5 padomi no "Douglas", kas Tev ļaus pagarināt savu vasaru!

1. Izmēģini "Sol de Janeiro" produktus

Pavisam nesen "Douglas" piedāvājuma klāstā parādījās "Sol de Janeiro" zīmols. Zīmola nosaukums pats sevi jau paskaidro – vasarīgie produkti liek ikvienam to lietotājam justies brīnišķīgi! Šis zīmols kļuva ļoti populārs tieši pateicoties neparastajiem "Coco Cabana" un "Bum Bum" krēmiem un to neaizmirstamajam aromātam. Šos krēmus noteikti iecienīs ikviens, kuram garšo saldumi, jo tas vienkārši nespēj atstāt vienaldzīgu!



"Sol de Janeiro" piedāvā dažādus līdzekļus, kas liks Tavai ādai mirdzēt. Turklāt "Sol de Janeiro" produkti ne tikai pasargās Tavu ādu, bet arī liks tai mirdzēt!

SOL DE JANEIRO "Shower Cream Gel" Dušas želeja 19.99 € / 385.00 ml

SOL DE JANEIRO "Bum Bum Cream" Ķermeņa krēms 39.99 € / 240.00 ml

SOL DE JANEIRO "Lip Butter" Lūpu balzams 14.99 € / 6.20 g

SOL DE JANEIRO "Brazilian Nude Cream" Ķermeņa krēms 32.99 € / 385.00 ml

SOL DE JANEIRO "Sol de Janeiro Shampoo" Šampūns 22.99 € / 295.00 ml

SOL DE JANEIRO "Brazilian Crush Body Mist" Ķermeņa sprejs no 16.99 € / 90.00 ml

SOL DE JANEIRO "Sol de Janeiro Coco Body Cleanser" Dušas želeja 19.99 € / 385.00 ml

SOL DE JANEIRO "Coco Cabana Cream" Ķermeņa krēms no 16.99 € / 75.00 ml

SOL DE JANEIRO "Copa cabana Bronze Glow Oil" Ķermeņa eļļa no 14.99 € / 30.00 ml

2. Atrodi savu vasaras aromātu

Un kas par to, ja turpināsi šo aromātu lietot visa gada garumā? Rudens un ziemas aukstie un drēgnie mēneši var būt visai nomācoši, tādēļ Tev ir iespēja iepriecināt sevi ar ko vasarīgu, kas iepriecinās gan Tevi, gan citus Tev apkārt. Iepazīsties ar "Douglas" populārākajiem vasaras aromātiem:

"Halloween" "I’m Unique" tualetes ūdens, kas vedina tieši pretim saulei, pludmalei, jūras zilgmei... Pretī visam tam, kas atgādina vasaru un tās laiskās atpūtas dienas. Šo noskaņu rada liegās ziedu un eksotisko augļu notis. Turklāt ziedu aromāta sniegtais prieks rosina laimes sajūtu, kas neatstāj vienaldzīgu.



"Dior" "Miss Dior Rose N' Roses". Kaut arī "Dior" zīmols jau uzskatāms par klasisku, šis dzīvīgais un juteklīgais aromāts vienkārši nevarēs atstāt Tevi vienaldzīgu!



"Ariana Grande" "Thank U Next" – rotaļīgs, taču stilīgs parfimērijas ūdens par īpaši izdevīgu cenu. "Ariana Grande" aromāti ir sevi pierādījuši kā konkurētspējīgu zīmolu ar neaizmirstami saldajiem aromātiem un ilgstošo noturību.

ARIANA GRANDE "Thank U, Next" Parfimērijas ūdens (EDP) no 29.99 € / 30.00 ml

DIOR "Miss Dior Rose N' Roses" Tualetes ūdens (EDT) no 78.49 € / 30.00 ml

HALLOWEEN "I`m Unique" Tualetes ūdens (EDT) no 32.99 € / 50.00 ml

GIORGIO ARMANI "My Way" Parfimērijas ūdens (EDP) no 66.99 € / 30.00 ml

YVES SAINT LAURENT "Black Opium Neon" Parfimērijas ūdens (EDP) no 63.99 € / 30.00 ml

3. Turpini ādas kopšanu visa gada garumā

Nav noslēpums, ka vasarā mūsu āda staro kā nekad – saules un patīkamo laikapstākļu lutināta, tā mirdz un izskatās veselīga. Pienākot rudenim un vēsākiem laikapstākļiem, mēdzam aizmirst, ka sauļošanās līdzekļu vietā jāsāk lietot kopjošā kosmētika. "Douglas" aicina Tevi mitrināt un kopt savu sejas ādu visa gada garumā! Iepazīsties ar "Douglas" ieteikumiem:

"Madara" "Anti-Pollution CC Cream SPF 15" krēms koriģē visas ādas toņa nepilnības – blāvumu, apsārtumu, dzeltenīgumu un pigmentācijas plankumus. Efektīvi sargā ādu no UVA/UVB starojuma un pilsētvides negatīvās ietekmes, palīdzot novērst kairinājumu.



