Darbs no mājām. Kā iekārtot patīkamu vidi, iesaka dekoratore Baiba Prindule-Rence

Man ir svarīgi, lai darba vide mājās īpaši neizceļas uz kopējā interjera fona, tāpēc šoreiz par to, kā iekārtot estētisku un tomēr darba vidi. Pievērs uzmanību – šī vide būs vairāk piemērota, ja mājās strādā īslaicīgi vai palaikam, nevis ikdienā.

Lūk, dažas idejas:

* Lai strādātu no mājām, tomēr ir nepieciešams atsevišķs galds. Nesēdi pie virtuves galda. Iekārto sev darba vietu kaut vai blakus virtuves galdam, bet ne pie tā.



* Ja darbam nepieciešamās lietas neprasa daudz vietas, datoram un pierakstu kladei pietiks arī ar konsoles tipa (šauru) galdiņu. Iespējams, šī jaunizveidotā darba vide bez krēsla var integrēties kā dekoratīva mēbele tavā viesistabā.



* Tā kā no mājām nestrādā katru dienu, pieļaujamas atkāpes ergonomikā. Piemēram, krēsls ir ērts, taču vairāk iederas interjerā, nevis ir klasisks biroja krēsls.



* Pievērs uzmanību apgaismojumam. Darba vieta, kas ir pārāk tumša, ne tikai veicina miegainību, bet arī rada sasprindzinājumu acīm, kas apgrūtina nepieciešamo uzdevumu veikšanu. Savukārt pārāk spilgts apgaismojums, piemēram, dienasgaismas spuldzes, var bojāt redzi. Lieto galda lampu, lai koncentrētu gaismu uz savu darba vietu un izgaismotu apkārtējo telpu. Ja ir pieejams dabīgais apgaismojums, izmanto to.



* Ja tava dzīves telpa ir neliela, ir pilnīgi normāli, ja darba vide atrodas viesistabā, tikai palīdzi šai videi iekļauties. Papildini to ar zaļajiem augiem, bildēm, grāmatām. Telpaugi ir kaut kas vairāk nekā vienkārši jauki interjera elementi. Tie uzlabo gaisa kvalitāti, turklāt iedarbojas terapeitiski. Augi palīdz mazināt stresu, pārorientēt enerģiju, paaugstināt produktivitāti. Ja līdz šim ar telpaugiem tev nav bijušas pārāk ciešas attiecības, izvēlies tādus, kas ir izturīgi un neprasa īpašu kopšanu.



* Papildini vidi ar iedvesmojošiem citātiem no dizaina vai tevi interesējošām nozares grāmatām.

* Šobrīd interjerā ir aktuāls neapstrādāts koks – to var izvēlēties kā pamata detaļu darba vides iekārtošanai.

* Zem darba galda novieto paklāju – būs silti kājām, un galda virsma vairāk izcelsies kopskatā.

* Veidojot vizuālo noformējumu un izvēloties aksesuārus darba telpai, nepārspīlē ar krāsām. Pietiks ar divām vai trim. Tiešām. Ja ļoti prasās spilgti akcenti, lieto tos vietās, kur var viegli nomainīt, – gleznas, fotogrāfijas, puķupodi, rakstāmpiederumu trauks utt.

