai, Emma bija atveidojusi tikai dažas lomas – arī Dienvidāfrikas skaistumkaralienes lomu filmā Mis Dumpiniece, kas atklāj pasaules nozīmīgākā skaistumkonkursa (1970. gadā) aizkulises ar visām peripetijām, kas tam sekoja. Vēl viņai ir nejauka pieredze modeles darbā, kas gūta Londonas Modes nedēļā. Emma nevarēja uzvilkt jātnieku bikses – pateicoties regulārai skriešanai, viņai ir muskuļotas kājas. Dizainers bijis aizvainots, ka Emma nav apjēgusi, ka pirms viņa apģērbu demonstrēšanas jāsēžas uz diētas.

Emeralda Fennela Kamillas Pārkeres-Boulzas lomā (no kreisās) un Emma Korina lēdijas Diānas Spenseres lomā "The Crown" 4. sezonā. (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Princeses kleitā

Pagāja deviņi gari mēneši, Emma ar savu iespējamo nākotnes veiksmi neplātījās, taču nepagurusi meklēja katru mazāko skrandiņu, kas varētu palīdzēt atklāt Diānas tēlu. Jā, Diāna viņai vienmēr bija patikusi, kaut arī gadā, kad princese gāja bojā, Emma vēl lāgā nebija izkūņojusies no autiņiem. Arī Emmas mammas vizuālā līdzība ar Diānu ir nenoliedzama, un viņas sejas vaibstus mantojusī meita tagad ir grimētāju prieks – nav nepieciešamas lielas pūles, lai aktrisi padarītu vizuāli vēl līdzīgāku viņas varonei.

Korina lasīja, Korina skatījās TV ierakstus un intervijas, un simtiem reižu – filmu Diāna: viņas pašas vārdiem, kā arī tikās ar Diānas privātsekretāru Patriku Džefsonu un strādāja ar kustību pasniedzēju, lai viens nejaušs žests neizbojātu koptēlu. Un tad viņa stājās kameras priekšā kā 16 gadus veca meitene, kura pirmo reizi satiek Čārlzu, lai izdzīvotu Diānas likteni līdz brīdim, kad abu laulība izira pa visām vīlēm. Protams, publikas vērtējums vēl jāpagaida, taču jau tagad ir skaidrs, kurus brīžus Diānas dzīvē skatītāji vērtēs visbargāk: debiju Balmoralas pilī karaliskās ģimenes rezidencē Skotijā, pirmo ceļojumu pie karaļnama piederīgas personas statusā, kāzas...

Emmas pirmajā darbadienā tika filmētas Diānas kāzas. Ziloņkrāsas kleita, izšūta ar desmit tūkstošiem pērlīšu un papildināta ar 25 pēdas garu šlepi kļuva par līgavu “formastērpa” kanonu. Tā bija dizaineru Deivida un Elizabetes Emanuelu lielā veiksme. Oriģināls saskaņā ar princeses testamentu tagad pieder viņas dēliem. Abi bija pretimnākoši un dalījās gan ar skicēm, gan padomiem, taču galvenais vārds aktieru garderobes jautājumos pieder Emmy balvas ieguvējai Eimijai Robertsai. Kronis māksliniecei nodrošinājis jau daudz balvu, un, visticamāk, tām būs papildinājums.

Emma Korina lēdijas Diānas Spenseres lomā "The Crown" 4. sezonā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Citējot Emmu, kāzu kleitas kopija “svēra tonnu”, taču, kad desmit cilvēki palīdzēja viņai tajā iekļūt un aktrise devusies uz filmēšanas laukumu, “visi pilnībā apklusa”. Līdzība bija gluži neticama. Par Emmas frizūru rūpējās Diānas mūža nogales personīgais stilists Sems Maknaits, un tie, kuri atcerējās 1981. gada 29. jūliju, kad Diāna, vairāk nekā divu miljonu skatītāju acu skatienu pavadīta, devās uz Svētā Pola katedrāli, sajuta pār muguru skrienam skudriņas.

Kas mūs sagaida?