"Ecooking" "Multi Oil" ir visaptveroša vegānu eļļa ar brīnišķīgu apelsīna un lavandas aromātu. Noslēpums ir tās izsmalcinātā organisko eļļu jojobas un sezama apvienojumā. Eļļu var izmantot matu un galvas ādas mitrināšanai un barošanai, pēcskūšanās, un visa ķermeņa kopšanai, lai āda atgūtu elastīgumu un tiktu pasargāta no sausuma. Ideāls līdzeklis kā dienas vai nakts krēms un kosmētikas attīrīšanas līdzeklis.

MADARA "Anti-Pollution CC Cream SPF 15" Sejas krēms 26.99 € / 40.00 ml

ECOOKING "Multi Oil" Ķermeņa eļļa no 23.49 € / 100.00 ml

SENSAI "Face Fresh Paper" Attīrīšanas līdzekļi 14.49 €

SISLEY "Phyto-Hydra Teint" Sejas krēms 90.00 € / 40.00 ml

4. Neaizmirsti par iedegumu arī aukstajos gada mēnešos!

Sauļošanos solārijos jau iespējams uzskatīt par novecojušu metodi kā iegūt iedegumu. Izvēlies savai ādai draudzīgākus paņēmienus un atrodi savu īsto pašiedeguma līdzekli, ko varēsi lietot visa gada garumā!

"Ecooking" "Self Tanning Foam" putas veido ātru un vienmērīgu iedeguma toni, turklāt visi "Ecooking" zīmoli ir dabai draudzīgi un "cruelty free".



"Douglas" "Self Tanning Concentrate" – šis pašiedeguma koncentrāts ne tikai atstās zeltainu iedegumu, bet arī lieliski smaržos, atstājot aiz sevis aprikožu un magnolijas aromātu



"Vita Liberata" "pHenomenal 2 - 3 Week Self Tan Mousse" – Dark. Šīs paštonējošās putas ir īpaši ātri žūstošas, tās ir viegli uzklāt, turklāt iedegums saglabājas līdz pat 3 nedēļām.

MADARA "Fake It Natural Look Self Tan Milk" Paštonējošais krēms/putas 26.99 € / 150.00 ml

ECOOKING "Self Tanning Drops" Paštonējošs serums 32.99 € / 30.00 ml

DOUGLAS SUN "Douglas Self Tanning Concentrate" Paštonējošais krēms/putas Drīz tirdzniecībā!

VITA LIBERATA "pHenomenal 2 - 3 Week Self Tan Mousse - Medium" Paštonējošais krēms/putas 46.49 € / 125.00 ml

SIENNA X PROFESSIONAL "Express Q10 1 Hour Self Tan Tinted Mousse" Paštonējošais krēms/putas 29.99 € / 200.00 ml

5. Košs grims visa gada garumā!

Iespējams pavisam droši apgalvot, ka vairums izvēlas izmantot košus grima toņus tieši siltajos vasaras mēnešos, taču vēlamies aicināt ikvienu uzdrošināties un izmēģināt košos toņus arī visa gada garumā! Tikai Tu spēj ietekmēt un mainīt vidi sev apkārt, tādēļ neļauj drūmajiem gadalaikiem sevi nomākt un izcelies uz pārējo fona! Iepazīsties ar pāris izciliem produktiem, kas iedvesmos Tevi košam un neaizmirstamam grimam:

"Jeffree Star" "Blood Lust Palette" – karaliski violetie, grezni sārtie un noslēpumaini tumšie toņi... Šķiet, ka šī palete ir radīta, lai vairotu skaistumu. Turklāt arī tās luksusa iepakojums vienkārši nespēs Tevi atstāt vienaldzīgu!



Izvēlies "MAC" "Cremesheen Lipstick", jo sarkanas lūpas modē būs vienmēr, turklāt Tev būs iespēja tās pielāgot gan klasiskam grimam, gan arī košam vakara iznācienam!

JEFFREE STAR COSMETICS "Blood Lust Palette" Acu ēnas 79.99 € / 1.00 gab.

+7MAC "Creme sheen Lipstick" Lūpu krāsa 21.50 € / 1.00 gab.

URBAN DECAY "Naked 3 Eyeshadow Palette" Acu ēnas 56.99 € / 1.00 gab.

ANASTASIA BEVERLY HILLS "Eye Shadow Palette" Acu ēnas 57.99 € / 1.00 gab.



Atceries, ka tikai Tu pati veido vidi sev apkārt! Kaut arī laikapstākļus un dienas saulainās stundas izmainīt nav iespējams, ir taču lietas, ko mēs spējam ietekmēt! Saliec savu košāko apģērbu komplektu vakarā pirms gulētiešanas, no rīta pamosties stundu agrāk, pagatavo savu iecienītāko tasīti kafijas vai tējas un izpaudies radoši. Nebaidies izcelties uz apkārtējo fona un iedvesmo pārmaiņām arī citus sev apkārt!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Douglas"

www.douglas.lv