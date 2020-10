FOTO: Einars Repše pēc operācijas priecīgs ved mājās meitu Madaru

View this post on Instagram

After a week in Intensive Care Unit, people get crazy- I tell ya! 🤦‍♀️😂🤷‍♀️ Barely can move and all 🤬, yet did a bold move- chose my own bed instead of staying few days more in hospital... At home even walls are healing you... ❤️😇 Thank you all for tremendous support and love!❤️🙏🏼🤗 Thanks, dad, @einars_repse for visiting me! 👍😊 Paldies, no visas sirds, par vestulem un velejumiem, atbalstu- tas ljoti palidz tureties un dod klat speku izturet! 🙏🏼❤️Tagad tikai vel vairak optimisma, un 💪💃🏽🔛 Paldies vismilzigakais @1.slimnica Dr. Snipem!!! Vins ir vienkarsi izcils un lielisks kirurgs! 💯🔝💯 Un parejie arsti un masinjas- esmu tik pateiciga par visu un silto attieksmi, rupem!❤️🙏🏼🤗 Lai forsha diena visiem! 🙃 #surgery #health #hospital #fighter #momentslikethese #beyourself #nomatterwhat #byebyecolon #pain #youcannevergetusedtothis #nevergiveup #life #changes #nocolonstillrollin #jpouch #optimistic #goodvibes #crazylatvian #photographer #photography #portrait #strong #toughgirl #hope #believe #smile #neverstopexploring #experience #ileostomy @ostomyinspo @thespooniesisterhood @1.slimnica