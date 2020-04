Tetovējumi: jūtu nospiedumi, kas reizēm ir noturīgāki par attiecībām

Stilīgā ģimene

Pēc sešiem laulībā aizvadītiem gadiem modele Krisija Teigena (34) un mūziķis Džons Ledžends (41) sadūšojās pirmajam ģimenes tetovējumam un steidzās to atrādīt faniem sociālajā tīklā Instagram, paziņojot: “Mēs tagad esam stilīgā ģimene!” Roku iekšpusē abiem uz mūžu ierakstīti vienam otra un abu kopīgo bērnu vārdi – Luna un Mailzs.

Bijušais eņģelis

Modele Hailija Bībere (23) un mūziķis Džastins Bībers (25) savas četrus gadus ilgās attiecības 2019. gadā nostiprināja ar kāzām un vienādiem tetovējumiem. Tā kā Džastina ķermenis izskatās gluži kā tetovēšanas mākslinieka reklāmas plakāts, plašākai sabiedrībai šo vienu – īpašo – vēl nav izdevies pamanīt. Tikmēr vēl aizvien var priecāties par eņģeļa tetovējumu, kuram bija jāizskatās kā puiša bijušajai mīlestībai, mūziķei Selēnai Gomezai (27).

Attiecību karte

Popmūzikas zvaigzne Ariana Grande (26) un komiķis Pīts Deividsons (26) savu 2018. gada vienas vasaras romantiku un saderināšanos ir iegrāmatojuši nevis ar vienu, bet pat ar vairākiem tetovējumiem. 2018. gada oktobrī izšķiroties, viņus rotāja aptuveni piecpadsmit tetovējumi, tostarp Grande uzraksts uz Pīta ribām un AG iniciāļi uz īkšķa, viņai – PD burti, abiem mākoņi ar abreviatūru H2GKMO, kas nozīmē: “Honest to God, knock me out.” Tā ir frāze, ko Ariana ierakstīja tviterī, un kopš tā laika to regulāri izmanto viņas fani.

Vēstures piemineklis

2016. gada vasarā mūziķes Riannas (31) tetovējumu autors Instagram palielījās ar savu meistardarbu uz mūziķes potītes – kamuflāžas rakstiem rotātas haizivs zīmējumu. Pāris dienas vēlāk arī mūziķim Drake (33) uz rokas pamanīts haizivs tetovējums. Lai gan pāris jau ir izšķīries, nekaitīgās haizivis kā attiecību piemineklis ir palicis.

Tauriņa efekts

Televīzijas šovu zvaigzne, uzņēmēja Kailija Dženere (22) un mūziķis Treviss Skots (27) pēc diviem attiecību mēnešiem uz potītēm uztetovēja tauriņu attēlus. Lai gan tika baumots, ka tas ir abu meitas iespējamā vārda simbols, izrādījās, ka tas ir par godu attiecībām un puiša 2017. gada singlam Butterfly Effect. Pāris ir izšķīries, meita nosaukta par Stormiju, taču tauriņa efekts kā liecinieks atstāts.

Numeroloģijas fani

Par godu devītajai kāzu gadadienai mūziķu pāris Bejonse (38) un Jay-Z (50), kuri savu attiecību līkločus nemēdz publiski atklāt, uz zeltnešiem uztetovēja romiešu ciparu IV. Tas reprezentē abu dzimšanas datumus (Bejonsei – 4. septembris, Jay-Z – 4. decembris) un kāzu dienu (4. aprīlis). Iespējams, numeroloģijai attiecībās ir nozīme, ja reiz pāris atšķirībā no citiem tetovētajiem kolēģiem vēl aizvien ir kopā.

Mīļais sviests un siers

Lai gan aktieri Ariela Vintera (21) un Levi Mīdens (32) jau ir izšķīrušies, savstarpējo mīlestību abi uzskatīja par gana nopietnu, lai jau pēc pāris attiecību mēnešiem to atzīmētu ar kopīgiem tetovējumiem. Katram uz plaukstas uztetovēta daļa sirds, kuras savienojot, veidojas viena vesela, kā arī zemesriekstu sviesta burka un siera ritulis... Instagram attēlu pāris parakstīja ar vārdiem: “Peanut butter and cheese for my love” (Zemesriekstu sviests un siers manai mīlestībai); jādomā, ka šie ēdieni ir bijuši pāra mīļvārdiņi.

Politiski gurmāni

Ēdiens, precīzāk, garšvielas, reiz vienoja arī mūziķi Mailiju Sairusu (27) un aktieri Liamu Hemsvortu (30). Ar Austrālijas specifisko garšvielu Vegemite burkas attēlu uz rokas Mailija lepojās jau 2016. gadā, Liams – divus gadus vēlāk.

Bez garšvielām abu apakšdelmi ir aprakstīti ar ASV bijušā prezidenta Teodora Rūzvelta uzrunas fragmentu, viņam – If he fails, at least he fails while daring greatly (Ja viņam neizdodas, viņš vismaz cieš neveiksmi uzdrīkstoties), viņai turpinājums – So that his place shall never be with those cold and timid souls who knew neither victory nor defeat (lai šajā vietā nekad nebūtu to auksto un kautrīgo dvēseļu, kuras nepazina ne uzvaru, ne sakāvi). Tomēr ar vienojošu gurmānu gaumi un politiskiem uzskatiem bija par maz, lai laulība būtu tikpat ilgmūžīga kā tetovējumi.

