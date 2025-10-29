Lietuva slēdz robežu ar Baltkrieviju
Saistībā ar to, ka pagājušajā nedēļā Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība trešdien nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām.
Saskaņā ar valdības lēmumu uz mēnesi tiks slēgti divi pēdējie Lietuvas robežkontroles punkti uz robežas ar Baltkrieviju - Medininkos un Šalčininkos.
Šalčininku kontrolpunktā robežšķērsošana būs pilnībā pārtraukta, bet Medininku kontrolpunktā darbība tiks ierobežota, paredzot izņēmumus noteiktām ceļotāju kategorijām, kurām būs atļauts šķērsot robežu šajā vietā.
Izņēmums tiks attiecināts uz diplomātiem, personām, kas pārvadā Lietuvas diplomātisko pastu, ceļotājiem, kas tranzītā dodas uz Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un no tā, Lietuvas un Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kam ir Lietuvas uzturēšanās atļaujas un humānās vīzas.
Jau vēstīts, ka satiksme Viļņas lidostā kontrabandistu gaisa balonu dēļ pagājušajā nedēļā pārtraukta četras reizes, bet oktobrī kopumā - piecas reizes. Arī Kauņas lidostā naktī no piektdienas uz sestdienu gaisa balonu dēļ bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās.
Pēc tam, kad Lietuva kopš 2023. gada pakāpeniski slēdza četrus no sešiem robežkontroles punktiem ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni ir kļuvuši par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm.