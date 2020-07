No kāda vecuma bērnam drīkst dot vērtīgo vasaras ogu - upeni

Ko labu bērna organismam dod svaigas upenes:

- Nostiprina imūnsistēmu, kas svarīgi, ja ir jātiek galā ar vīrus-saslimšanām un bakteriāliem iekaisumiem. Svaigās ogās ir ļoti daudz C vitamīna.

- Paaugstina hemoglobīna līmeni anēmijas gadījumā. Lai arī upenēs nav tik daudz dzelzs, kā, piemēram, zemenēs, tomēr ogās esošais C vitamīns palīdz dzelzij ļoti labi uzsūkties. Tās ir efektīva C vitamīna un dzelzs kombinācija.

- Uzlabo atmiņu un samazina onkoloģisko saslimšanu risku. To paveic ogās esošie antioksidanti.

- Līdzīgi kā mellenes uzlabo redzi.

- Attīra organismu no radioaktīvā piesārņojuma. Iespējams, ka šobrīd tas nav aktuāli, bet savulaik upenes bija iekļautas to bērnu ēdienkartē, kas bija dzīvojuši kodolkatastrofu teritorijā, piemēram, Černobiļā.

- Uzlabo apetīti un regulē zarnu trakta darbību, jo satur arī pietiekami daudz šķiedrvielu.

- Stomatīta gadījumā upeņu lapu novārījums der mutes dobuma skalošanai un iekaisuma samazināšanai.

- Upeņu krūma lapu un ogu novārījums dod nomierinošu efektu, ko iesaka lietot miega traucējumu, stresa un galvassāpju gadījumos.

Kam nevajadzētu lietot upenes

Kuņģa un zarnu trakta slimniekiem;

Hepatīta pacientiem;

Ja ir novērota alerģiska reakcija.

Ja bērnam ir kāda no šīm saslimšanās, labāk pirms upeņu ēšanas konsultēties ar pediatru.

No kāda vecuma var piedāvāt upenes

Tagad, vasarā, upeņu sulu un odziņas var iedot pagaršot tiem mazuļiem, kas ir sasnieguši 9 mēnešu vecumu, iesaka sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina. Ja bērns ir barots ar piena maisījumu, upenes var iedot nogaršot mēnesi ātrāk. No ogām tā ir viena no pirmajām, kuru piedāvā zīdainīšiem, jo tā ir vietējās izcelsmes.

Ja bērniņam ir nosliece uz alerģijām, var parādīties ādas apsārtums un izsitumi. Upenei ir arī diezgan spēcīga un asa garša, tāpēc pirmajās reizēs labāk ir piedāvāt nevis ogu, bet upeņu morsu, kas nav tik koncentrēts. 9 - 10 mēnešu vecumā mazulis jau var izdzert 50 mililitrus ogu morsa. Piedāvāt tīru, koncentrētu upeņu sulu nevajadzētu, bet, ja mazulis labi panes upenes, tad sulu var atšķaidīt ar ūdeni proporcijās 1:2.

Jāvēro arī, vai bērna organisms jau spēj pārstrādāt veselas ogas. Upenes miziņa gan ir vērtīga, bet visbiežāk pārāk bieza, lai kuņģis to spētu pārstrādāt. Ogas ar mizu var dot bērniem, kuriem jau ir zobi un viņi tos prot arī izmantot.

Ogām nav jāpievieno cukurs. Ļauj bērnam izjust dabīgu upenes garšu.



Pērkot ogas, labāk izvēlēties ogu ķekarus, tā tie ilgāk saglabājas svaigi.



Istabas temperatūrā ogas saglabājas labas ne ilgāk kā 5 dienas. Ledusskapī līdz pat 2 nedēļām.

