“Pretīgi un sirdi plosoši”: pēc 7 gadiem beidzot atsauc publikāciju, kur tika mērīta endometriozes slimnieču pievilcība

“The Guardian” vēstī, ka pirmo reizi pētījums “Sieviešu ar rektovaginālās endometriozes pievilcība: gadījuma – kontroles pētījums” tika publicēts 2013. gadā. Lai gan zinātniskajās un medicīniskajās aprindās tam tika veltīta asa kritika un kāds pat to nodēvēja par “sirdi plosošu” un “pretīgu”, gan pētījuma autori, gan žurnāls visus šos gadus to aizstāvēja.

Pētījumā tika secināts, ka sievietes ar rektovaginālo endometriozi ir pievilcīgākas par sievietēm no kontrolgrupas, viņas ir slaidākas, ar lielākām krūtīm un ir agrākā vecumā uzsākušas dzimumdzīvi.

Rektovaginālā endometrioze ir smaga šīs saslimšanas forma, un sievietes, kas sirgst ar šo slimību, bieži izjūt sāpes, viņām veidojas sarētojums un dažreiz arī neauglība. Ar endometriozi sirgst aptuveni viena no desmit sievietēm reproduktīvā vecumā.

Atklājās, ka sievietes, kas piedalījās pētījumā, nebija devušas savu atļauju tam, lai tiktu vērtēta viņu pievilcība, un nezināja, ka tas notiek viņu medicīnisko konsultāciju laikā. Pētījuma autori izvaicāja pacientes par viņu seksuālās aktivitātes vēsturi, mērīja ķermeņa masas indeksu, kā arī citus ķermeņa parametrus.

Pētījuma autori, aizstāvot savu darbu, skaidroja, ka ir noderīgi zināt, vai noteikti fenotipi, kā arī ķermeņa parametri, ir vairāk pakļauti endometriozes riskam, tomēr kritiķi uzsvēra – lai arī ķermeņa masas indeksam var būt saistība ar endometriozes smaguma pakāpi, tas nebija tas, kas šajā pētījumā patiesībā tika apskatīts. Amerikāņu ginekoloģe Dženifera Gantera, komentējot šo pētījumu, norādīja, ka viņa nesaprot, kā maza itāļu ārstu grupa, kas vērtē dažādu endometriozes pakāpju slimnieču pievilcību, varētu dot jebkādu pienesumu medicīnas zinātnei. Tāpat mediķe kaunināja žurnālu, ka tas šādu pētījumu ir pieņēmis.

Galu galā kritiķiem izdevās panākt to, ka pētījums no žurnāla tiks izņemts. Lai arī žurnāls neatvainojās, tas publicēja pētījuma autoru vēstuli, kur tiek lūgts publikāciju izņemt. “Mēs veicām šo pētījumu godprātīgi un ievērojot pareizu metodoloģiju. Mēs uzskatām, ka mūsu atklājumi daļēji tikuši nepareizi interpretēti, taču vienlaikus saprotam, ka publikācija dažiem cilvēkiem varēja radīt satraukumu. Cieņa pret sievietēm ir mūsu prioritāte, un mums ir ļoti žēl par neapmierinātību, kādu šī publikācija radīja,” tika teikts vēstulē, kuru parakstīja pētījuma autori.

Par veidu, kā pētījums tika izņemts, ir satriekta ginekoloģe un dzemdību speciāliste Rebeka Žabo no Austrālijas, kura strādā arī Melburnas universitātē. Viņa visus šos gadus cīnījās, lai pētījums tiktu izņemts, taču tas, ka žurnāls norobežojās un nepauda nekādu atvainošanos vai paskaidrojumu, kāpēc tas netika darīts ātrāk, viņu satriecis.

Kvīnslendas Tehnoloģiju universitātes sabiedrības veselības pētniece Keita Janga, kura savos iepriekšējos darbos fokusējusies uz endometriozes pētniecību, daudz strādājusi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šim pētījumam. Viņa norādīja, ka šis ir paraugs tam, kā tiek veikts pētījums par sievietēm, kas nekādā veidā viņām nepalīdz.

Arī pacientu aizstāvības grupas “EndoActive” līdzdzibinātāja Silvija Frīdmena priecājas, ka pētījums beidzot tika atsaukts. “Tas ir pretīgi, man ir nelabi no tā. Mēs lūdzamies finansējumu pētījumiem. Endometriozes pētīšana ir tik ļoti maz finansēta, ja salīdzina ar to, cik tā izmaksā ekonomikai, un zinot to, ka dārgā nauda tika izlietota šādam pētījumam, ir sirdi plosoši.”

Pirms dažām nedēļām vēl viens pētījums, kuru kritizēja kā seksitisku, kā arī apšaubīja tā metodoloģiju, tika atsaukts arī no “Journal of Vascular Surgery”. Pētījumā tika aplūkota “neprofesionāla sociālo mediju satura radīšana jauno asinsvadu ķirurgu vidū”. Atšķirībā no šī gadījuma, gan pētījuma autori, gan žurnāls, kurā tas tika publicēts, nāca klajā ar atvainošanos.