Ceturtās sezonas jaunpienācēji ir lēdija Diāna Spensere un Mārgareta Tečere, varoņu pulkā ir arī prinči Viljams un Harijs. No notikumiem, kas savīti ceturtās sezonas sērijās, jāizceļ prinča Čārlza un Diānas kāzas, abu brauciens uz Austrāliju un Jaunzēlandi, kā arī Folklendu karš.

Kroni noslēgs 6. sezonas notikumi, un tajos būs atklāts 21. gadsimta sākums. Piektajā un sestajā sezonā Elizabetes II lomā iejutīsies Imelda Stauntone, viņas māsas Mārgaretas lomu spēlēs Leslija Menvila. Princim Filipam būs Džonatana Praisa vaibsti, Diānas lomu no Emmas Korinas princeses pārņems austrāliete Elizabete Debiki.

Mūžīgais princis

Jau seriāla trešajā sezonā parādījās princis Čārlzs – šīs sezonas attēlotajā laikaposmā no 1964. līdz 1970. gadam Čārlzs bija 16–22 gadus vecs. Princi tēlo viens no britu talantīgākajiem jaunajiem aktieriem Džošs O’Konors. Britu skulptora Džona Bantinga mazdēls piedzima un uzauga, pēc paša vērtējuma, mīlošā un laimīgā ģimenē Sauthemptonā 1990. gada 20. maijā. Puikas gadus Džošs kopā ar jaunākajiem brāļiem Bārniju, kurš tagad ir mākslinieks, un Sebu, kurš ieguvis filozofijas doktora grādu, pavadīja Čeltenemā. Viņu māte Emīlija ir vecmāte, tēvs – angļu valodas pasniedzējs (tagad abi devušies pelnītā atpūtā).

Džošs skolojās Svētā Edvarda privātskolā, kur izcēlās nevis ar mācībām, bet gan ar klauna talantu. Nespēdams nosēdēt pie grāmatām, viņš katru brīvo mirkli bija gatavs pavadīt mākslas studijā. Četrpadsmit gadu vecumā Džošs iejutās Putnubiedēkļa lomā skolas iestudējumā Oza pilsētas burvis. Taču āķis lūpā neieķērās, jo mūzikli zēnu neinteresēja; viņš cerēja kļūt par futbolistu. Bet tad kādā no nodarbībām pasniedzējs minēja uzvārdus Brehts un Staņislavskis, un O’Konors, saspicējis ausis, atklāja pasauli, pie kuras vēlējās piederēt.

Olīvija Kolmane karalienes Elizabetes II lomā un Džošs O'Konors prinča Čārlza lomā "The Crown" 4. sezonā. (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Viņš bija viens no 14 veiksminiekiem, kurus uzņēma Bristoles Old Vic teātra skolā, – tās absolventu vidū ir arī Daniels Dejs-Lūiss un Olīvija Kolmane –, un 21 gada vecumā viņam diploms bija rokā. Tam sekoja tradicionāls karjeras sākums: mēnešiem ilgs bezdarbs, dažas mazas veiksmes, mazi darbi teātrī. Lai samaksātu īri par istabu nelielā Londonas mājā, ko viņš kopā ar astoņiem citiem censoņiem īrēja no teātra skolas, nācās strādāt trijos darbos.

Pagāja trīs gadi, līdz beidzot pelēkajam mākonim parādījās zelta maliņa – jauno aktieri uz ielas atpazina kā Džeralda Darela vecāko brāli Lorensu seriālā Darelu ģimene, ko demonstrēja TV. Loma sekoja lomai, bet vēl bija jāpagaida, līdz viņa vārdu iemācīsies abpus Atlantijas okeānam. 2017. gadā kinoteātros nonāca Sandensā pirmizrādītā drāma Dieva zeme. Nākamā gada jūlijā Netflix paziņoja, ka ir atrasts aktieris Čārlza lomai. Tiesa, kad aktieris pirmoreiz tikās ar Kroņa autoru Pīteru Morganu, viņš sacīja, ka par Džošu neko neesot dzirdējis, taču Britu Kinoakadēmijas biedri to neuzskatīja par argumentu, un Džošs O’Konors Čārlza lomā nonāca viņu nominantu sarakstā.