Vairāk par bezgalību

Aktrise Sofija Tērnere (23) un mūziķis Džo Džonass (30) vienlaikus uztetovējuši attēlus par godu saviem senčiem: Džonass – vectētiņa portretu, Tērnere – vectētiņa iniciāļus, bet par abu attiecībām vēsta 2018. gada oktobrī tapuši uzraksti uz plaukstu locītavām – citāts no multfilmas Rotaļlietu stāsts – to infinity and beyond (līdz bezgalībai un tālāk).

Vērts pieturēties

Lai gan modele Behati Prinslū (31) un mūziķis Ādams Levins (40) nav no tiem, kuri savas attiecības reklamētu publiski, pēc trīs gadiem laulībā – 2017. gadā – Maroon 5 solists ļoti atklāti demonstrēja savu jauno tetovējumu un tā iemeslu Instagram. Uz viņa pirkstiem lasāms uzraksts True Love jeb Patiesa mīlestība, un rokas uzliktas uz mīlas “iemesla” – sievas pēcpuses – ar parakstu “...it's worth holding onto...” – vērts turēties.

Permanentais duets

Slavenību zelta pāris, bijušais futbolists Deivids Bekhems (44) un modes dizainere Viktorija Bekhema (45), kuri precējušies jau 20 gadus un audzina četrus bērnus, savus augumus izmanto kā mīlas pierādījumu audeklus tetovējumiem. Sestajā kāzu gadadienā pāris izrotāja sevi ar vienādiem tetovējumiem ebreju valodā: “Es piederu mīļotajam, un mīļotais pieder man” (Viktorijai – uz mugurkaula, Deividam – uz rokas). Desmitajā gadadienā Viktorija uz plaukstām uztetovēja vīra iniciāļus un frāzi: “Kopā mūžīgi mūžos” (atkal ebreju valodā), bet Deivids sievas vārdu, portretu un kāzu gadu – 1999.

Viens otram blakus

Pastāvīgāki par laulībām ir izrādījušies arī aktieru Čeninga Teituma (39) un Džennas Devanas (39) tetovējumi. Baudot medusmēnesi, 2009. gadā Teitums uz ribām un Devana uz kājas uztetovēja fragmentu no kāzu zvērestiem. “Tie nozīmē – viens otram blakus. Negrasāmies tetovēt viens otra vārdus, vēlējāmies kaut ko simboliskāku, citātu no mūsu zvērestiem,” skaidroja jaunlaulātais.

Laulības vēsture

Modele un aktrise Ambera Rouza (36) ir ārkārtīgi ekstravaganta kā ārējā izskatā, tā vīriešu izvēlē un mīlas apliecinājumos. Bez tā, ka abi ar vīru, reperi Wiz Khalifa (32) uz pirkstiem ir uztetovējuši viens otra vārdus, modelei uz rokas ir arī reālistisks nu jau bijušā vīra portrets. “Vēlos viņa vārdu uz sevis uzrakstīt miljoniem reižu. Viņš ir kā piepildījies sapnis, viņš ir mans eņģelis,” reiz klāstīja sieviete, kura pēc laulības šķiršanas šo portretu pārveidojusi tā, lai tas līdzinātos viņas muzikālajai simpātijai, grupas Guns N’Roses ģitāristam Slešam.

Aktrise Ambera Rosa ar vīru reperi Wiz Khalifa. (Foto: Vida Press)

Tetovējums, ko nožēlot

Aktieris Niks Kenons (39) pa visu muguru uztetovēja nu jau bijušās sievas, mūziķes Meraijas Kerijas (49) vārdu. Acīmredzot viņš ticēja mūžīgai mīlestībai. Realitāte izrādījās sāpīga – pēc attiecību iziršanas to nācās aizklāt ar citu, 30 stundu laikā tapušu zīmējumu.

Dots devējam

Aktrise Zoe Saldana (41) ar itāļu mākslinieku Marco Perego (40) ir precējusies kopš 2002. gada, un mīlestības vārdā viņš ir ne tikai nomainījis savu uzvārdu pret sievas, bet arī uz rokas uztetovējis viņas portretu. “Tas ir pasaulē romantiskākais žests! Centos viņu atrunāt, bet ne apstādināt,” paziņoja Zoja un kā atbildi ribu rajonā uztetovēja vīra attēlu. “Jā, jā, jā, mēs esam tādi cilvēki. Lūdzu, priecājieties ar mums. Viņam uz rokas jau bija mans portrets, tā ka šis solis bija tikai godīga atbilde.”

Sekot plūsmai

Pirms teikt viens otram jāvārdu, mūziķe Keitija Perija (35) un aktieris Rasels Brends (44) savu mīlu apliecināja ar vienādiem tetovējumiem. Pāris roku iekšpusēs ietetovēja vārdus Anuugacchati Pravaha sanskritā, kas nozīmē – sekot plūsmai. Tiesa, 2012. gadā, pārim izšķiroties, vārdi patiešām aizplūda, t. i., tika likvidēti ar lāzeru palīdzību.

Tiešām uz mūžu?

Viens no romantisko tetovējumu pirmsākumiem slavenību aprindās meklējams pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu zvaigžņu pāra, aktieru Džonija Depa (56) un Vinonas Raideres (48) mīlas stāstā. Vārdi Winona Forever uz Depa bicepsa, attiecībām beidzoties, pārtapa par Wino Forever.

