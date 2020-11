Kāpēc cilvēki, kuri dzied, ir laimīgāki?

Dziedāt var ikviens, neskatoties uz to, cik šķībi vai pareizi tas sanāk. Dziedāšana neko nemaksā, tā arī neprasa lielas zināšanas. Ja bail no kritikas, to taču var darīt dušā, mašīnā vai esot vienatnē. Un galu galā var taču izpausties, arī klusi dungojot pie sevis.

Uzlabo sirds un plaušu veselību

Mēs zinām, ka dziļā elpošana jogā vai vingrošanā mums palīdz stiprināt sirds un plaušu muskuļus. Izrādās, ka arī dziedot tiek nodarbināti dažādi ķermeņa muskuļi un tā uzlabo asins cirkulāciju. Dziedāšana palīdz tonizēt vēdera un starpribu muskuļus.

Zviedrijas Gēteborgas universitātes pētnieki secinājuši, ka dziedāšana kopā ar draugiem vai korī var būt ļoti noderīgi arī sirdij. Viņu pētījums licis secināt, ka regulāra un kontrolēta elpošana palīdz sirdij atpūsties un samazinās sirds slimību risks. Kora dalībniekiem rodas sinhronizēta sirdsdarbība, īpaši tad, kad viņi dzied lēnas dziesmas. Citos pētījumos, ieskaitot vienu Kārdifas universitātē, atklāja, ka pacientiem ar hroniskām plaušu slimībām, kas bija kora dalībnieki, uzlabojās elpošanas spēja.

Kļūst laimīgāki

Dziedot dziedātāju smadzenes sāk izdalīt endorfīnus, kas viņiem liek justies labāk un uzlabo viņu garastāvokli. Mazinās stress, nomierinās nervi, un viņi vienkārši jūtas labāk. Pētnieki norādījuši, ka dziedāšanai ir terepeitisks efekts, tā palīdz mazināt satraukumu, nogurumu, apātiju, tā sniedz pozitīvas emocijas. Dziedāšanas efekts tiek pastiprināts, ja cilvēki dzied kopā grupā vai korī. Tādos gadījumos izdalās arī oksitocīns, kas palielina saiknes un uzticības sajūtu, mazinās vientulības sajūta.

Mugurai un līdzsvaram

Pie interesanta secinājuma nonākuši Kalifornijas Universitātes pētnieki, kuri novērojuši izmaiņas veco ļaužu pansionātā pēc tam, kad tur tika ieviesti kori. Pētot 12 pansionātu iemītnieku veselību, pētnieki ievērojuši, ka kora dalībniekiem palielinās kāju spēks un uzlabojas līdzsvars. Divi būtiski faktori, kas mazina vecu cilvēku krišanu. Taču jaunībā, kad vairumam rodas problēmas ar muguru sēdoša darba dēļ, dziedāšana korī uzlabo stāju, jo, dziedāt labi, skaļi un pareizi var tikai ar taisnu muguru, atliektiem pleciem un paceltu galvu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc dziedāt vajadzētu gan jaunībā, gan vecumā.

Uzlabot atmiņu un ceļ pašapziņu

Ja dziedāšana dušā vai automašīnā kalpo kā terapija, tad dziedāšanai publikas priekšā ir vēl kāds ieguvums- tiek uzlabota atmiņa. Mācoties jaunu repertuāru, cilvēks ir spiests atcerēties kaut daļu teksta un nošu partitūras. Uzstāšanās publikas priekšā vairo pašapziņu un pašvērtējumu. Taču arī dziedot mājās, var pastiprināt savu pašapziņu, ja to sāk darīt cilvēks, kam iegalvots, ka viņš nemāk dziedāt, nav apveltīts ar muzikālo dzirdi. Gribu un dziedu!