Kādā intervijā aktieris klāstīja, ka tas Čārlzs, kas attēlots trešās sezonas notikumos, un tas, kurš būs redzams jaunajā sezonā, ir divi dažādi cilvēki, bet neko vairāk viņš stāstīt nedrīkstot. Vienojies ar Morganu, ka Čārlzu nedrīkst padarīt par karikatūru, Džošs strādā melnās miesās un, kā atklāj viņa kolēģi, pēc talanta mēroga ir salīdzināms ar Danielu Deju-Lūisu, bet kā kolēģis esot īsts jaukumiņš. “Visi viņu dievina,” atzinusi Elizabetes II atveidotāja Olīvija Kolmane. “Arī es! Ja viņš būtu mans puika, es ar viņu ļoti lepotos.” Arī Džošs pats apzinās, cik ļoti paveicies ir viņam.

Aktieris domā, ka Kronis ir stāsts par ģimeni un ģimenes politiku. Arī viņš par savu stipro pili uzskata ģimeni. Londona viņam sevišķi nepatīk – labprātāk Džošs vēlētos dzīvot laukos. Džošam patīk darboties dārzā, peldēt un fotografēt. Jau vairākus gadus O’Konora sirds pavēlniece ir lielas mārketinga kompānijas mārketinga direktore Margo Hauere-Kinga, kuras tēvs Džeremijs Kings labi pazīstams Londonas restorānu pasaulē.

Katrai lomai Džošs izveido albumu, kurā ir gan fotogrāfijas, gan dažādas piemiņas lietas. Aktiera nākamā loma būs filmā Mātes dienas svētdiena, kas top pēc Greiema Svifta romāna motīviem, un tajā filmējas arī Kolins Fērts un Olīvija Kolmane.

Neaicinātais viesis

Starp seriāla Kronis ceturtās sezonas varoņiem ir arī Maikls Fagans (lomā – Toms Brūks). 1948. gadā dzimušais vīrietis 1982. gada vasaras sākumā esot rāpies pa pils notekcauruli, taču viņu pamanījusi kāda pils darbiniece un izsaukusi apsardzi. Kad bruņotie vīri ieradušies, no naktsmiera traucētāja vairs nebijis ne vēsts. Vēlāk Fagans apgalvoja, ka iekļuvis pilī pa neaizvērtu jumta logu, pusstundu staigājis pa Bakingemas koridoriem, uzkodis Čederas sieru un izpētījis karalisko portretu galeriju, kā arī iegājis telpā, kurā princese Diāna paslēpusi dāvanu nesen dzimušajam Viljamam. Un – kādu laiciņu pat pasēdējis tronī! Tad, izdzēris puspudeli baltvīna, Fagans juties saguris un devies prom.

9. jūlijā viņš atgriezies vēlreiz un, pārrāpies ar dzelkšņiem un pīķiem aprīkotajai 4,3 metrus augstajai sētai, brīnumainā kārtā sveiks un vesels ticis otrā pusē. Tad atkal rāpies pa notekcauruli, ieslēgusies arī signalizācija, taču pils apsardze to novērtējusi kā viltus trauksmi. Fagans izmetis loku pa pils koridoriem, līdz nonācis pie karaliskajām guļamistabām.

Toms Brūks Maikla Fagana lomā. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Uzgaidāmajā telpā viņš sasitis stikla pelnu trauku, un, kad viņš esot atvēris Elizabetes II guļamistabas durvis, liela lauska vēl bijusi vīrieša rokā. Pavēris gultas aizkarus un apsēdies uz tās, viņš pamodinājis karalieni, kura bijusi ļoti izbrīnīta. 2012. gadā, atceroties savu “zvaigžņu stundu”, Fagans stāstīja, ka viņa uz karstām pēdām izmetusies no istabas, lai meklētu palīdzību, bet viņš tikmēr pils darbiniecei, kura uzkopusi kādu blakus telpu, paprasījis cigareti. Tad beidzot ieradies sulainis, kurš bija devies pastaigā ar Elizabetes II suņiem, un kopā ar viņu – divi policisti, kas Faganu aizveduši.

