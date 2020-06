Zināms, kas ir daiļās aktrises Leldes Dreimanes jaunais sirdsāķītis

Sākoties beidzamajai Dailes teātra sezonai, atklājās, ka Lelde Dreimane šķīrusies no kolēģa Kaspara Zāles, ar ko bija kopā trīs gadus, un bauda brīvas sievietes statusu. Kopš tās dienas viena no pievilcīgākajām Latvijas aktrisēm tiek īpaši uzmanīta, jo visus taču interesē, kurš spēs iekarot viņas sirdi. Nu šis noslēpums nācis gaismā!

Par bijušajām attiecībām

Lelde Dreimane un Kaspars Zāle nepilnus trīs gadus bija viens no skaistākajiem gan kolēģu, gan Dailes teātra cienītāju apjūsmotiem pāriem. Abi iepazinušies, studējot aktiermākslu Latvijas Kultūras akadēmijā, taču viens otrā ieskatījās, sākot strādāt kopā Dailes teātrī 2015. gadā. Jaunieši priecājās par ikkatru izrādi, kurā lomas bija iedalītas abiem. Pāris novērtēja, ka, ņemot vērā profesiju un darbu vienā teātrī, viņiem ļauts arī vienam otru labāk izprast un pieņemt, kā arī saplānot kopīgus atpūtas brīžus, kas abiem nebija mazsvarīgi. Pirms trim gadiem Dreimane un Zāle publiku sajūsmināja, atveidojot lomas izrādēs "Bannija Manro nāve" un "Reāli sliktie puiši".

Tomēr aizvadītajā rudenī tapa zināms, ka aktieri kopdzīvi pārtraukuši un izlēmuši iet katrs savu ceļu. Šopavasar aprit gads kopš abu šķiršanās, jo Lelde pērn sarunā ar "Kas Jauns" neslēpa, ka jau vasaru vadījuši katrs par sevi. „Mēs izšķīrāmies mierīgi, uz draudzīgas nots. Nebija nekādu krasu notikumu, kas liktu beigt attiecības. Cik tas viss dabīgi sākās, tikpat dabīgi arī izbeidzās. Tieši iepriekšējā sezonā teātrī man bija ļoti liela slodze, darba bija dikti daudz, un tajā mutulī paši pat īsti nepamanījām brīdi, kurā jau bijām viens no otra ļoti attālinājušies. Bet es nepārdzīvoju. Uzskatu, ka attiecības ir kā ceļojums – kādu laiku šis ceļojums ir kopā, bet vienā brīdī tas noslēdzas,” par pārmaiņām "Kas Jauns" teikusi Lelde, piebilstot, ka šķīrušies kā draugi, bez jebkādām drāmām, un ne viņai, ne Kasparam sirds nav salauzta. Bijušais pāris pat sezonas jauniestudējumā "Trīs šūpoles" spēlēja kopā.

Pagājušajā nedēļā sarunā ar žurnālu "Rīgas Viļņi" Lelde konkretizējusi, kāpēc attiecības ar Kasparu izjukušas. „Izvēloties par draugu mākslinieku, zināju, ko no viņa sagaidīt – būs runas par mākslu, teātri, bezgalību. Tas bija tas, ko tajā laikā tiešām gribēju – mesties mākslas pasaulē un dzīvot ar to visu. Bet tad saskaries, ka dzīvei ir arī praktiskā puse, elementāri sadzīviskas lietas, ka nevari pārtikt tikai no runām un strīdiem par Blaumani. Tā lēnā garā tie mūsu kuģi attālinājās,” paudusi Lelde.

Kurš būs nākamais?

Jautājums, kurš būs nākamais Leldes Dreimanes pielūdzējs, nodarbināja ne tikai dzeltenās preses prātus. Kāds no sarunas ar Dailes teātra premjeru Ģirtu Ķesteri izlobīja frāzi, ka viņš apbrīno Leldi Dreimani un ir sajūsmā strādāt kopā ar viņu. Vai tik no tās puses nepūš kāds „vējš”? – tramīgi aizdomīgs kļuva ne viens vien. Kad Lelde filmas "Spiegs, kurš mans tēvs" pirmizrādi aizvadītajā septembrī apmeklēja kopā ar kādreizējo kursabiedru, aktieri un militārā ekipējuma veikala vadītāju Armandu Ikali, sabiedrība metās „salaulāt” viņus. Pat Valdis Melderis "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Starp mums runājot" it kā kāda uzdevumā centās izdibināt, vai Leldei kāds ir un kā lai iepazīstas ar viņu. Turpat raidījumā arī Lelde atklāja, kādu vīrieti vēlētos redzēt sev blakus – gādīgu un daudzsološu (starp dotajām izvēlēm, kādu vīrieti gribētu, – bagātu, ietekmīgu vai daudzsološu). „Mēs varam augt kopā, es viņu varu stiprināt, atbalstīt,” noteica Dreimane, piebilstot, ka šādās attiecībās tad gaidāms arī pārsteigums. Pacietības gaidīt brīdi, kad tad vīrietis šo savu „daudzsološumu” realizēs, aktrisei būtu gana. „Pacietības pietiktu, man ir neizmērojama pacietība,” palepojās Lelde. Aktrise arī piebilda, ka viņai ļoti nepatīk, ja „kaut kas ir sarunāts un netiek pildīts”, jo tad zūd uzticības kredīts. Pēc šādiem intriģējošiem izteikumiem tad visi gaidīja, kurš būs Leldes izredzētais.

