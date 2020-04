Kad tev beidzot būs attiecības jeb - ko atbildēt ziņkārīgajiem draugiem

Ko šie jautājumi norāda

Speciāliste norāda, ka ir jādomā, ko gan jautātājs ar izrādīto ir vēlējies tieši pajautāt? Bieži šie uzdotie jautājumi ļoti labi atklāj tieši jautātāja personības šķautnes. Reizēm tā ir vēlme demonstrēt savu viedokli par to, ka vajadzētu šīs attiecības vai bērnu cilvēka dzīvē. Tas var arī būt kā netiešs spriedums, ka ar to cilvēku, kam nav attiecību, kaut kas nav kārtībā.

“Tā ir citu cilvēku privātuma un robežo necienīšana – ja cilvēks ar mums gribētu par to parunāt, gan jau viņš būtu mums pajautājis viedokli vai padomu. Vai arī, ja gribam to pajautāt, to var toleranti jautāt, nevis uzreiz demonstrēt savu attieksmi.

Reizēm šī interese obligāti nav slikta – mums ir interesanti izzināt arī citu cilvēku dzīves, lai mācītos un iedvesmotos. Galvenais, lai nav tā, ka mēs iebraucam otra teritorijā ar traktoru, uzaram visu ar savu jautājumu un nemaz nevēlamies klausīties,” uzsver Balode.

Speciāliste arī norāda, ka apkārtējo komunikācijas prasmes nav pašsaprotamas un ir bieži novērots, ka cilvēki nemāk komunicēt. “Ja es uzdodu jautājumu, tad es vismaz sagaidu atbildi, nevis uzreiz dodu savu vērtējumu, piemēram – tev nav attiecību, jo tev ir sarežģīts raksturs,” situāciju iezīmē psiholoģe.

Ko atbildēt?

Nemitīga interese par cita privāto dzīvi ļauj spriest par aktīvo interesentu. Laba reakcija būtu nodot to jautājumu atpakaļ: “Es redzu, ka tevi tas satrauc, ka man nav attiecību. Vai tevi tas sadusmo, kā tu par to jūties?” Tas var būt sākums atklātākai sarunai, nevis tikai virspusīgu frāžu apmaiņai.

