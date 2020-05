Kā piespiest bērnu vilkt sejas masku?

Iesaistiet procesā

Ja plānojat iegādāties bērnam masku, dariet to kopā. Ļaujiet viņam izvēlēties krāsu vai materiālu. Ja viņi vēlas, ļaujiet viņiem to izrotāt, pat, ja tas nozīmē piešūt vienu podziņu. Ideāli, ja plānojat masku uzšūt pats, tad varat ļaut izvēlēties audumu, iesaistiet šūšanas procesā pašu valkātāju. Tas ļaus bērnam saprast, ka sejas maska ir kaut kas viņa, nevis svešs un obligāts, līdz ar to automātiski uzreiz neinteresants.

Bez panikas!

Bērns mācās no vecākiem, ja mamma vai tētis sejas masku uztver kā traucēkli vai kaitinošu prasību, tādu attieksmi mantos arī bērns. Vajag bērnam paskaidrot, ka maksa patiešām nav ērta, taču šobrīd ļoti vajadzīga un spēj mūs pasargāt. Viņi sapratīs un mācīsies no vecāku attieksmes.

Mājas darbi

Vislabākajā gadījumā bērns jutīsies ar sejas masku, pie kuras jau ir pieradis. Tāpēc nepieciešamas to mājās “ievalkāt”. Taču dariet to pakāpeniski, sākumā pietiks, ja viņš to varēs apskatīt un uzvilkt uz pāris minūtēm, taču ar katru nākamo reizi laiku pagariniet. Rosiniet viņam to uzvilkt kamēr viņš skatās TV vai spēlējas. Ja maksa berž, krīt nost vai ir pa šauru, labojiet to. Bērns valkās to, kas viņam šķiet ērts!

Rādiet piemēru

Ja vēlaties, lai bērns valkā masku, tā jāvelk pašam. Uzvelciet masku arī, ja esat divatā mājās. Ļaujiet, lai viņš pierod, kā tas izskatās. Ideālā gadījumā rādiet fotogrāfijas ar citiem bērnam zināmiem cilvēkiem, radiniekiem, ģimenes draugiem, kuri ir uzvilkuši masku. Tas viņam ļaus saprast, ka viņš nav vienīgais, kurš spiests to valkāt.

Paskaidrojiet visus "kāpēc?"

Bērni ir dabiski ziņkārīgi, paskaidrojiet viņiem, kāpēc nepieciešami šādi drošības pasākumi. Bērns daudz labprātāk gribēs to vilkt, ja sapratīs, kāpēc tas ir jādara. Var iztikt bez drūmās statistikas un letāliem gadījumiem, pietiek, ja bērnam paskaidro, ka tas šobrīd ir tikpat nepieciešams, kā roku mazgāšana vai šķaudīšana elkonī, nevis plaukstās. Svarīgi ir bērniem visu paskaidrot, bet lieki nesatraukt un neradīt paniku. Esiet pacietīgi un mierīgi.