Uzmini nu, kas viņš ir!

Kā zināms, Lelde martā atpūtās Taizemē un Covid-19 pandēmijas radīto pārvietošanās šķēršļu dēļ tur „iestrēga”. Kamēr vieni, kam viss ir slikti, nosodīja aktrises blandīšanos pa pasauli, viņa savā Instagram kontā atrādīja pasakainas atpūtas ainiņas no tālās Āzijas valsts. Te Lelde pie Budas, te – pie mērkaķiem, te aizdomājusies palmas ēnā, te peldkostīmā met ritentiņu. Un visur – viena. Daudziem radās jautājums, kurš Leldi fotografē, ja reiz liek domāt, ka ceļo viena?

19. aprīlī, pēc atgriešanās no Taizemes, Lelde soctīklos atrādīja, kā pavada karantīnu. Ar vārdiem „Lai spēle sākas!” aktrise parakstīja bildi, kurā redzama gultā spēlējam kārtis, taču, visticamāk, runa bija ne par „duraku”, bet gan mīklaino attiecību spēlīti, jo līdz ar šo uzņēmumu aktrise pirmo reizi atklāja, ka nav viena.

Bildē bija daļēji redzama kāda persona, nepārprotami – labi iesauļojies vīrietis. Uzsākot Leldes piedāvāto „spēli”, ne viens vien medijs pavaicāja, kurš tad ticis līdz Leldes Mežaparka mājai (kas, starp citu, redzama arī TV3 pašizolācijas seriālā "#VisiMājās", kurā Lelde atveido vīriešu prātu jaucēju Līgu).

Apstiprinot, ka ir jaunās attiecībās, Dreimane sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" bilda: „Viņš ir mana stiprā roka, mans stiprais plecs, morālais un emocionālais atbalsts. Esam kopā jau ilgāku laiku. Kas viņš ir, pagaidām neatklāšu.” Iemeslu, kāpēc nevēlas runāt par attiecībām, Lelde paudusi jau pieminētajā sarunā ar "Rīgas Viļņiem", sakot, ka nesen kaut kur izlasījusi, ka „laime mīl klusumu”. „Man ir bijis tas skaļums, bet tagad gribas pasargāt… Kaut ko gribas paturēt arī sev,” par ieturēto noslēpumainību paskaidrojusi Lelde.

Draugs soctīklos neslēpjas

Ilgi nebija jāgaida, kad interneta rakstu komentāros zinātāji sāka dalīties ar to, kas ir skaistās aktrises jaunais draugs. Tas esot neviens cits kā hokejists Ēriks Ozollapa!

Un nudien – papētot Ērika "Instagram" kontu, kurā arī viņš redzams viens, tomēr kļūst skaidrs, ka arī viņš martā atradies Taizemes pilsētā Huahinā (Lelde intervijās pastāstījusi, ka šajā pilsētā ar nolūkotu līgavu dzīvo viņas krusttēvs, ko devusies apciemot), arī viņš baudījis jūru, mērkaķu kompāniju un Lieldienās, pēc premjera Kariņa aicinājuma, izrādījis tieši tādas pašas olas kā Lelde savā profilā.

Un, starp citu, Ērikam 18. aprīlī apritēja 33 gadi. Ja atceramies, tieši pēc dažām dienām Latvijas medijos izskanēja kādas kaimiņienes sacelts skandāls, ka aktrise, kas no ārzemēm atgriezusies vien 16. aprīlī, it kā neesot ievērojusi pašizolāciju un mājās ar draugu un ciemiņiem rīkojusi ballīti. Lelde gan to noliedza, apgalvojot, ka tie visi ir meli un karantīnu „atsēdējusi” godam.

Bet kas tad ir Leldes jaunais mīļotais? Jelgavnieks Ēriks Ozollapa zināms kā hokejists, kurš karjeras laikā paguvis uzspēlēt ASV zemākajās līgās, plaši izceļojies pa spēcīgām hokeja valstīm Eiropā, tiesa, lielākoties ne virslīgās atrādījis savas prasmes. Karjeras laikā spēlējis gan Rīgas 2000 rindās Baltkrievijas atklātajā čempionātā, gan Norvēģijā, gan Vācijā, gan Lielbritānijā, gan Šveicē. Norvēģijas un Anglijas otrajās līgās un Latvijas virslīgā savulaik bijis starp rezultatīvākajiem spēlētājiem.

Iepriekšējās sezonās mēģinājis iekļūt arī Rīgas "Dinamo" sastāvā, tomēr neveiksmīgi. Šo sezonu iesāka Latvijas virslīgā Rīgas "Prizma" rindās, bet bija plānojis noslēgt Vācijas pēc spēka ceturtajā līgā, tomēr Covid-19 pandēmija to izjauca. Savukārt pirms gadiem septiņiem Ozollapas rūpals bija ēdināšanas bizness, un Ēriks publicitāti guva, cenšoties kliedēt mītus par burgera slikto slavu.

