Slavenību skaistuma noslēpums - visparastākais ūdens

Dženifera Anistone

“Ēdiet veselīgi un dzeriet daudz ūdens,” iesaka Holivudas zvaigzne Dženifera Anistone. “Dzeriet ūdeni un lietojiet sejas mitrinātāju. Šķidrums, šķidrums un vēlreiz šķidrums – visu laiku!”

Foto: ddp/INTERTOPICS/Photoshot / Vida Press

Kamerona Diasa

Nu jau bijusī aktrise, uzņēmēja un rakstniece Kamerona Diasa katru vakaru pirms gulētiešanas uz naktsgaldiņa noliek lielu pudeli ūdens. Tiklīdz pamostas, to izdzer. “Es zinu, ka naktī, kamēr guļu, elpošana liek plaušām zaudēt mitrumu. Iedomājieties, cik daudz ūdens jūs zaudējat, astoņas stundas elpojot! Tā kā miegā to nevar kompensēt, ir svarīgi uzņemt šķidrumu, tiklīdz esi pamodies. Kad es to rīta pudeli izdzeru, no nokaltuša auga pārvēršos tādā, ko atdzīvinājis lietutiņš.”

Foto: ddp images/ Vida Press

Rianna

Barbadosiešu popdīva Rianna atzīst, ka ūdens ķermenim nāk tikai par labu: “Kad man šķiet, ka āda vairs nav labā stāvoklī, es pavisam “nogriežu” alkoholu un sāku pārmērīgi dzert ūdeni.”

Foto: Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Kortnija Koksa

Aktrise Kortnija Koksa jau krietnu laiku piepulcējusies ūdens mīļotāju pulciņam. “Esmu tajā posmā, kad cenšos dienā izdzert divus litrus ūdens. Tas ir grūti,” tomēr piebilst viņa. “Pirmo litru varu pievārēt bez problēmām. Ar otro pudeli iet grūtāk, bet, kad tā pieveikta, jūtos pavisam citādi.”

Saistītās ziņas 4 veidi, kā minerālūdens var noderēt ēst gatavošanā Cik daudz ūdens jāizdzer? Stāsta pretnovecošanas speciāliste, daktere Jana Janovska Trampa matiem dušā nepietiek ūdens, tāpēc maina teju 30 gadus senu kārtību