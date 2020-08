Kā aug Teksasas puisēns, kurš pašā dzīves sākumā piedzīvoja neaptveramu traģēdiju

3. augustā tika atzīmēta baisa notikuma gadadiena, kad pērn apšaudē tirdzniecības kompleksā “Walmart” dzīvību zaudēja 23 cilvēki. Pols izdzīvoja, un tagad viņu audzina omīte, kā arī citi piederīgie.

Mirušā Pola tēva brālis Tito stāsta: “Mēs cenšamies veidot kolekciju no brāļa fotogrāfijām, viņa sasniegumiem. Cenšamies savākt tik daudz informācijas, cik spējam, lai saglabātu to puikam. Kad viņš sasniegs to vecumu, mēs viņam pateiksim: “Zini, lūk, tā notika ar tavu tēti. Notika kas briesmīgs ar tavu mammu un tēti. Bet zini, ka mēs aizvien esam šeit.””

Atbildīgās amatpersonas stāsta, ka puikas māmiņa Džordana Ančondo aizsedza bērniņu, kad sākās apšaude, bet viņas vīrs aizsedza viņus abus. Polam bija vien lauzti pirksti, un pēc notikušā sabiedrība nespēja palikt vienaldzīga, turpinot interesēties par šo mazuli, kurš brīnumainā kārtā izdzīvoja.

Pēc traģēdijas mazuli slimnīcā apciemoja arī ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa. Taču zēna pirmā dzimšanas diena sakrita ar koronavīrusa pandēmiju, tāpēc svinības bija citādākas – viesi tās apmeklēja, sēžot automašīnās un uz motocikliem.

Arī uz piemiņas pasākumiem mazulis netiks - radi bažījas par Covid-19 izplatību, un Pola vecmamma ir riska grupā. Tāpat viņa bojāgājušo vecāku ģimenes turpina risināt sarunas par aizbildniecības jautājumiem.

Jāatgādina, ka policisti neilgi pēc notikuša aizturējuši šāvēju, kurš tika identificēts kā 21 gadus vecs Teksasas pilsētā Allenas iedzīvotājs Patriks Krusiuss. Viņš internetā bija izlicis "manifestu", kurā sūdzējās par "spāņu invāziju", tādēļ izmeklētāji jau no paša sākuma koncentrējās uz versiju, ka uzbrukums bija naida noziegums.

Elpaso atrodas netālu no ASV un Meksikas robežas, un desmitiem tūkstoši Meksikas pilsoņu ik dienu legāli šķērso robežu, lai strādātu vai iepirktos ASV.