Konkursa-foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2019 rezultāti

Foruma Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru autores ir aktīvas, radošas personības – līderes, kuru enerģija un spēki tiek veltīti sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanai arhitektūrā, būvniecībā un dizainā.

Klātesot valsts institūciju, pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, tika paziņoti sekojoši rezultāti:

Gada sieviete arhitektūrā 2019 – arhitekte Zaiga Gaile, Zaigas Gailes arhitektu biroja vadītāja.

Gada sieviete būvniecībā 2019 – Ina Bērziņa – Veita, Salaspils siltums vadītāja.

Gada sieviete dizainā 2019 – Ieva Grustiņa Milbrete, interjera dizainere.

Gada sieviete arhitektūras veicinātāja 2019 – Inese Reitāle, Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras vadītāja.

Gada sieviete būvniecības veicinātāja 2019 – Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja vadītāja.

Gada sieviete dizaina veicinātāja 2019 – Dzintra Purviņa, Kultūras ministrijā jau gadiem kūrē dizaina un arhitektūras nozares stratēģiju.

Par nozīmīgiem sasniegumiem foruma nomināciju ietvaros tika godinātas arhitektūras jomā Vija Ozola, Signe Zihelmane, Ilze Miķelsone, arhitektūras veicināšanas jomā Madara Gibze, Inga Karlštrēma, dizaina jomā Ināra Gauja un Evija Zausajeva, dizaina veicināšanas jomā Evija Rodke - Sproģe, būvniecības jomā Ludmila Vasiļjeva, Rita Markova Gavrilova, būvniecības veicināšanas jomā Karīna Miķelsone, Juzefa Isakova.

Par ieguldījumu nozarē foruma nomināciju ietvaros tika godinātas:arhitektūras veicināšanas jomā Līga Kohtanena, dizaina jomā Gundega Kalendra, Inese Līne, Linda Gobeta, dizaina veicināšanas Ilze Gudro, būvniecības jomā Asja Doļegnovska, Iveta Stašulāne, būvniecības veicināšanas jomā Oksana Dumpe.

Leonīds Popoks, pieredzējis inženieris, JUNG pārstāvis Latvijā

-Kad Albrehts Jungs nodibināja JUNG uzņēmumu, viņam bija svarīgas trīs lietas: progress, kvalitāte un dizains. Šie principi palikuši nemainīgi līdz šai dienai. „Progress kā tradīcija” ir attieksme un vienlaikus pastāvīga tiekšanās uz jaunu domāšanas veidu. Un vienmēr tā pamatā ir darbinieks – cilvēks. Mums šķiet, ka šiem principiem pilnībā atbilst arī konkursa „Sieviete arhitektūrā, celtniecībā, dizainā” misija – popularizēt un izcelt sabiedriski aktīvas Latvijas sievietes, savas jomas izcilas profesionāles, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās.

Par priekšnesumiem rūpējās Loverain by Nadia Kirpa un horeogrāfe Karīna Lapšina un dejotāja Katrīna Ērgle. Viesi baudīja mielastu no Kaļķu vārtiem, lielisku vīnu no Vīnoga.lv, dāvanu kartes pasniedza Bahnhof Hotel Alūksnē un dizaina salons Dizaina mežs.

Konkurss–forums Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Latvijā veiksmīgi norisinājās jau ceturto reizi. Forumam tika pieteiktas aktīvas, enerģiskas, zinošas un sabiedrībā pazīstamas sievietes. Visi foruma pieteikumi tiks publiskoti vietnē www.buvniekupadome.lv, kur aplūkojama arī gala ceremonijas foto galerija.

Konkursa organizatori: biedrība Building Design and Construction Council (BDCC) sadarbībā arī Rīgas domes Īpašuma departamentu. Konkursa atbalstītāji: Jung, Būvuzraugi.LV.