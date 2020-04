Izstaipīšanās no rīta ķermenim ir svarīga, tas ir signāls, ka jāsāk rosīties. (Foto: Pexels.com)

Obligātā rīta rosme: pēc pamošanās ir svarīgi vismaz kārtīgi izstaipīties

Dzīvesstils "100 Labi Padomi"

No rīta pats svarīgākais ir izstaipīties. Pavēro, kā to dara suņi vai kaķi. Tie pamostoties nelec augšā, bet kārtīgi izstaipa muguru, priekškājas un pakaļkājas. Dari tāpat, turklāt vislabāk to darīt gultā uzreiz pēc pamošanās, ja tā ir ļoti mīksta, tad gan labāk uz grīdas.