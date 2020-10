No "street food" un plova līdz veģetāriem gardumiem - "Rīga Plaza" pārsteidz ar Latvijā plašāko ēdināšanas zonu

Foto: Publicitātes foto

Tirdzniecības centri pēdējos gados ir mainījušies un attīstījušies. Cilvēki turp dodas ne tikai iepirkties, bet arī atpūsties, izklaidēties un labi paēst. Lai apmierinātu pieprasījumu, ikvienam apmeklētāju segmentam jāpiedāvā maksimāli plašas un personalizētas iespējas. Neatņemama tirdzniecības centru sastāvdaļa ir restorāni un kafejnīcas, kas sekmē tirdzniecības centra apmeklētāju plūsmu.

Rekonstruētā “Food Plaza” ēdināšanas zona vienlaikus piedāvā gan sātīgu, gan veselīgu, gan veģetāriešiem un vegāniem piemērotu uzturu. Te maltīti baudīt var gan liela ģimene, gan biroja darbinieku kolektīvs - katrs var izvēlēties savu restorānu un ēdienu, bet pusdienot kopā pie viena galdiņa, līdz ar to izpaliks strīdi par to, kurā restorānā ēst. 1500 kvadrātmetru plašajā ēdināšanas zonā ikviens atradīs savai gaumei ko atbilstošu - par gastronomisko labsajūtu parūpēsies deviņi atšķirīgi ēdinātāji, kas radījuši patiešām daudzveidīgu ēdienkarti.

Klasiskā mājas virtuve

Latviešu mājas virtuves piekritēji jau zina – ja ir vēlme pēc ēdiena, kas garšo gluži kā bērnībā mammas un vecmāmiņas gatavotais, ir jādodas uz bistro “Pipars”. Tvaicēti vistu stilbiņi, ar malto gaļu pildīti pipari, dārzeņu sautējums, biešu salāti vai vienkārši tomāti ar svaigiem gurķiem, dillēm un krējumu - “Piparā” viss patiešām garšo gluži kā mājās. Ēdienkartē ir tradicionālās mājas virtuves ēdieni, un katram ir iespēja pašam individuāli komplektēt brokastu, pusdienu vai vakariņu šķīvi no piedāvātajiem gatavajiem ēdieniem.

"Pipars" (Foto: Publicitātes foto)

Āzijas virtuve

Ar Āzijas tradicionālās virtuves bagātību iepazīstinās “Asia Express”, kas nodrošinās steidzīgos arī ar ātrās ēdināšanas iespēju. Āzijas virtuve izceļas ar dažādām garšām - no saldas līdz saldskābai vai asai garšai. Ēdieniem bieži tiek pievienots kokosriekstu piens vai rīsu etiķis. Tajā ir mērču pārbagātība, un dārzeņi bieži tiek pasniegti kopā ar nūdelēm.

“Asia Express” (Foto: Publicitātes foto)

Ātrās uzkodas un “street food”

Ātro uzkodu restorānā “Chicks & Chips” pieejami dažādo ēdieni, kas tapuši no augstākās kvalitātes vistiņām. Firmas ēdiens ir panēti vistas gabaliņi, taču tas nebūt nav viss - restorānā pieejami arī gardi vistas kebabi, burgeri, svaigie dārzeņu salāti ar grilētu vistu un citi vistas ēdieni. Restorāna pārstāvji lepojas ar to, ka nekad neizmanto apstrādātu vistu - pašu virtuvē viss tiek gatavots tikai no svaigas gaļas.

Mūsdienu aktualitāti - street food jomu - pārstāv “Street Food Points” ar bagātīgo Itālijas virtuvi visdažādākajās tās izpausmēs. Piedāvājumā plaša picu (tostarp veģetāro), itāļu burgermaizīšu un arī vairāku veidu fokača – itāliešu tradicionālā raudzētā maize jeb picas vecmāmiņa. Fokača faktiski ir mājās cepts plācenis, kas gatavots no mīklas, kura ieziesta ar olīveļļu. Senos laikos fokača bija vienkāršu zvejnieku pārtika - to cepa uz klints bluķiem. Īpašo itāļu toni fokačai piešķir baziliks un olīvas - šo garšu kombināciju nevar sajaukt ne ar ko.

