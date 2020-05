Vai biežas atraugas zīdainim ir normāla parādība? Atbild speciālists

"Ikdienā baroju viņu ar krūts pienu un piebarojumu. Bērns labprāt izrāda interesi un vēlas ēst, bet pēc dažām karotēm sākas kreņķis un raudāšana. Ņemu rokās un nēsāju, līdz sagaidu atraugu, un tā vairākas reizes, kamēr viņš ir pabarots. Atraugas turpinās arī labu laiku pēc ēšanas, kas ietekmē viņa atrašanos uz punča un rotaļāšanos. Ēšana izvēršas diezgan stresaina gan viņam, gan man. Esam pacietīgi, ar cerību, ka viss pāries, līdz dēliņš „vertikalizēsies”.

Vai šīs atraugas ir normāla parādība, vai arī jāvēršas pie speciālista?"

Atbild "Āgenskalna klīnikas" ārsts pediatrs un homeopāts Edgars Mednis:

“Atraugām un nemieram, zīdainim ēdot, varētu būt ļoti daudzi iemesli. Viens no tiem un, šķiet, galvenais, ir tas, ka mazulis, iespējams, nepanes kādu no piebarojuma produktiem. Tas būtu jāpapēta hronoloģiskā secībā. Kad atraugas parādījās? Vai tās bija visu laiku jau kopš dzimšanas? Ja tās uzradušās, tikai uzsākot piebarošanu, tad, ļoti iespējams, tā ir produkta nepanesība. Ja tās bija visu laiku, tad, iespējams, bērniņš ir no tiem, kas ēd ātri. Tādā gadījumā jāmēģina viņu pirms zīdīšanas nomierināt un ar rotaļu padarīt ēšanu mierīgāku, lēnāku. Ja bērniņš ēd ļoti ātri, tad kopā ar ēdienu „sarijas” daudz gaisa, kam jātiek ārā, tādēļ rodas atraugas.

Protams, nav mazsvarīgs jautājums, vai kopā ar atraugu atnāk atpakaļ arī ēdiens. Ja jā, tad būtu svarīgi saprast, vai tas ir tikai ar šķidro ēdienu, vai arī ar biezo. Kā redzams, jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Bet, ja šī problēma satrauc, tad vislabākais būtu aprunāties ar pediatru, lai saprastu cēloņus un lemtu par iespējamo risinājumu.”