Viņš izspruka no soda, taču, pamatojoties uz psihiatra viedokli, nākamos sešus mēnešus pavadīja psihiatriskajā klīnikā. Iznācis no tās, Fagans pat nedomāja sākt mierīgu dzīvi: viņš uzbruka policistam Fišgārdā Velsā, iedziedāja kaverversiju Sex Pistols hitam God Save the Queen un skraidīja pa Londonas ielām bez biksēm. 1997. gadā vīrieti apcietināja par heroīna izplatīšanu. 2011. gadā Fagans kļuva par ielu mākslinieka Benksija stundu garā dokumentālā raidījuma varoni – tajā tika filmēti cilvēki ar, maigi sakot, ērmotu uzvedību.

Ar Dzelzs lēdijas krampi

To, ka Džiliana Andersone kļūs par otro amerikānieti (pirmā bija Merila Strīpa), kura uz ekrāna iemiesos leģendāro britu politiķi Mārgaretu Tečeri, Kroņa kvēlākie fani pamanīja jau pagājušā gada sākumā. Pirmajā bildē, ko Netflix publiskoja ar jauno varoni, viņa ir tērpusies zilā kostīmā un, protams, stāv pie Dauningstrītas 10. numura nama.

Mārgarēta Tečere bija premjerministre no 1979. līdz 1990. gadam, un tajā laikā Lielbritānija pārdzīvoja vairākas krīzes – arī tāpēc nav iedomājams, ka šīs sievietes portrets būs viendimensionāls, turklāt – atšķirībā no bieži apgalvotā – viņai nav atņemta emocionalitāte, kas atklāsies arī Tečeres un karaliskās ģimenes komunikācijā. Andersone iespēju iejusties slavenās premjerministres lomā uztvēra kā lielu pagodinājumu, vienlaikus apzinoties, ka Tečere ir pretrunīgi vērtēta personība, kura iemieso veselu laikmetu. Gatavojoties lomai, Andersone centās apgūt visu pieejamo materiālu – gan uz papīra, gan kustīgajās bildēs –, un viņas noslēpums, kā ideāli iejusties Tečeres ādā, ir... viņā iemīlēties! Protams, liela nozīme ir apģērbam, frizūrai un citām raksturīgām detaļām, kas palīdz sajust varoni.

Džiliana Andersone Mārgaretas Tečeres lomā. (Foto: Goff / SplashNews.com/ Vida Press)

1968. gadā dzimušajai Džilianai Andersonei, šķiet, līdz mūža galam vilksies līdzi Slepeno lietu Danas Skallijas aste, taču tā bija loma, kas viņu jau karjeras sākumā padarīja par pasaules mēroga zvaigzni, nodrošinot arī pulka balvu, tostarp Zelta globusu un Emmy. Taču Andersones dzīves ceļš sākās trīs bērnu ģimenē, kas dzīvoja starp Londonu un Mičiganu. Arī viņa, jau būdama pieaugusi, ilgi nespēja izlemt, kurai valstij dot priekšroku, līdz uzvarēja sarkano autobusu pilsēta.

Aktrises brālis Ārons nomira no smadzeņu audzēja, māsa Zoja ir homoseksuāla keramiķe, kas precējusies ar savu partneri, un arī pašas Džilianas privātā dzīve nav nekāda miera osta. Slepeno lietu uzņemšanas laikā viņa iepazinās un iemīlējās seriāla mākslinieka asistentā Klaidā Klocā. Kāzas pāris svinēja Havaju salās. Jau 1994. gadā piedzima Paipere Maru, taču, kad mazajai bija trīs gadi, vecāki izšķīrās. Otrreiz Andersone jāvārdu teica dokumentālistam Džulienam Ozannam, šoreiz kāzas tika svinētas uz salas netālu no Kenijas krastiem. Prieki gan nebija ilgi, 2004. gadā Andersone izšķīrās. Attiecībās ar biznesmeni Marku Grifitsu piedzima divi bērni, taču 2012. gadā kopdzīve pārtrūka. Kādā intervijā viņa atzinusi, ka bijusi attiecībās arī ar sievietēm, taču kopš 2016. gada Andersone ir kopā ar Pīteru Morganu – Kroņa radītāju.

