Skats, kas satrieca daudzus: ārzemju vecāki beidzot tiek Ukrainā, lai paņemtu savu zīdaini no “mazuļu fabrikas”

Tiesa gan, vecākiem, kuri ieradās Ukrainā ar čarterreisu, bija jānodod tests uz Covid-19, kā arī jāpavada 14 dienas karantīnā, un tikai tad viņi varēja doties uz viesnīcu “Venice” beidzot sastapt savus bērniņus.

Mediji vēstī, ka šobrīd jau 11 ārzemju pāri ir ieradušies Kijevā, lai paņemtu savu mazuli.

Viņu vidū ir arī Diazu pāris no Argentīnas. Abi jau desmit gadus sapņojuši par bērnu. Viņi stāsta: “Mums bija jāpaliek istabās, nevarējām iet ārā uz ielas, noteikumi bija ļoti stingri. Mēs izgājām cauri visam. Šo divu nedēļu laikā mēs pārdzīvojām visu emociju gammu: trauksmi, vilšanos, bailes un visbeidzot laimi. Šis stāsts ir ar ļoti laimīgām beigām,” priecājas Diazi.

Ukrainā zeļ surogasijas industrija, jo tā ir viena no retajām valstīm, kur līgumus ar surogātmātēm drīkst slēgt arī ārzemnieki. Daudziem sadarbība ar ukrainieti ir krietni lētāka, nekā surogātmātes nolīgšana savās mājās.

Ukrainā šos pakalpojumus oficiāli sniedz 50 klīnikas, un daudzas sievietes izšķiras par šādu soli – iznēsāt bērniņus citiem – smagas ekonomiskas situācijas dēļ.

Pēdējo piecu gadu laikā ukrainietes ārzemniekiem, kuri paši nevarēja tikt pie bērniņa, pasaulē laida 4400 mazuļus.

Viesnīcā “Venice” gultiņās izkārtotie mazuļi nāca no klīnikas “BioTexCom”. Klīnikas piedāvātos pakalpojumus izmantojušas ģimenes no Lielbritānijas, ASV, Itālijas, Spānijas, Francijas, Izraēlas, Vācijas, Ķīnas, Meksikas, Rumānijas un citām valstīm. Ar auglības ārstēšanu un surogātmāšu pakalpojumiem saistītās procedūras šīm ģimenēm izmaksājušas no 5 tūkstošiem līdz pat 64 tūkstošiem eiro.

Komerciālā surogasija daudzās valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, Franciju, Grieķiju, Dāniju, Nīderlandi, Spāniju, Šveici, Kanādu un Austrāliju ir aizliegta. Šajās valstīs tiek atbalstīta tikai altruiskā surogasija. Savukārt Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Itālijā, Ķīnā, Japānā un Saūda Arābijā ir aizliegta jebkāda surogasijas forma.

Ukrainā, Krievijā un Indijā surogātmātes bērnus drīkst iznēsāt par maksu.

