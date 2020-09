Tēvu aptauja: "Mēs būtu labāki tēti, ja ģimene mums vairāk uzticētos"

67 Foto Par godu Tēva dienai 2020 rīko tēvu sapulci “Cik stipram ir jābūt labam tētim?” +63 Skatīties vairāk

Lielākā daļa aptaujāto tētu zina, ka Tēva diena Latvijā ir oficiāli svētki un to atzīmē septembra otrajā svētdienā (81 %), puse aptaujāto to ir arī svinējuši (50 %) un ceturtā daļa teic – nē, svinējis neesmu, bet gribētu (26 %).

Izaicinājumi bērnu audzināšanā

Aptaujā “Cik stipram ir jābūt labam tētim?”, ko septembrī veikusi Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, tētu nosauktie TOP5 izaicinājumi bērnu audzināšanā ir: 1) trūkst laika, ko kvalitatīvi pavadīt kopā ar bērnu (55 %); 2) pietrūkst pacietības un savaldības (37 %); 3) bērna mammai un tētim atšķiras principi bērna audzināšanā (30 %); 4) pietrūkst zināšanu par bērna attīstības posmiem, veselību u. c. (20 %); 5) tēti teic, ka “nemāku tā pa īstam izrādīt mīlestību (20 %).

Tēvu diskusijā “Cik stipram ir jābūt labam tētim?”, kurā dažādi tēti un speciālisti analizēja tēvu aptaujas datus, viedoklī dalījās arī dabas pētnieks, raidījumu vadītājs un 5 bērnu tētis Māris Olte.

“Izaicinājums bērnu audzināšanā nav vis bērnu audzināšana. Izaicinājums ir saglabāt labas attiecības abiem ar sievu. Tāpēc ka bērni dzīvo tavā galvā, viņi kā utis skraida pa taviem matiem un plēš nost no galvas ādu,” ģimenes attiecības ikdienā tēlaini ilustrē dabas pētnieks Māris Olte. “Un paliek pliks galvaskauss, un tev ir nepieciešams atrast to dārziņu, kurā tie utulēni netiek iekšā, kuru tu turi tīru un svaigu,” par lielāko izaicinājumu daudzbērnu ģimenē stāsta Māris Olte.

Kāds ir stiprs tētis

Lai arī piektā daļa tēvu atzīst, ka viņi īsti neprot izrādīt mīlestību, 81 % respondentu uzskata, ka stiprs tētis ir tas, kurš prot sniegt un saņemt mīlestību. Tāpat par stiprajiem tēti sauc tos, kas aktīvi iesaistās bērnu audzināšanā (81 %), māk savienot darbu, ģimeni un pašizaugsmi (75 %), var nodrošināt ģimeni materiāli (66 %) un vienmēr ir pacietīgs un savaldīgs (62 %). Puse aptaujāto tēvu teic, ka stiprs ir arī tas, kas spēj aizstāvēt ģimeni fiziski (50 %).

Aicinot brīvā formā ierakstīt, kādās dzīves situācijās aptaujas dalībnieki ir jutušies kā stipri tēti, viņi raksta:

“Varu visātrāk par pārējiem piecelties un pagatavot visiem brokastis.”

"Nemainīju savu lēmumu par lietu, kas ir iepriekš izrunāta, par spīti bērna asarām.”

“Es spēju atvērt visas burkas virtuvē.”

“Nebaidos no savām asarām, kad kāds no bērniem uzstājas teātra uzvedumā, dzied vai vienkārši izdara kaut ko labu.”

“Esmu pieņēmis ģimenē abus sievas bērnus un audzinu kā savējos.”

“Piedalījos visu bērnu dzimšanā.”

“Jaunāko meitu audzinu viens.”

“Iemācīju nokāpt no dīvāna, kas prasīja milzīgu pacietību.”

“Neraugoties uz bērnu mātēm, bāriņtiesu un valsts sistēmu, kura ir radīta tikai sievietēm, esmu cīnījies par regulāru kontaktu ar saviem bērniem, kuri nedzīvo kopā ar mani.”

“Tieku galā ar savas meitas iegribām.”

“Spēju būt ar bērnu viņa kreņķu līmenī, naktī ar mīlestību kopā padzerties un ap vieniem naktī parunāties par lidmašīnām.”

Darba, ģimenes un savas pašizaugsmes savienošana

Lūgti novērtēt, kā tētiem veicas, savienojot dažādās dzīves lomas – tēvs, vīrs un darbinieks –, lielākā daļa respondentu atbild, ka pārsvarā prot savienot šīs lomas veiksmīgi (61 %).

