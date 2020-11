Slavenības, kuras mīlestību meklē internetā

Tinder darbdiena

2014. gadā pēc šķiršanās no bijušā drauga Džona Meijera mūziķe Keitija Perija esot bijusi iepazīšanās aplikācijas Tinder fane: “Ohh, jā, sveiki! Esmu dziļi Tinder dzīlēs, un tāpēc man nav īpaši daudz brīva laika.” Tagad gan noslogotību ar iepazīšanos ir nomainījušas rūpes par viņas un aktiera Orlando Blūma jaundzimušo mazuli.

Foto: Hahn Lionel/Abaca/Sipa USA/ Vida Press

Vienkāršs čalis

Komiķe Eimija Šūmere ar savu bijušo draugu galdnieku Benu Hanišu esot iepazinusies kādā slepenā un slēgtā iepazīšanās aplikācijā (iespējams, Raya). Par abu saraksti Šūmere pat ir stāstījusi savā autobiogrāfijā The Girl with the Lower Back Tattoo: “Kontrastā visiem pārējiem aplikācijā esošajiem čaļiem viņš nebija ne aktieris, ne fotogrāfs, viņš nedzīvoja Losandželosā vai Ņujorkā. Mēs sūtījām viens otram ļoti vienkāršus sveicienus un īsas, smieklīgas vēstulītes.”

Foto: CAMERA PRESS/James Veysey / Vida Press

Izklaides nedēļa

Arī mūziķe Lizzo esot mēģinājusi iepazīties internetā, un, tā kā tas nav izdevies, viņa ekskluzīvo aplikāciju Raya dēvē par garlaicīgu: “Esmu bijusi Raya un centos iepazīties ar mūziķi Džonu Meijeru, bet nekas nesanāca. Aplikācijai pievienojos, manas dejotājas mudināta, un jautri man bija tikai nedēļu.”

Foto: CAMERA PRESS/Toby Shaw / Vida Press

Pieejamās preces

Aktrise Rebela Vilsone arī ir labi pazīstama ar ekskluzīvo iepazīšanās servisu Raya: “Esmu tur vairākus gadus, bet aktīva tikai nedēļu vai divas. Esot attiecībās, tu to neizmanto, tas ir tikai laikam, kad esi ļoti vientuļa un vienkārši skaties uz to, kas ir pieejams. Bet, manuprāt, tas ir lielisks paņēmiens, to izmanto daudzas manas draudzenes no izklaides industrijas.”

Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press

Svarīga informācija

Vairāki informatori atklājuši, ka filmas Maģiskais Maiks seksīgais aktieris Čenings Teitams izšķīries no mūziķes Jessie J un esot pieejams iepazīšanās aplikācijā Raya. Viņa profils vēsta: “Un, jā, esmu bijis striptīza dejotājs. Piedodiet.”

Foto: ddp socialmediaservice / Vida Press

Slavas nasta

Arī aktierim Zakam Efronam ir sava Tinder iepazīšanās pieredze. Tiesa, ne tāda, kā būtu cerējis: “Pārsteidzoši, kad pievienojos Tinder, neviens ar mani negribēja iepazīties! Visi domāja, ka mans profils ir viltus.”

Foto: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press

Slikta reklāma ir laba reklāma

2015. gadā pēc šķiršanās no Nika Solomona mūziķe Meraija Kerija izveidoja savu profilu populārajā iepazīšanās portālā Match.com. Tiesa, mīlas iespējas viņa tur nemeklēja, bet lietoja to kā vietni, kur salauzto siržu īpašniekiem reklamēt dziesmu Infinity. “Ceru, ka ikviena sieviete, kura ir viena un klausās šo dziesmu Match.com vai tradicionālā veidā, atradīs savu turpinājumu,” viņa paziņoja.

Foto: Instagram, Vida Press

Tehnoloģijas uzlabo pasauli

Arī kulinārei Martai Stjuartei Match.com portāls ir bijusi iecienītākā vietne mīlestības meklējumos. 2013. gadā viņas profils tika aplūkots 20 000 reižu, saņemtas 1000 atsauksmes un piedzīvoti divi randiņi: viens ar tērauda pārdevēju Leriju, otrs – ar kinorežisoru Stenu. “Vienmēr esmu ticējusi, ka pareizi izmantotas tehnoloģijas var uzlabot cilvēka dzīvi. Tāpēc te es esmu, cenšoties uzlabot savu randiņu pasauli,” Marta bija noskaņota pozitīvi.

Foto: action press/ Vida Press

Viltvārde

Lai slavenības statuss netraucētu sarunai, aktrise Halle Berija, čatojot ar svešiem cilvēkiem, saglabā anonimitāti. Kad, laikam ejot, viņa atklājusi patiesību, iepazīšanās beidzās ar atraidījumu: “Kad izlēmu pateikt: “Oh, starp citu, cilvēks, ar ko nedēļu sarunājies, esmu es – Halle Berija”, cilvēki nodomāja, ka esmu viltvārde. Viņi man neticēja.”

Foto: action press/ Vida Press

Ļaujiet atrast mīlestību

Arī aktrisei Šeronai Stounai atpazīstamība nepalīdz. Cenšoties pievienoties iepazīšanās aplikācijai Bumble, viņas konts tika atzīmēts kā neīsts un tika bloķēts. Aktrise par to pasūdzējās Twitter: “@Bumble iepazīšanās aplikācija nobloķēja manu kontu! Redz, daži lietotāji bija pasūdzējušies, ka tā nevarētu būt es. Hei, @Bumble, vai es esmu izņēmums? Neizslēdziet mani!” Protams, kad ieraksts bija piesaistījis cilvēku uzmanību, uzņēmums publicēja atvainošanos, un Šeronai tika atjaunota iespēja atrast savu digitālo mīlestību.

Foto: ENT / SplashNews.com/ Vida Press

