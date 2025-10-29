Polija paziņo, ka virs Baltijas jūras pārtvērusi Krievijas izlūkošanas lidmašīnu
Divi Polijas aizsardzības spēku MiG-29 iznīcinātāji pārtvēra un eskortēja Krievijas lidmašīnu Il-20, kas, kā apgalvots, veica izlūkošanas misiju virs Baltijas jūras. Par to ziņoja Polijas operatīvā vadība.
Incidents notika 28. oktobrī. Pēc Polijas bruņoto spēku datiem, Krievijas lidmašīna veica izlūkošanas misiju starptautiskajā gaisa telpā ar izslēgtu transponderi un nepaziņoja sava lidojuma plānu.
Polijas gaisa telpu lidmašīna nebija pārkāpusi. Krievijas Aizsardzības ministrija pagaidām nav komentējusi Polijas militāro ziņojumu, vēsta "Meduza".
Pēdējā laikā Krievijas militārie lidaparāti vairākkārt ir pārkāpuši NATO valstu gaisa telpu. Piemēram, 23. oktobrī Lietuvas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievijas iznīcinātājs Su-30 un reaktīvais uzpildes lidaparāts Il-78 pārkāpa robežu pie pilsētas Ķībarti (atrodas pie Krievijas Kaļiņingradas apgabala robežas).
Lidmašīnas pārlidoja Lietuvas teritoriju aptuveni 700 metru augstumā un pēc 18 sekundēm atgriezās Krievijā. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Krievijas lidmašīnas Lietuvas gaisa telpu nav pārkāpušas.