Tēvu diskusijā “Cik stipram ir jābūt labam tētim?” darbaholisms tika aktualizēts kā viena no biežām tētu problēmām. Sevi par darbaholiķi nodēvēja arī Valsts prezidents (2007–2011) Valdis Zatlers.

“Arī es visu mūžu esmu bijis darbaholiķis, un visi bērni to ir pamanījuši un pārmetuši,” atklāti stāsta tētis un nu arī vectēvs Valdis Zatlers. “Tagad, kad vēroju savus bērnus un runāju ar viņiem, es jautāju: kāpēc tu tik daudz strādā? Viņi atbild: mums tas no tevis. Darba tikums, kas ir pārņemts. Un tikai tagad esmu sapratis: bet bez darba nekas nenotiek! Visa laime, nelaime, labklājība – tas ir balstīts tajā, vai tu strādā vai nestrādā.

Kontroversiāls ir šis lielais jautājums: vai sliņķis var būt labs tēvs? Jā, var. Vai dzērājs var būt labs tēvs? Jā, var. Proti, labs tēvs nav tiešā veidā saistīts ar to, vai tu esi čakls vai slinks. Bet katrā ziņā tas, ka tu strādā – un bērni to redz –, dod ļoti nopietnu pamatu dzīvei un pasaka, ka tā ir viena no galvenajām lietām, kas var darīt jūs laimīgus.”

Darbaholismu komentēja arī pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.

“Jā, bieži darbs kļūst par vietu, kur izvairīties no kādiem pienākumiem, izvairīties no savas neziņas, nedrošības – no visām lietām, kas ģimenes dzīvē ir sarežģītas. Reizē tajā ir kas pozitīvs – vīrietim ir jāspēj sevi realizēt,” teic Nils Sakss Konstantinovs. “Un darbs ir sfēra, kurā mēs kā vīrieši sevi realizējam visredzamāk. Tas ir svarīgi, jo, pirmkārt, bērns redz savu tēvu kā apmierinātu un dzīvē realizējušos cilvēku, un, otrkārt, arī pats tētis jūtas apmierināts ar sevi un var savam bērnam dot daudz vairāk.” Speciālists norāda arī, ka bērni visai bieži saviem vecākiem ko pārmet, tomēr aizkavēšanās darbā nebūt nav tas sliktākais pārmetums. “Man šķiet, labāk ir, lai bērni pārmet, ka reizēm tētis par ilgu strādā, nevis ka tētis nav atradis darbu, kas viņam sniegtu gandarījumu, vai ka tētis dzīvē nav īsti veiksmīga persona, kura spējusi dot piemēru, kā es dzīvē varu kļūt par veiksmīgu cilvēku,” rezumē psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs.

Ar kādu atzīmi sevi vērtētu tēva lomā?

Vaicāti, kādu atzīmi 10 baļļu sistēmā tēti paši sev liktu tēva lomā, vairāk nekā trešā daļa sev dod pārliecinošas 8 balles. Kopumā 55 % tētu sevi vērtētu ar 8 vai pat augstāku vērtējumu. Zemāk par 3 ballēm sevi nav novērtējis neviens tētis. Interesanti, ka, pēc tētu domām, bērni viņus vērtētu ar augstāku atzīmi, nekā viņi paši sevi – 71 % respondentu domā, ka bērni viņiem liktu 8 vai augstāku vērtējumu. Tajā pašā laikā tēti ir pārliecināti: vīra lomā viņi ir sliktāki nekā tēva lomā.

Lai kļūtu par labākiem tēva lomā, tēti teic, ka ir nepieciešams ģimenes atbalsts. Kāds? Gandrīz ceturtā daļa norāda, ka viņiem no ģimenes pietrūkst atzinības pateikšana un paslavēšana (24 %). Un vairāk nekā ceturtā daļa (27 %) atzīmē, ka viņiem vajadzīga “uzticēšanās tam, ko es daru”. Savukārt desmitā daļa tēvu ilgojas pēc 10 minūšu miera, kad pārnācis mājās no darba.

Ievērojama daļa aptaujāto tētu (78 %) norāda, ka viņiem trūkst vai pārsvarā trūkst laika savas personības pilnveidošanai.

Aptauju “Cik stipram ir jābūt labam tētim?” 2020. gada septembrī veikusi vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, tajā piedalījušies 502 tēti. Aptaujas dalībnieka vidējais profils: 40 gadi, audzina 2 bērnus, ir lepns, ka ir tētis, un ar savu dzīvi vairāk ir nekā nav apmierināts.

