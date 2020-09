Ko neteikt cilvēkam, kurš tikko ir izšķīries?

Lai gan daļa cilvēku priecājas par šķiršanos no mokošām vai neveiksmīgām attiecībām, tomēr vairums to ļoti pārdzīvo. Tāpēc, ja tavā draugu vai radu lokā ir kāds, kurš iet cauri šķiršanās procesam, esi uzmanīgs, lai cilvēku vēl vairāk neaizvainotu un lieki nesāpinātu.

Kādi ir šie komentāri, un ko darīt lietas labā, lai bēdu sagrauztajam draugam vai draudzenei palīdzētu?

Man viņš/viņa nekad nepatika

Attiecību eksperti ir vienisprātis par to, kas ir sliktākais, ko tādos brīžos var pateikt ir- “man viņš/viņa tāpat nekad nepatika”. To sakot, cilvēki jau grib tikai labu, parādīt, ka ir drauga pusē, taču šķirtenim tas var šķist aizvainojoši. To var salīdzināt ar kurpēm. Ja tu savam draugam pasūdzētos, ka tikko nejauši pazaudēji savas mīļākās kurpes, uz ko viņš teiktu, ka viņam tāpat tās nekad nav patikušas, visticamāk tu apvainosies, ka draugs kritizē tavu gaumi, nevis priecāsies par viņa atbalstu grūtajā brīdī.

Tāpat nekad nepalīdzēs uzmundrinājums, ka “Tu atradīsi kādu labāku”. Tas liek cilvēkam domāt, ka nu jau bijušajās attiecībās viņš tērējis laiku ar ne tik “labu” kandidātu.

Kas notika?

Liekas pašsaprotami, ja vēlamies draugam palīdzēt un tāpēc noskaidrot, kas noveda viņu attiecības līdz šādam solim. Taču patiesībā tas vairāk vēsta, ka vēlies uzzināt notikušā detaļas, nevis izrādīt empātiju par dziļi personisku sāpi. Uzzinot, kāpēc kādas attiecības izjuka mierinās tavu ziņkārību, taču nekādi nepalīdzēs tiem, kas tamdēļ cieš. Tāpēc neapgrūtini savu draugu prasot, lai viņš stāsta visas detaļas, atstāsta sarunas vai vienošanās. Tici man, viņam ir grūti un nepatīkami to darīt!

Tas jau ir beidzies

Ja abi cilvēki no pāra izlemj šķirties, tad pēc kāda laika, viņi abi var uz to mierīgi paraudzīties. Taču vairums gadījumu tādu nav, parasti kāds šķiršanos vēlas vairāk nekā otrs. Lai vai kā, vairāk vai mazāk sāpināti tiek abi un abas iesaistītās personas to pārdzīvo. Tāpēc ir nepatīkami no malas dzirdēt komentārus par to, ka nu vairs nav ko pārdzīvot, ka viņš vai viņa tevi pameta, jo tas jau bija pirms pusgada vai gada. Tiem cilvēkiem, kurus tas skāra, iespējams tas joprojām ir sāpīgs pārdzīvojums, kas traumēja viņu uzticību citiem, ticību mīlestībai, mazināja pašvērtējumu vai emocionālo stabilitāti.

Es zinu kādu, kurš tevi novērtēs

Redzot draudzenes saraudātās acis vai drauga nomāktību, mēs visi gribam palīdzēt. Katrs cilvēks šķiršanos pārdzīvos citādāk, viens var gadiem atteikties no attiecībām, cits turpretī sāks iet uz randiņiem aizdomīgi drīz. Lai vai kā, nesteidzies savest kopā cilvēkus pirms viņi tam ir gatavi. Šķiršanās process nebeidzas ar pārvākšanos vai dokumentu parakstīšanos pie notāra. Tas ir process, kas notiek katra cilvēka sirdī. Kad jutīsi vai pats cilvēks izteiks vēmi iet uz randiņiem, tikai tad, varēsi sākt iesaistīties.

Kā palīdzēt?

Izlasot šo rakstu iespējams, ka nekļūst skaidrāk, kā palīdzēt cilvēkam, kurš iet cauri sāpīgam šķiršanās procesam. Apzinies, ka bieži vien šķiršanās procesam seko līdzi mantu vai īpašuma dalīšana, bērnu un citu radinieku iesaistīšana, dzīvesvietas mainīšana. Tas ir liels pārdzīvojums, kur nepieciešams daudz spēka un saņemšanās. Esi savam draugam atbalsta persona, palīdzot, kā vari. Uzklausi viņa sajūtas, aizejiet kopīgā pastaigā vai aizved viņam siltas pusdienas. Varbūt ir nepieciešams pieskatīt bērnus, palīdzēt pārvākties vai atrast labu juristu. Un, ja redzi savu draugu noskumušu, nesaki, lai viņš pasmaida, ka viss taču būs labi un to, ka viņš noteikti atradīs labāku partneri. Tad jau labāk izstāsti kādu joku...