Andersones karjera pēdējos gados piedzīvo augšupeju, par ko jāpateicas arī dalībai kriminālseriālā Krišana, kur viņa un Džeimijs Dornans izdzīvo kaķa un peles spēlītes – viņa pārstāv likumu, bet viņš ir sērijslepkava.

Andersone strādājusi arī teātros – gan Amerikā, gan Londonā. To, ka aktrises talants ticis novērtēts arī uz skatuves, apliecina trīs nominācijas sera Lorensa Olivjē balvai un Andersones izvirzīšana Britu impērijas Virsnieka ordenim.

Tā Andersone, kura tīņa gados lietoja narkotikas, krāsoja raibus matus un klausījās Dead Kennedys, palikusi tālā pagātnē. Viņas vietā nākusi Andersone ar bakalaura grādu mākslās, kas iegūts Čikāgā, viņa kolekcionē mākslas darbus un meditē. Slepeno lietu pirmo algu viņa iztērēja par Deivida Blekbērna litogrāfiju. Jāpiebilst, ka dzīvošanu Čikāgā apmaksāt ļāva oficiantes darbs; par godu šim periodam radīts alus Gillian.

Džiliana Andersone ir vairāku grāmatu līdzautore, pazīstama arī kā cīnītāja par sieviešu tiesībām – aktrise panāca, lai viņai maksā tādu pašu algu kā Deividam Duhovnijam.

Pirms piekrist Danas lomai, Džiliana Andersone apgalvoja, ka nekad, nekad nestrādās televīzijā. Nu viņa šo solījumu kārtējo reizi ir pārkāpusi.

Seriāla aizkulises

* Helēnas Bonemas Kārteres, kura trešajā sezonā atveido princesi Mārgaretu, tēvocis Marks Bonems-Kārters bijis Mārgaretas draugs.

* Dauningstrītas 10. numura ārdurvīm mainīja izmēru, lai tās izskatītos samērīgi ar Džona Litgova (seriālā – Vinstons Čērčils) iespaidīgo stāvu. Aktiera augums ir 193 centimetri, bet Lielbritānijas premjerministrs bijis tikai 163 centimetrus garš.

* 2017. gadā sabiedrība uzzināja, ka pēc dēla prinča Edvarda ieteikuma seriāla Kronis notikumiem seko pati Elizabete II. Seriālu ar aizrautību skatās arī viņas mazmeita princese Eiženija.

* Kādā pasākumā tika atklāts, ka Klēra Foja saņēmusi krietni mazāku algu nekā Mets Smits, kurš spēlēja princi Filipu. Seriāla producenti atvainojās par šo netaisnību un apsolīja, ka nākamajās sezonās ikviena aktrise, kura iejutīsies Elizabetes II lomā, saņems vienādu atalgojumu ar aktieri, kurš atveidos viņas vīru. Producents Endijs Mekijs pat pajokoja, ka neviens nesaņems vairāk naudas par karalieni.

* Kleita, kas Elizabetei II bija mugurā kronēšanas dienā, bija kopija, nevis oriģināls. To par godu karalienes jubilejai 2012. gadā bija pasūtījis un savā skatlogā izlicis Harrods. Kaut arī kleita tika šūta manekenam, Klēras Fojas augumam (162 centimetri) tā derēja kā uzlieta.

* Kad Džilianu Andersoni apstiprināja Mārgaretas Tečeres lomai, ne viens vien fans norādīja, ka viņa ir pārāk seksīga, lai spēlētu politiķi.

* Kronis ir visdārgākais seriāls, kāds tapis Netflix un vispār televīzijā. Katra sezona izmaksājusi 123–140 miljonus ASV dolāru.

* Helēna Bonema Kārtere ar karaliskās ģimenes dzīvi iepazinās, jau filmējoties oskarotajā filmā Karaļa runa (2010). Tajā viņa atveidoja karalieni māti un tika nominēta Oskaram kā labākā otrā plāna aktrise.