Shutterstock

Kāpēc sievietes raud biežāk nekā vīrieši?

“No woman, no cry” dziedāja mūziķis Bobs Mārlijs. Daudzi no mums asaras un raudāšanas procesu asociē ar sievietēm. Taču laikraksta New York Post vēsta, lai gan vīrieši raud krietni retāk, viņi arvien mazāk kautrējas no savām emocijām.