Pāris, kura traģēdijai pirms 4 gadiem sekoja līdzi visa pasaule, sagaidīja veselīgu bērniņu

Britu mediji vēstī, ka Konija Jeitsa pēc sekmīgas ķeizargrieziena operācijas ieskatījusies acīs savam dēliņam, kuru viņai pasniedza ietītu dvielī. Pāris nevarēja valdīt emocijas, kad secināja, ka viņu otrais dēliņš ir “izspļauts Čārlijs”.

71 Foto Mazā Čārlija vecāku sāpīgā cīņa par mirstošā dēliņa dzīvību +67 Skatīties vairāk

Bērniņš pasaulē nāca trešdienas naktī, vien dienu pēc mūžībā aizgājušā Čārlija ceturtās dzimšanas dienas, kuru viņš tā arī nekad nenosvinēja. “Mēs esam ļoti noguruši, bet negribam gulēt, jo visu laiku gribam uz viņu skatīties. Viņš ir brīnišķīgs un izgāja visas medicīniskās pārbaudes,” stāsta jaunā māmiņa.

Savukārt tētis Kriss Gards norādīja: “Pasaule šorīt šķiet krietni vien skaistāka. Mēs esam gulējuši vien stundu, bet vienkārši nespējam pārstāt uz viņu skatīties. Konija kā vienmēr bija brīnišķīga.” Abi vecāki gan norāda, ka ir mazliet savādi skatīties uz Čārlija attēliem, kad viņš bija nupat piedzimis, jo viņa brālītis ir tik ļoti līdzīgs.

Pāra pirmais mazulis sirga ar retu ģenētisku slimību - mitohondriālās DNS vājināšanās sindromu -, kas izraisīja progresējošu muskuļu vājumu, radījusi kaitējumu smadzenēm, turklāt zēns nespēja elpot bez mākslīgās elpināšanas aparāta.

Čārlija vecāki Konija Jeitsa un Kriss Gards vairākus mēnešus cīnījās, lai dēls varētu doties ārstēties uz ASV. Viņiem izdevās savākt teju 1,5 miljona eiro ziedojumus, kas pilnībā nosedza transportēšanas un ārstēšanas izdevumus, tomēr tiesa to neļāva darīt. Laikam ritot, nāca sāpīgs secinājums, ka vairs puisītim palīdzēt nevar un vislabākajās bērna interesēs ir ļaut viņam iet, tāpēc vecāki nolēma pārtraukt juridisku cīņu par iespēju viņu vest uz ārzemēm, tāpēc 2017. gada 28. jūlijā mazais Čārlijs devās mūžībā. Puisēnam bija nepilns gadiņš. Toreiz tika noraidīts arī vecāku pēdējais lūgums ļaut Čārlijam nomirt mājās.

Čārlijs no slimnīcas tika pārvests uz aprūpes namu. Īsi pēc ierašanās tur viņu atslēdza no dzīvību uzturošām ierīcēm. Vecāki toreiz arī lūdza vairāk laika, lai atvadītos no bērniņa, taču tika nolemts nevilcināties.

34 Foto Čārlija Garda vecāki nolemj pārtraukt cīņu, jo jau ir par vēlu +30 Skatīties vairāk