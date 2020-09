Kāpēc dažas saimnieces kotlešu maltajai gaļai piejauc sodu?

Dzeramo sodu iesaka ielikt arī maltajai gaļai, cepot kotletes. Kāpēc? Jo tad gaļa ir mīkstāka, kotletes - irdenākas un gardākas. Notiekot nātrija hidrokarbonāta un ūdens ķīmiskajai reakcijai, veidojas oglekļa dioksīds, bet nātrijs notur ūdeni maltās gaļas iekšienē, tāpēc gaļas virsma kļūst sausāka, skaidro portāls novate.ru. Sodu var izmantot ne tikai kā kotlešu maltās gaļas sastāvdaļu, bet arī citu gaļas ēdienu gatavošanā, piemēram, šašlikiem.

Gaļa, no kuras iecerēts ēdienu gatavots, jāapstrādā ar īpašu šķīdumu, kas pagatavots no litra ūdens un tējkarotes sodas. Vajadzīgo šāda šķīduma daudzumu pievienojiet maltajai gaļai un visu kārtīgi samaisiet.

Ja jāapstrādā gabaliņos sagriezta gaļa, ikviens gabals ar šo šķīdumu no visām pusēm jāierīvē ar rokām. Pēc šīs procedūras gaļai jāpastāv apmēram 1,5-2 stundas. Vislabāk to ielikt ledusskapī. Apmēram 5-10 minūtes pirms gatavošanas (piemēram, kotlešu veidošanas), pēc garšas jāpieber sāls un pipari.



Nātrija hidrokarbonāts likvidēs gaļā esošās skābes, tāpēc garša būtiski uzlabosies. Šis savienojums novērsīs arī nepatīkamo aromātu, kurš izdalās no gaļas.

Tomēr, izmantojot sodu, ir jāzina arī noteiktas nianses.

Pirmkārt, šo sodu nevajag izmantot maltajai gaļai, kura paredzēta frikadeļu, pelmeņu, pildītas paprikas gatavošanai, jo šo ēdienu garšu soda var pasliktināt.



Otrkārt, sodu kategoriski aizliegts jaukt kopā ar pienu. Šis savienojums sabojās ēdiena garšu.



Treškārt, pirms sodas piejaukšanas malto gaļu ir svarīgi kārtīgi izmērcēt, lai gaļā būtu daudz skābekļa.