“Street Food Points” (Foto: Publicitātes foto)

Tuvo Austrumu un Centrālāzijas virtuve

Nav noslēpums, ka kebabu kultūras celmlauži Latvijā ir "Kebabs Fix". Pirmā kebabnīca Latvijā piedāvā nobaudīt Austrumu ēdienus latviskā izpildījumā. Restorāna pavāri neslēpj, ka viņu kebaba garšas noslēpums ir pašu ceptas pitas maizītes, speciāli marinēta un pagatavota gaļa apvienojumā ar gadu gaitā izstrādātām mērču receptēm un vienmēr svaigiem dārzeņiem. “Mums rūp, lai cilvēks ne tikai ir paēdis, bet paēdis gardi!” atzīst darbinieki.

Uzmanības un apbrīnas vērta ir uzbeku tradicionālā virtuve. Uzbekistānas kulināriju ir veidojušas tūkstošiem gadu senas tradīcijas, un daudzas senās receptes joprojām ir populāras - tās ir lielā cieņā un bieži tiek gatavotas.

Uzbeku virtuvei raksturīgi sātīgi, aromātiski un asi ēdieni - dažādus plovus, siltos ēdienus, zupas, salātus, uzbeku beķereju un citus gardumus dodies baudīt uz “My Plov”.

Daudzveidīgās zupas

Sabalansēta ikdienas maltīte nav iedomājama arī bez gardas zupas. Lai pie tādas tiktu, parūpēsies kvalitatīvu zupu un kokteiļu restorāns “Tikai karotes”. Šī restorāna piedāvājums būs ideāls veselīga dzīvesveida piekritējiem - zupas ieteicams ēst, jo tās pazemina aptaukošanās risku. Zupu lietošana uzturā palīdz organismam vieglāk uzņemt diennaktī nepieciešamo šķidruma daudzumu.

Vīrusu laikā neaizstājama ir vistas zupa, kurai ir viegla pretiekaisuma iedarbība, tā samazina augšējo elpceļu infekcijas simptomus, atvieglojot elpošanu. Vai zināji, ka tomātu zupā pēc 30 minūšu vārīšanas dabīgā antioksidanta likopēna daudzums pieaug par 62% salīdzinājumā ar svaigiem tomātiem? Likopēns iznīcina brīvos radikāļus, kuri paātrina novecošanos, sargā no vides kaitīgās ietekmes un stresa.

Iedvesmojoties no ājurvēdas - veģetārie un vegāniskie ēdieni

Veselīgajā bezgrēka virtuvē “Lassi cafe” piedāvājumā ir veģetārie un vegāniskie ēdieni, kas tapuši, iedvesmojoties no ājurvēdas pamatprincipiem. Tie papildināti ar modernām receptēm, izmantojot sezonālos vietējos produktus. “Lassi cafe” atrodas vietā, kur savulaik bija veģetāriešu un vegānu aprindās iecienītā kafejnīca “Garuda”, uz kuru pusdienot devās arī augu valsts uztura atbalstītāji no Rīgas centra un tālākām vietām.

“Lassi cafe” (Foto: Publicitātes foto)

“Lassi cafe” ir “Garudas” idejiskie mantinieki un neslēpj – ēdienkartē nekas daudz nav mainījies. Starp citu, vai zini, ko nozīmē vārds “lassi”? Lassi ir dzēriens, kas taisīts uz jogurta vai kefīra bāzes, pievienojot ūdeni, garšvielas un dažreiz augļu maisījumu. Tas ir populārs un tradicionāls dzēriens, ko visbiežāk gatavo Indijā un citur. “Lassi cafe” pieejams gan mango lassi, gan zaļais sāļais, gan daudzi citi gardi dzērieni un ēdieni.

Punkts uz “i” - saldais ēdiens

Mazākos un tos, kuri uzskata, ka neviena maltīte nav pilnvērtīga bez punkta uz “i” jeb saldā ēdiena, laimīgus darīs “Baskin-Robbins” saldējuma kafejnīca ar lielu šķirņu daudzveidību un augstākās kvalitātes sastāvdaļām. “Baskin-Robbins” ir pasaulē lielākais saldējuma kafejnīcu tīkls, kas radīts 1945. gadā un lepojas ar izcilu saldējuma kvalitāti.

“Baskin-Robbins” (Foto: Publicitātes foto)

Saldējums gatavots, izmantojot augstākās kvalitātes 100% saldo krējumu un citas dabīgas sastāvdaļas. Turklāt tā sortiments regulāri mainās un tiek papildināts, turpinot ceļu uz ideālās saldējuma garšas atrašanu.

Rekonstruētā ēdināšanas zona atrodas tirdzniecības centra 2. stāvā un ir daļa no centrā pieejamā restorānu un kafejnīcu piedāvājuma. Ikviens tiek laipni aicināts izbaudīt daudzveidīgo ēdināšanas zonas piedāvājumu.

Raksts tapis sadarbībā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.